Политика

РБКРБКWP сообщила о гибели военных США из-за «сговора» России и талибов

Несколько военнослужащих американской военной коалиции погибли в Афганистане в результате «сговора» боевиков движения «Талибан» (запрещена в России) с Россией. Об этом сообщила Washington Post со ссылкой на анонимные источники.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

СМИ сообщили о гибели нескольких американских военных из-за «сговора» России и талибов

Московский Комсомолецвчера в 21:55

WP заявила о гибели военных США из-за якобы связи талибов* с РФ

Газета.Ruвчера в 22:51

Американская газета заявила о гибели военных США из-за России и талибов

Известиявчера в 22:28

The Washington Post: Гибель нескольких американских военнослужащих в Афганистане связана с Россией

Эхо Москвывчера в 22:11

WP сообщила о гибели военных США из-за «сговора» России и талибов

РБКвчера в 23:33

WP: из-за «сговора» России и талибов погибли несколько военных США

РИА Новостивчера в 21:45

WP: приписываемое России предложение талибам привело к гибели военных США

ТАССвчера в 21:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Политика

Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов

Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия 27 июня в 22:53
270
Общество

Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля

Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС вчера в 05:13
236
Происшествия

В Бурятии выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом

Улан-Удэ, 29 июня 2020, 05:38 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:38
183
Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
636
Футбол

Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу

Vprognoze.ru 27 июня в 15:27
2
Хоккей

Панарин заявил, что сомневается в процветании НХЛ

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал возможное возобновление сезона в НХЛ.
РИА Новости 26 июня в 03:46
1
Технологии

Образ финальной сборки Linux Mint 20 будет опубликован в ближайшие дни

Команда Linux Mint до сих пор не обновила информацию на веб-сайте проекта, но ожидается, что это произойдёт в ближайшие дни.
3DNews 26 июня в 11:56
1
Происшествия

Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал данные о найденных неподалеку от медучреждения пакетов для перевозки трупов.
Газета.Ru вчера в 18:12
53
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27 — изменены режимы All Pick, Captain’s Mode и Random Draft, добавлены предметы «473» и «485»

Valve выпустила обновление 7.27 для Dota 2. В нем разработчики также изменили лагеря крипов, добавили новые предметы с названием «473» и «485», а также изменили баланс старых.
CyberSport.ru вчера в 20:03
Общество

У россиян началась сокращенная рабочая неделя

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам в конституцию, которое пройдет в среду, 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11
722
Общество

Опубликованы лучшие снимки НЛО за 40 лет

Обнародованы лучшие снимки НЛО за 40 лет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Mirror.
Москва 24 вчера в 19:22
6
Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 27 июня в 06:22
683
Интернет

Microsoft выпустила утилиту для восстановления данных

Новинка использует интерфейс командной строки для восстановления графических, текстовых, видео, звуковых и архивных файлов.
Игромания.ру вчера в 03:59
9
Космос

В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска

В качестве главного недостатка было названо расположение двигателей системы аварийного спасения сразу за стеной кабины.
Деловое.ТВ 27 июня в 08:20
1,6K
Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru вчера в 09:51
649
Футбол

Овчинников на пресс-конференции ЦСКА процитировал Семина

Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников на пресс-конференции по окончании столичного дерби против "Динамо" процитировал экс-наставника "Локомотива" Юрия Семина.
Газета.Ru вчера в 00:53
1
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
150
Общество

ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию

В Центральную избирательную комиссию поступило 115 обращений, касающихся использования административного ресурса при проведении голосования по поправкам к Конституции РФ.
Российская газета вчера в 11:30
2,9K
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за долгий период посетила салон красоты

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна впервые за долгий период времени посетила салон красоты.
Актуальные Новости вчера в 14:10
8
Интернет

Новая версия браузера Google Chrome стала экономнее расходовать память

Новая версия браузера Google Chrome стала экономнее расходовать оперативную память компьютера.
UfacityNews.ru вчера в 16:37
6
Авто

Ford представил новый пикап F-150

Компания Ford официально представила новое поколение пикапа Ford F-150, его гибридную версию.
Деловое.ТВ 26 июня в 07:33
57
Общество

Во втором районе Приморья ввели режим ЧС из-за затоплений

В Чугуевском районе Приморья был введён режим чрезвычайной ситуации, после того как в результате ливней оказались подтоплены придомовые участки и огороды.
RT на русском вчера в 21:20
3
Общество

PepsiCo на два месяца откажется от рекламы в Facebook

По данным телеканала Fox News, корпорация прекратит размещать рекламу на платформе соцсети в период с начала июля до конца августа.
RuNews24.ru вчера в 23:27
2
Общество

Названы активные в голосовании по Конституции российские регионы

Жители Тувы активнее других участвуют в голосовании по поправкам в Конституцию России — там проголосовали уже 48,2 процента избирателей.
Lenta.ru вчера в 12:22
Экономика

Пенсионерам рассказали, как получить льготы на услуги ЖКХ

Малоимущие пенсионеры имеют право оформить субсидии на оплату услуг ЖКХ.
URA.Ru вчера в 19:37
1
Армия и оружие

Китайские журналисты назвали «смертоносными машинами» танки на параде Победы

На параде Победы в Москве были показаны новые версии «смертоносных машин» - танки Т-90М, системы залпового огня ТОС-2 и модернизированные танки Т-80БВМ.
Московский Комсомолец вчера в 23:32
2
Автоспорт

Гран При Австрии: Предварительный прогноз погоды

F1news.ru вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Подписчики раскритиковали Анфису Чехову за «отфотошопленную» талию

"Анфиса, ну не бывает у такого огромного тела такая тонкая талия", — заявили возмущенные подписчики.
NewInform вчера в 21:46
Общество

Климатолог предупредил об угрозе разрушения городов в Сибири

REGNUM вчера в 12:55
472
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
1,1K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное