Коронавирус
РБКWP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране. Об этом пишет газета The Washington Post.
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Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Общество
В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории
Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе.
Российская газета 09:46
Общество
Стримерша отправила зрителей работать, если у них нет $10 на подписку в Twitch
Чемпионат 17:00
Кино
Хоакин Феникс мог сняться в роли Бэтмена
Телеканал 360° 17 апреля в 19:24
Экономика
АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% для повышения спроса на продукты промышленности в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском 19:03
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Технологии
Microsoft выпустила плановые обновления для Windows 10
Microsoft выпустила обновления Windows 10, доступные для скачивания. Об этом свидетельствует уведомление в модуле Обновления.
МонаВиста вчера в 15:47
Политика
Президент Чехии предложил оставить границу страны закрытой ещё год
Прага, 20 апреля 2020, 01:15 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан полагает, что границы страны, закрытые в марте из-за пандемии COVID-19, должны остаться «на замке» ещё не менее года, такое заявление он сделал 19 апреля в интервью пражской радиостанции «Частота-1».
REGNUM 18:15
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свои детские фотографии
Известная телеведущая Лера Кудрявцева показала своим поклонникам в Сети, как она выглядела в детстве и юности.
Невские Новости 18:20
Авто
Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом
Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс вчера в 05:45
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Происшествия
У больницы Святого Георгия собралась пробка из автомобилей скорой помощи
Напомним, что больницу Святого Георгия перепрофилировали под лечение пациентов с коронавирусом.
Piter.tv 12:46
Гаджеты
LG на видео показала дизайн нового смартфона Velvet
LG уже продемонстрировала новый дизайн смартфона Velvet. Ранее корейский производитель никогда не использовал подобные решения.
Astera 13:31
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
"Северный поток-2" построен на 93,5%. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что "Академик Черский" подойдет для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время.
Вести.Ru 13:45
Общество
428 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки
428 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.
Министерство здравоохранения МО вчера в 14:29
Экономика
В России снизилось число выданных потребкредитов из-за коронавируса
В России на фоне ограничений из-за коронавируса снижается количество выданных потребительских кредитов.
Известия 17:01
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
Кино
Премьера фильма о советском космонавте состоится в онлайн-кинотеатрах
В центре сюжета – советский космонавт (Петр Федоров), который возвращается на Землю с инопланетным гостем, поселившимся в его теле.
Профиль 09:50
Армия и оружие
Ракетный крейсер «Москва» отправят в Средиземное море
В конце лета флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" отправится в Средиземное море, где войдет с состав постоянной группировки ВМФ России.
Российская газета 05:12
Здоровье
Вирусолог назвал бессимптомных носителей «вакциной» от коронавируса
Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал о существовании группы людей с коронавирусом, не имеющих симптомов, которые при этом распространяют вирус, делая то, что должна делать вакцина.
РИА Новости 18:08
Происшествия
Более 10 человек погибли в результате стрельбы в Канаде
Более 10 человек были убиты в результате стрельбы, устроенной мужчиной в канадской провинции Новая Шотландия.
RT на русском 18:42
Общество
Профессор РАН описал сценарий искусственного происхождения коронавируса
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев оценил гипотезу об искусственном происхождении коронавируса — возбудителя COVID-19 и описал лабораторные манипуляции, которые приводят к его мутации.
РИА Новости 18:34
Культура
В Москве умер композитор Александр Вустин
Композитор Александр Вустин умер в Москве в возрасте 76 лет, сообщает ТАСС. Композитор ушел из жизни 19 апреля.
Москва 24 08:45
Здоровье
«И встает вопрос: это мир микробов или людей?» Интервью молекулярного биолога Сергея Нетесова, который 17 лет руководил наукой в «Векторе»
Ничтожное существо, о котором еще в начале 2020 года мир людей не имел почти никакого представления, сегодня правит людьми.
Новая газета 05:00
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Общество
Рогозин подтвердил коронавирус у генконструктора РКК «Энергия»
Глава Роскомоса Дмитрий Рогозин подтвердил, что у генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгения Микрина обнаружили коронавирус.
Взгляд.ру 13:25
Общество
Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях пропускного режима.
Вести.Ru вчера в 03:07
Игры
Видео: первый геймплейный трейлер приключения NieR Re[in]carnation от автора NieR и Drakengard
Компания Square Enix предоставила первый трейлер игрового процесса NieR Re[in]carnation. Проект был недавно анонсирован на iOS и Android.
3DNews 05:12