с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп два года назад на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком позволил себе высказывание, которое Белый дом предпочел скрыть, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на Washington Post.

Белый дом скрыл высказывание Трампа на встрече с Лавровым

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Культура Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин, узнав о смерти режиссера Марка Захарова, выразил глубокие соболезнования его родным и близким.

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Политика Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.

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Авто Кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE заметили в Минске В Минске были замечены кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE.

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Экономика Bloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.

Кино Человек-паук вернется в киновселенную Marvel В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.

Политика После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.

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Космос Первый космонавт ОАЭ поприветствовал соотечественников с орбиты Первый космонавт ОАЭ Хазза аль Мансури поприветствовал соотечественников после стыковки космического корабля «Союз МС-15» с Международной космической станцией.

Армия и оружие Американский авианосец попал в ловушку в Южно-Китайском море Дутерте указал на то, что он не будет выполнять решение иностранного суда, которое направлено на полный запрет Маниле вступ налаживать сотрудничество с Пекином на спорных островах в Южно-Китайском море.

Шоу-бизнес Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.