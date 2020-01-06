Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаWP: США уже готовят санкции против Ирака

Вашингтонская администрация уже приступила к подготовке обещанного президентом США Дональдом Трампом пакета санкций против Ирака, сообщает газета Washington Post со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника из числа американских чиновников.
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с чего всё началось
Администрация США начала разрабатывать возможные санкции против Ирака, однако среди чиновников нет единого мнения на этот счет, сообщила
 газета The Washington Post со ссылкой на трех американских чиновников.
РБКвчера в 23:14

Подробнее о событии

WP узнала о подготовке США санкций против Ирака

РБКвчера в 23:14

Главные новости к утру 7 января

Коммерсантъвчера в 23:00

WP сообщила, что США начали разработку санкций против Ирака

Интерфаксвчера в 22:45

Администрация Трампа начала разработку санкций против Ирака

Известиявчера в 22:44

WP: администрация США начала разрабатывать санкции против Ирака

ТАССвчера в 22:29

Власти США начали готовить санкции против Ирака, пишет WP

РИА Новостивчера в 22:19

США начали разрабатывать санкции против Ирака

Lenta.ruвчера в 22:45
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СМИ сообщили о погибших в результате давки на похоронах Сулеймани

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Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
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Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о переходе защитника Дмитрия Скопинцева из «Краснодара».
RT на русском 05:03
Здоровье

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Врачи говорят, что пока не нашли четких свидетельств передачи болезни от человека к человеку.
Эхо Москвы 05 января в 21:03
Игры

Sony раскрыла особенности PlayStation 5

Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
РИА Новости 03:34
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Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда 05 января в 14:08
Политика

Конфликт США и Ирана скажется на интересах Китая

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ГЛАС.RU вчера в 00:53
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Полиция Петербурга нашла няню вместе с ребенком, о пропаже которых 3 января заявила мать.
BFM.ru 04:15
Политика

Помпео переговорил с главой МИД Белоруссии

Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
RT на русском вчера в 20:56
Происшествия

В Пермском крае более 20 машин столкнулись на трассе

В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием 21 транспортного средства, пострадали два человека.
RT на русском 04:31
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Армия и оружие

США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52

Газета.Ru 05:36
Футбол

Украинский вратарь стал разочарованием первой части сезона Ла Лиги

Украинский голкипер Андрей Лунин вошел в сборную разочарований первого круга испанской Ла Лиги по версии испанского издания Marca.
Нева Спорт 05:02
Происшествия

В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек

В бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово Московской области произошёл пожар, площадь которого составила около 240 квадратных метров.
RT на русском 05:13
Футбол

Российский миллиардер Фридман может купить львовские «Карпаты»

По информации источника, команда может перейти под контроль российского миллиардера Михаила Фридмана.
Чемпионат 05:30
Спорт

WADA отреагировало на фильм ARD о сокрытии допинга в тяжелой атлетике

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Коммерсантъ вчера в 22:30
Кино

Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в «Джокере»

Американский актер Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» за главную роль в картине режиссера Тодда Филлипса «Джокер».
Телеканал 360° 05 января в 23:37
Политика

Forbes назвал бессмысленными санкции США против «Северного потока-2»

Санкции США, введенные в отношении газопровода «Северный поток-2», после разрешения газового спора между Москвой и Киевом потеряли всякий смысл.
ТК Звезда 05 января в 08:44
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru 03:22
Армия и оружие

Армия Хафтара полностью взяла под контроль город Сирт

REGNUM вчера в 11:46
Кино

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Удалось определить самый кассовый анимационный фильм в истории, сообщает РБК.
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Общество

Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей

Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Российская газета 05:53
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В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться пожилым людям

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться пожилым людям.
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Экономика

Названы перспективы малого бизнеса в России в ближайшие два года

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade, рассказал о перспективах малого предпринимательства в 2020 году и дал советы начинающим бизнесменам.
Российская газета 05 января в 00:00
Происшествия

Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 17:47
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Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Sport24.ru вчера в 09:36
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Гетце покинет дортмундскую «Боруссию»

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Общество

Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне

Поведение блогера, бросавшего деньги в толпу в Волгограде, обеспокоило руководство Чеченской республики.
Газета.Ru вчера в 13:43
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Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»

Sports.ru вчера в 03:25
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