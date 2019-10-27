Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuWP: Военные США прибыли в сирийский Дейр-эз-Зор

Сирийские военные прибыли в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. Отмечается, что они прибыли из Ирана.
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