Политика

Российская газетаРоссийская газетаWP рассказал о желании Трампа встретиться с Путиным еще до инаугурации

Американский лидер Дональд Трамп намеревался провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным сразу после победы на выборах в США, не дожидаясь инаугурации. Об этом рассказали корреспонденты газеты The Washington Post Филип Ракер и Кэрол Леонниг.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

WP рассказал о желании Трампа встретиться с Путиным еще до инаугурации

Российская газетавчера в 22:57

Журналисты узнали о желании Трампа встретиться с Путиным до своей инаугурации

Известия00:13

Стало известно о желании Трампа встретиться с Путиным до инаугурации

Lenta.ruвчера в 23:50

WP сообщил о желании Трампа встретиться с Путиным до своей инаугурации

РИА Новостивчера в 22:58

Журналисты узнали об «остром желании» Трампа встретиться с Путиным

РБК01:31

Журналисты заявили, что Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации

Московский Комсомолецвчера в 22:50

Журналисты WP рассказали о желании Трампа встретиться с Путиным до инаугурации

ТАССвчера в 22:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 04:02, Ашберн
Энергетика

Минэнерго Казахстана получило запрос от Белоруссии на поставку нефти

Казахстанское Минэнерго получило запрос от белорусского концерна «Белнефтехим», касающийся поставок нефти.
Журналистская правда вчера в 03:10
Политика

Акции Яндекса взлетели на 4% после обещания о поддержке от Мишустина

Акции "Яндекса" утром в четверг взлетели более чем на 4% и обновили исторические максимумы на новостях, что кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин похвалил компанию и обещал ей поддержку.
Интерфакс 03:20
Политика

Мишустин пообещал изменения в новом правительстве

Глава ФНС Михаил Мишустин, предложенный накануне президентом России Владимиром Путиным на должность премьер-министра нашей страны, пообещал, что в новом правительстве будут изменения.
Царьград 01:49
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе

Мужчина открыл стрельбу в здании суда, где работают мировые судьи, в Новокузнецке Кемеровской области, один человек погиб.
РБК вчера в 22:48
Теннис

Потапова встретится с Сереной Уильямс в первом круге Australian Open

РИА Новости 03:03
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
РБК вчера в 05:04
Политика

Создана рабочая группа для подготовки поправок в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
DixiNews 02:05
Происшествия

В Москве эвакуировали шесть судов из-за звонков о минировании

Шесть столичных судов эвакуированы из-за сообщений о минировании, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
РБК 03:45
Общество

В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря

РИА Новости вчера в 22:22
Политика

Гончарук обозначил главную цель властей Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о стремлении «сломать старую систему» для перезагрузки страны.
RT на русском 03:51
Финансы

России предсказали курс 200 рублей за доллар

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
Lenta.ru 03:42
Политика

Медведев наградил Клишаса за «активную законотворческую деятельность»

Как говорится в распоряжении, Клишаса среди прочих сенаторов наградили за «развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность».
Медиазона 02:38
Экономика

Курс рубля упал на новости об отставке правительства

В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
Ведомости вчера в 08:48
Общество

Путин поздравил Ланового с днем рождения

РБК 03:25
Экономика

Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний

Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы.
Известия 02:05
Политика

США и Китай подписали первую фазу торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первую часть торговой сделки.
RT на русском вчера в 16:07
Политика

Китай оценил работу Медведева на посту премьер-министра

Китай в лице представителя МИД Гэн Шуана оценил работу исполняющего обязанности премьер-министра России Дмитрия Медведева по развитию отношений между странами.
Lenta.ru 03:25
Авто

Renault Duster получил новую двутопливную версию

В числе первых автомобилей, которые могут рассчитывать на скорое оснащение бензиново-газового агрегата TCe 100 Eco-G, называются Renault Logan и Logan MCV, Renault Sandero и Sandero Stepway.
Дни24 14 января в 10:03
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия вчера в 18:01
Политика

В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Известия вчера в 09:30
Происшествия

СК завершил расследование в отношении убийц следователя Шишкиной

Известия 02:15
Политика

Пресс-секретарь заявил, что Кадыров проходит курс лечения

RT на русском 00:10
Наука

Неандертальцы могли быть умелыми ныряльщиками

Даже названа она соответствующе — «Неандертальцы на пляже».
Naked Science 01:29
Кино

Менеджер HBO назвал сроки премьеры приквела «Игры престолов»

Глава отдела программ HBO Кейси Блойс сообщил поклонникам «Игры престолов», когда они могут ожидать премьеры сериала «Дом дракона».
REGNUM вчера в 17:52
Происшествия

СК прекратил преследование сына хоккеиста сборной по делу об убийстве

Известия вчера в 21:32
Общество

Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика

В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.
Lenta.ru 03:01
Здоровье

В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка

В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.
Rostov gazeta вчера в 09:08
Политика

Мишустин не поехал на «Гайдаровский форум»

На «Гайдаровском форуме» вместо главы ФНС выступит его заместитель Алексей Оверчук. Он примет участие в сессии «Налоги в цифровом мире».
Московский Комсомолец 01:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное