Коронавирус
РБКWP сообщила о рекордных долгах в США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране. Об этом пишет газета The Washington Post.
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Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Коммерсантъ вчера в 06:54
Общество
Чужие номера в приложении обнаружили пользователи «Сбербанк Онлайн»
Пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» пожаловались в соцсетях на то, что в личном кабинете обнаружили чужие телефонные номера Свое собственное расследование провели журналисты издания «Ведомости», которые открыли программу, установленную на телефоне, и увидели там посторонние номера.
КМВ Новости вчера в 01:55
Транспорт
Новые правила использования цифровых пропусков в Подмосковье
Новые правила использования цифровых пропусков в Московской области.
Evo-rus.com вчера в 11:57
Общество
Предсказана мощность второй волны эпидемии коронавируса
15 апреля академик РАН Александр Чучалин заявил, что Россия находится во второй, более активной волне распространения коронавируса.
Lenta.ru 00:56
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность среди россиян от коронавируса
Эффективное выявление легких случаев заражения коронавирусом и своевременная подготовка медицинских учреждений в России позволяют держать уровень смертности на очень низком уровне.
РИА Новости вчера в 18:48
Транспорт
В Москве автоматизируют контроль пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил автоматизировать контроль пропускного режима, отказавшись от ручных проверок.
Lenta.ru вчера в 07:03
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
Шоу-бизнес
«Я — бомж»: Алибасов оформил подаренную Шукшиной квартиру на помощника
Телепрограмма 01:13
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM 17 апреля в 16:52
Общество
В Москве число бессимптомных носителей коронавируса увеличилось до 60%
У 60% заразившихся коронавирусом COVID-19 пациентов в Москве заболевание проходит бессимптомно, неделю назад таких было около 40%, сообщил руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Коммерсантъ вчера в 18:28
Общество
Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски
Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели вчера в 08:25
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
Здоровье
В челябинских больницах находятся 48 человек с коронавирусом
Челябинск, 19 апреля 2020, 09:01 — REGNUM В больницах Челябинской области на госпитализации остаются 48 человек с коронавирусом.
REGNUM 02:01
Религия
Путин поздравил православных христиан с Пасхой
Газета.Ru вчера в 17:42
Шоу-бизнес
Друг Надежды Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Piter.tv вчера в 14:45
Общество
В МЧС РФ рассказали, что делать с овощами после покупки
Москва, 19 апреля 2020, 03:47 — REGNUM Жителям России следует замачивать зелень и овощи на 10−15 минут в воде после покупки, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа.
REGNUM вчера в 22:18
Общество
Синоптики Гидрометцентра пообещали россиянам теплый май
Синоптики Гидрометцентра пообещали теплый май жителям Центрального федерального округа, западной части Поволжья, Краснодарского края и Крыма.
Дни24 вчера в 01:41
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
Общество
Какие организации в Тульской области работают с 18 апреля
18 апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в Указ о перечне организаций, работающих во время самоизоляции.
Тульская пресса вчера в 11:57
Шоу-бизнес
Максим Галкин раскритиковал Ксению Собчак за нападки на россиян
В пример Галкин привел литературный баттл, который он устроил совместно с критикуемой Собчак Ивлеевой.
Наша версия вчера в 10:34
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
Политика
В США назвали технологическим чудом российские двигатели РД-180
Технологическим чудом назвал российские двигатели РД-180 Тори Бруно, президент американской компании United Launch Alliance, производящей ракеты-носители Atlas.
Российская газета вчера в 22:06
Политика
«На Бога надейся, а сам не плошай»: Путин поздравил россиян с Пасхой
В поздравлении Путин отметил, что праздник в этом году проходит в условиях вынужденных ограничений из-за коронавируса.
RuNews24.ru 02:12
Происшествия
В Красноярском крае умерли первые два человека с коронавирусом
Два первых летальных случая, связанных с коронавирусом, зафиксированы в Красноярском крае.
ТАСС 00:47
Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о российских тест-системах
Разработанные российским научным центром "Вектор" системы на выявление коронавируса во многом превосходят зарубежные аналоги, заявили в Роспотребнадзоре.
РИА Новости вчера в 08:59
Культура
Умер писатель Александр Кабаков
Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников.
Интерфакс вчера в 18:02
Общество
Нобелевский лауреат заявил, что коронавирус создан лабораторным путем
Французский вирусолог, лауреат Нобелевской премии Люк Монтанье в интервью французскому порталу Pourquoi Docteur заявил, что коронавирус COVID-19 имеет лабораторное происхождение.
Sputnik Армения вчера в 10:50