с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания в Белом доме, пишет Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации американского лидера.

WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства

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