Политика
РамблерБелый дом скрыл высказывание Трампа на встрече с Лавровым
Президент США Дональд Трамп два года назад на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком позволил себе высказывание, которое Белый дом предпочел скрыть, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на Washington Post.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и бывшим российским послом Сергеем Кисляком в 2017 году, что его не беспокоит возможное вмешательство РФ в президентские выборы, поскольку США «делали тоже самое в других странах», сообщила газета The Washington Post со ссылкой на трех источников.Коммерсантъвчера в 21:49
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Трамп на встрече с Лавровым заявлял, что его не волнует вмешательство РФ в выборы
Интерфаксвчера в 21:53
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