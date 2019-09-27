Политика
RT на русскомWP: доступ к расшифровке разговора Трампа и Лаврова ограничили
Трамп заявил, что мог бы установить хорошие отношения с властями России, если бы не СМИ США. Ранее телеканал CNN сообщил, что Белый дом ограничивал доступ сотрудников к разговорам Трампа.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и бывшим российским послом Сергеем Кисляком в 2017 году, что его не беспокоит возможное вмешательство РФ в президентские выборы, поскольку США «делали тоже самое в других странах», сообщила газета The Washington Post со ссылкой на трех источников.Коммерсантъвчера в 21:49
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Трамп на встрече с Лавровым заявлял, что его не волнует вмешательство РФ в выборы
Интерфаксвчера в 21:53
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 10:40, Вашингтон
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Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
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Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, прилетевший вчера в Ростов-на-Дону, сегодня проходит медосмотр в клубе, сообщает «СЭ».
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Телеканалы изменили программу в память о Марке Захарове
В память о Марке Захарове телеканал «Россия» покажет фильм «Тот самый Мюнхгаузен» и выпуск программы «Белая студия».
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Театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой помощи, который прибыл к нему вызову в центре Москвы.
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Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
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Газета.Ru вчера в 18:05
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
Начальник УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев написал письмо прокурору Подмосковья Сергею Забатурину о наличии у ФСБ информации о возможном содействии московских судей и «отдельных руководителей» Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревают арестованного по обвинению в покушении на мошенничество (ст. 159 УК) юриста Кантемира Карамзина.
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Протестующие в Гонконге начали бросать «коктейли Молотова»
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Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.
МК-Спорт 03:36
Экономика
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«Барселона» не хочет доводить спор с Неймаром до суда
Заседание суда по делу Неймара против «Барселоны», которое было запланировано на 27 сентября, не состоится.
Metaratings вчера в 06:25
Происшествия
В Челябинске из-за пожара эвакуируют посетителей ТРК «Алмаз»
Как уточнили сайту «Челябинск Сегодня» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в 17.54 поступило сообщение о возгорании на парковке крупного торгового-развлекательного комплекса.
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На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Наука
Хронический стресс изменил работу митохондрий мышей и людей
Исследовательская группа по руководством Айрис Ховатта (Iiris Hovatta) из Хельсинкского университета проанализировала экспрессию генов и синтез белков в клетках мозга (ядра-ложе терминальной полоски — части лимбической системы) и крови мышей, которых подвергли хроническому стрессу, а также в клетках крови пациентов с паническим расстройством, образцы которой взяты сразу после панической атаки.
N+1 вчера в 06:47
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Андрей Григорьев-Апполонов ответил на слухи о своем романе с моделью
Позднее появились слухи, что у певца закрутился роман с 21-летней моделью, которые ему пришлось комментировать лично.
Дни24 05:22
Политика
Медведчук обвинил Волкера в архинепрофессионализме и вредительстве
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что отставка спецпредставителя США по Украине Курта Волкера стала итогом его архинепрофессионализма.
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Артистка отказалась оскорблять пилота.
RuNews24.ru вчера в 10:12
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Двое неизвестных подожгли детский сад в Киеве
В Оболонском районе Киева двое злоумышленников подожгли детский сад.
Газета.Ru 09:03
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Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета
Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.
Ридус вчера в 09:08
Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36