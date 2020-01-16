Политика
РИА НовостиWP сообщил о желании Трампа встретиться с Путиным до своей инаугурации
Президент США Дональд Трамп хотел встретиться с российским президентом Владимиром Путиным еще до официального вступления в должность после победы на президентских выборах в 2016 году, сообщает газета Washington Post со ссылкой на отрывки из книги двух своих журналистов, которая поступит в продажу 21 января.
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WP рассказал о желании Трампа встретиться с Путиным еще до инаугурации
Российская газетавчера в 22:57
Журналисты заявили, что Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации
Московский Комсомолецвчера в 22:50
Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 02:24, Ашберн
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