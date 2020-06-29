Несколько военнослужащих американской военной коалиции погибли в Афганистане в результате «сговора» боевиков движения «Талибан» (запрещена в России) с Россией. Об этом сообщила Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

WP сообщила о гибели военных США из-за «сговора» России и талибов

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