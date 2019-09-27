с чего всё началось

Трамп заявил, что мог бы установить хорошие отношения с властями России, если бы не СМИ США. Ранее телеканал CNN сообщил, что Белый дом ограничивал доступ сотрудников к разговорам Трампа.

WP: доступ к расшифровке разговора Трампа и Лаврова ограничили

Футбол Мамаев проходит медосмотр в «Ростове» Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, прилетевший вчера в Ростов-на-Дону, сегодня проходит медосмотр в клубе, сообщает «СЭ».

Авто Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости Электрический суперкар GXE, построенный компанией Genovation на базе Chevrolet Corvette побил собственный рекорд скорости от 2017 года.

Кино Телеканалы изменили программу в память о Марке Захарове В память о Марке Захарове телеканал «Россия» покажет фильм «Тот самый Мюнхгаузен» и выпуск программы «Белая студия».

Политика Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.

Происшествия Режиссер Хейфец ударил прибывшего на вызов врача ножом Театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой помощи, который прибыл к нему вызову в центре Москвы.

Происшествия МВД спросили о задержании актрисы Бочкаревой с кокаином в трусах МВД уточняет появившуюся информацию о том, что актрису Наталью Бочкареву, известную по участию в сериале "Счастливы вместе", задержали в Москве с кокаином в трусах.

Политика Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Общество В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах 26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

Шоу-бизнес Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.

Происшествия Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством Начальник УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев написал письмо прокурору Подмосковья Сергею Забатурину о наличии у ФСБ информации о возможном содействии московских судей и «отдельных руководителей» Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревают арестованного по обвинению в покушении на мошенничество (ст. 159 УК) юриста Кантемира Карамзина.

Единоборства Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Футбол «Барселона» не хочет доводить спор с Неймаром до суда Заседание суда по делу Неймара против «Барселоны», которое было запланировано на 27 сентября, не состоится.

Происшествия В Челябинске из-за пожара эвакуируют посетителей ТРК «Алмаз» Как уточнили сайту «Челябинск Сегодня» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в 17.54 поступило сообщение о возгорании на парковке крупного торгового-развлекательного комплекса.

Происшествия На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.

Наука Хронический стресс изменил работу митохондрий мышей и людей Исследовательская группа по руководством Айрис Ховатта (Iiris Hovatta) из Хельсинкского университета проанализировала экспрессию генов и синтез белков в клетках мозга (ядра-ложе терминальной полоски — части лимбической системы) и крови мышей, которых подвергли хроническому стрессу, а также в клетках крови пациентов с паническим расстройством, образцы которой взяты сразу после панической атаки.

Шоу-бизнес Андрей Григорьев-Апполонов ответил на слухи о своем романе с моделью Позднее появились слухи, что у певца закрутился роман с 21-летней моделью, которые ему пришлось комментировать лично.

Политика Медведчук обвинил Волкера в архинепрофессионализме и вредительстве Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что отставка спецпредставителя США по Украине Курта Волкера стала итогом его архинепрофессионализма.

Происшествия Двое неизвестных подожгли детский сад в Киеве В Оболонском районе Киева двое злоумышленников подожгли детский сад.

Технологии Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.