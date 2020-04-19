Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране. Об этом пишет газета The Washington Post.

WP сообщила о рекордных долгах в США из-за эпидемии коронавируса

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