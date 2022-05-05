Решение пригласить президента России Владимира Путина на саммит Большой двадцатки (G20) в Индонезии идет вразрез с кампанией США по превращению Москвы в страну-изгоя и ставит главу Белого дома Джо Байдена в неловкое положение.
Теперь перед американским лидером стоит сложный выбор - принимать ли участие в саммите G20, где может присутствовать Владимир Путин, или уступить одно из главных международных мероприятий России и Китаю, написал автор статьи.
Соединенные Штаты передали Украине разведывательные данные, которые использовались для ударов по российским военным, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
Европейские страны не смогут заместить газ из России без осуществления энергоперехода, только путем увеличения поставок трубопроводного газа из Африки и Скандинавии и закупок сжиженного природного газа, считает глава Shell Бен ван Берден.