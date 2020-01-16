Американский лидер Дональд Трамп намеревался провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным сразу после победы на выборах в США, не дожидаясь инаугурации. Об этом рассказали корреспонденты газеты The Washington Post Филип Ракер и Кэрол Леонниг.

WP рассказал о желании Трампа встретиться с Путиным еще до инаугурации

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