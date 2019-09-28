Политика

RT на русскомRT на русскомWP: доступ к расшифровке разговора Трампа и Лаврова ограничили

Трамп заявил, что мог бы установить хорошие отношения с властями России, если бы не СМИ США. Ранее телеканал CNN сообщил, что Белый дом ограничивал доступ сотрудников к разговорам Трампа.
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Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и бывшим российским послом Сергеем Кисляком в 2017 году, что его не беспокоит возможное вмешательство РФ в президентские выборы, поскольку США «делали тоже самое в других странах», сообщила газета The Washington Post
 со ссылкой на трех источников.
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Washington Post: Трамп на встрече с Сергеем Лавровым признавался во вмешательстве США в выборы других стран

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