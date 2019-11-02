Политика
РИА НовостиWP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства
Президент США Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания в Белом доме, пишет Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации американского лидера.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней пребывания на посту, написала 2 ноября The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников американской администрации.Известиявчера в 19:21
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