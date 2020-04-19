Коронавирус

РБКРБКWP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране. Об этом пишет газета The Washington Post.
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WP: государственный и частный долги в США из-за пандемии вырастут до рекордных цифр

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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:19, Ашберн
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Профессор РАН описал сценарий искусственного происхождения коронавируса

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«И встает вопрос: это мир микробов или людей?» Интервью молекулярного биолога Сергея Нетесова, который 17 лет руководил наукой в «Векторе»

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