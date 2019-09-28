с чего всё началось

Трамп заявил, что мог бы установить хорошие отношения с властями России, если бы не СМИ США. Ранее телеканал CNN сообщил, что Белый дом ограничивал доступ сотрудников к разговорам Трампа.

WP: доступ к расшифровке разговора Трампа и Лаврова ограничили

Политика Трамп опубликовал ролик с критикой Байдена и демократов Американский президент Дональд Трамп опубликовал в Twitter видеоролик, в котором критикует бывшего вице-президента Джо Байдена и Демократическую партию США.

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Музыка В Арктике дали баянный концерт для моржей Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

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Происшествия Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.

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Футбол Фанаты «Роды» выгнали владельца клуба из его офиса на стадионе В пятницу же вечером, 27 сентября, фанаты ворвались в офис Гарсии на клубном стадионе и выгнали его. Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Кино Sony поручит экранизацию игры «Uncharted» режиссеру «Бамблби» Как сообщает издание Deadline, им станет Трэвис Найт, в активе которого фантастический фильм "Бамблби", являвшийся спин-оффом серии о Трансформерах.

Политика Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.

Энергетика «Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.

Шоу-бизнес Жена Газманова опубликовала снимок повзрослевшей дочери Супругу Газманова по праву называют одной из самых привлекательных жен звезд отечественной эстрады, а недавно она лишний раз доказала это в соцсети.

Наука Радио, которое ищет темную материю Руководствуясь теориями Грэма и Димопулоса, Кент Ирвин, профессор физики элементарных частиц и астрофизики в Стэнфорде и Национальной ускорительной лаборатории SLAC, строит радио для темной материи, которое будет искать сигнал аксионов, способом, которым стандартное FM радио принимает передачу.

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Армия и оружие Пуля в лицо: на Донбассе уничтожен офицер нацгвардии Украины В сообщении бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины уточняется, что боевик участвовал в госперевороте в 2014 году, воевал на Донбассе в рядах ВСУ (и во время «АТО», и после переименования карательной операции в «ООС»), а позже — в рядах Нацгвардии, «пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования».

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Шоу-бизнес Беременная Анастасия Решетова стала копией Алены Шишковой Сегодня Анастасия внезапно удивила подписчиков неожиданным решением. Решетова, как она сама призналась, перетерпела «сбой в системе».

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Финансы Официальный курс евро снизился на 20 копеек Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 20,34 копейки - до 70,3834 рубля, курс доллара увеличился на 10,15 копейки - до 64,2888 рубля, следует из данных Банка России.