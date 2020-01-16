Политика
Российская газетаWP рассказал о желании Трампа встретиться с Путиным еще до инаугурации
Американский лидер Дональд Трамп намеревался провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным сразу после победы на выборах в США, не дожидаясь инаугурации. Об этом рассказали корреспонденты газеты The Washington Post Филип Ракер и Кэрол Леонниг.
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Журналисты заявили, что Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации
Московский Комсомолецвчера в 22:50
WP рассказал о желании Трампа встретиться с Путиным еще до инаугурации
Российская газетавчера в 22:57
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Политика
В России состоится референдум о поправках в Конституцию
Глава государства Владимир Путин предложил пакет изменений в Конституцию и потребовал провести в России референдум.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
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Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы.
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Дмитрий Медведев объявил об отставке
15 января Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства РФ.
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Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
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Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка.
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Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
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Четыре человека погибли в ДТП с минивэном под Саратовом, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по обеспечению безопасности дорожного движения (Госавтоинспекция).
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Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
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Обнародован актерский состав сериала «Властелин колец»
Общество
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Акции "Яндекса" утром в четверг взлетели более чем на 4% и обновили исторические максимумы на новостях, что кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин похвалил компанию и обещал ей поддержку.
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В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
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«Роскосмос» нашел способ помешать следить за Россией спутникам-шпионам
В «Роскосмосе» нашли способ скрыть конфиденциальную деятельность на территории России от несанкционированного наблюдения иностранных спутников-шпионов.
Происшествия
Певцу Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки в кафе
Происшествия
Очевидец рассказал о стрельбе в суде Новокузнецка
Житель Кузбасса в беседе с телеканалом «360» рассказал о стрельбе в здании суда в Новокузнецке, очевидцем которой он стал.
Политика
Мишустин назвал сумму, требуемую на реализацию предложений Путина
Глава Федеральной налоговой службы и кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отмечает, что работа над Посланием главы государства была проведена с точки зрения расчетов.
Политика
Политолог оценил внесение кандидатуры Мишустина на должность премьера
Директор Международного института новейших государств политолог Алексей Мартынов прокомментировал в беседе с RT выдвижение кандидатуры главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
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Елена Воробей сломала руку в Ногинске
Елена Воробей сломала руку на концерте в Ногинске, о чем она рассказала в своем Инстаграм.
Политика
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Президент России Владимир Путин на переговорах по газу в Париже продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях.
Экономика
Кредитными продуктами пользуется каждый третий житель РФ
Каждый третий житель России (33%) пользуется кредитными продуктами (кредит в банке, кредитная карта, займ в МФО), показал опрос национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
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Премьер Украины отреагировал на публикацию его критики Зеленского
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписи его совещания, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского.
Происшествия
Такси с двумя девушками рухнуло с моста в реку в Челябинске
Daewoo Nexia под управлением 22-летнего водителя протаранила бетонное ограждение и снесла электроопору на мосту, после чего рухнула в реку Миасс.
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Происшествия
Российское посольство оказалось в эпицентре протестов в Бейруте
Политика
США и Китай подписали первую фазу торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первую часть торговой сделки.
Общество
Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн.