Политика
Российская газетаWP рассказал о желании Трампа встретиться с Путиным еще до инаугурации
Американский лидер Дональд Трамп намеревался провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным сразу после победы на выборах в США, не дожидаясь инаугурации. Об этом рассказали корреспонденты газеты The Washington Post Филип Ракер и Кэрол Леонниг.
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WP рассказал о желании Трампа встретиться с Путиным еще до инаугурации
Российская газетавчера в 22:57
Журналисты заявили, что Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации
Московский Комсомолецвчера в 22:50
Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 04:02, Ашберн
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Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний
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США и Китай подписали первую фазу торговой сделки
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Авто
Renault Duster получил новую двутопливную версию
В числе первых автомобилей, которые могут рассчитывать на скорое оснащение бензиново-газового агрегата TCe 100 Eco-G, называются Renault Logan и Logan MCV, Renault Sandero и Sandero Stepway.
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Глава отдела программ HBO Кейси Блойс сообщил поклонникам «Игры престолов», когда они могут ожидать премьеры сериала «Дом дракона».
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СК прекратил преследование сына хоккеиста сборной по делу об убийстве
Общество
Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика
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В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка
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Политика
Мишустин не поехал на «Гайдаровский форум»
На «Гайдаровском форуме» вместо главы ФНС выступит его заместитель Алексей Оверчук. Он примет участие в сессии «Налоги в цифровом мире».