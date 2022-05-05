Будьте в Плюсе

WP назвала приглашение Путина на саммит G20 в Индонезии головной болью для Байдена

Решение пригласить президента России Владимира Путина на саммит Большой двадцатки (G20) в Индонезии идет вразрез с кампанией США по превращению Москвы в страну-изгоя и ставит главу Белого дома Джо Байдена в неловкое положение.
Lenta.ru
"Попытки США выставить Россию в качестве мирового изгоя провалились, так как не все партнеры Вашингтона готовы отвернуться от Москвы, что стало проблемой для Байдена", — отмечается в материале.
РИА Новости
Теперь перед американским лидером стоит сложный выбор - принимать ли участие в саммите G20, где может присутствовать Владимир Путин, или уступить одно из главных международных мероприятий России и Китаю, написал автор статьи.
Комсомольская правда
По оценке журналистов, Белый дом может сделать так, чтобы Путин и Байден редко оказывались на одной фотографии.
Life.ru

Подробнее о событии

WP: Приглашение Путина на G20 стало головной болью для Байдена
Общественная служба новостей08:29
WP: Индонезия устроила Байдену цугцванг, пригласив на саммит G20 Путина
Pravda.Ru09:41
WP сообщила, что приглашение Путина на G20 стало головной болью для Байдена
Комсомольская правда08:54
Байден оказался в неудобном положении из-за приглашения Путина на саммит G20
ТВ Центр08:50
WP назвала головной болью для Байдена приглашение Путина на G20
Известия10:05
WP заявила, что приглашение Путина на G20 стало головной болью для Байдена
РИА Новости08:14
WP: Путин согласился приехать на G20, как теперь быть Байдену?
Евразия Daily07:19

Интересное

Полиция Берлина дала согласие на проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая

Полиция Берлина разрешила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая. В ходе мероприятия запрещена демонстрация любых военных символов.
RT на русском10:56

Президент России Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Беннетом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru11:20

Производитель кофе Paulig закрыл сделку по продаже своего бизнеса в России

Финский производитель кофе Paulig продал бизнес в России, сообщается на официальном сайте компании.
РИА Новости08:57

Любовь Успенская рассказала, что получает пенсию в США из-за уплаты налогов

Певица Любовь Успенская заявила, что получает небольшую пенсию в Америке, так как вела собственный бизнес за границей.
Народные новости10:34

Минфин США исключил защиту интеллектуальной собственности из антироссийских санкций

Американский Минфин вывел из-под введённых антироссийских санкций операции по защите интеллектуальной собственности и правообладания.
RT на русском11:10

Песков заявил о сходстве боевиков «Азовстали» с террористами после их требований по обмену

Ранее стало известно, что украинские военные, заблокированные на территории промзоны, захотели обменять удерживаемых мирных жителей на еду и медикаменты.
Lenta.ru06:07

Российский спецназ ликвидировал лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области

Спецназ Росгвардии ликвидировал лидера ячейки территориальной обороны Украины в Харьковской области.
RT на русском08:53

NYT сообщила о передаче США данных Украине для ударов по военным России

Соединенные Штаты передали Украине разведывательные данные, которые использовались для ударов по российским военным, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
РБК01:18

Глава Shell Бен ван Берден: Европа не сможет заменить газ из России без энергоперехода

Европейские страны не смогут заместить газ из России без осуществления энергоперехода, только путем увеличения поставок трубопроводного газа из Африки и Скандинавии и закупок сжиженного природного газа, считает глава Shell Бен ван Берден.
РИА Новости11:16

Reuters: ВОЗ рассмотрит вопрос закрытия офиса в Москве

Всемирная организация здравоохранения рассмотрит резолюцию о закрытии офиса Европейского регионального бюро в Москве.
Газета.Ru11:11