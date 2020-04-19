Коронавирус
РБКWP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране. Об этом пишет газета The Washington Post.
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Общество
Суд обязал россиянку выплатить долг под 600% годовых
Торопецкий районный суд Тверской области обязал россиянку, которая взяла у микрофинансовой организации заем почти под 600% годовых, погасить задолженность.
РИА Новости 06:52
Общество
В Москве число госпитализированных с коронавирусом не увеличивается
Количество госпитализированных с коронавирусом в Москве не увеличивается, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 01:48
Общество
Еще у 29 человек выявлен коронавирус в Ленобласти
Пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора сообщает о 29 новых случаях заражения коронавирусом в Ленинградской области.
Ivbg.ru 04:10
Шоу-бизнес
Марина Кравец рассекретила имя новорожденной дочери
В эфире Павел Воля и Гарик Харламов поинтересовались у своей коллеги об имени новорожденной.
Вокруг ТВ вчера в 12:18
Общество
За сутки в России подтверждено 6060 случаев COVID-19 в 78 регионах
За сутки в России подтверждено 6060 случаев COVID-19 в 78 регионах.
Российская газета 04:11
Общество
В МЧС РФ рассказали, что делать с овощами после покупки
REGNUM вчера в 22:18
Культура
Скончался писатель Александр Кабаков
News.ru вчера в 17:28
Политика
Путин продлил сроки действия паспортов и водительских прав
Указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений граждан РФ, срок действия которых кончался с 1 февраля по 15 июля 2020 года, подписал президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 07:27
Шоу-бизнес
Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа
Невские Новости вчера в 20:30
Шоу-бизнес
Зуева рассекретила необычное имя дочери Козловского
Напомним, что Данила Козловский и Ольга Зуева стали встречаться в 2015 году.
Вечерняя Москва 06:25
Общество
Всероссийские проверочные работы в школах Орла перенесли на осень
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил о переносе Всероссийских проверочных работ (ВПР) на начало следующего учебного года.
ОрёлТаймс 17 апреля в 10:40
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Кроме достаточно откровенной интимной сцены, происходящей по ходу фильма в здании мечети, религиозного деятеля возмутило то, что в качестве имен ссыльных в сцене переклички прозвучали не только имена известных татарских богословов, но и нынешних лидеров российской мусульманской общины — председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина и верховного муфтия России Талгата Таджуддина.
REGNUM 17 апреля в 16:52
Путешествия
В Турции назвали сроки открытия туристического сезона
Российская газета вчера в 11:36
Общество
В Тульской области выявлено 30 новых случаев коронавируса
По данным регионального оперштаба, на 18 апреля в Тульской области выявлено еще 30 новых случаев коронавируса.
Тульская пресса вчера в 03:52
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Общество
Коронавирусную инфекцию обнаружили у новых пациентов
За последние сутки в Москве подтверждено еще 3570 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:40
Происшествия
Коронавирус подтверждён еще у одного жителя Волжского
Диагноз поставили троим жителям Среднеахтубинского района (33, 35 и 47 лет), 38-летнему жителю Михайловки и 50-летнему жителю Камышина.
Волжский.ру вчера в 06:16
Армия и оружие
США создают для Турции еще одну «горячую точку» на Кипре
Ситуация резко изменилась в первых числах января 2020 года, когда было объявлено, что Израиль, Греция и Кипр готовы приступить к реализации планов строительства газопровода EastMed из восточного Средиземноморья в Европу.
REGNUM 03:32
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
Религия
В Крым доставили Благодатный огонь
Благодатный огонь доставили регулярным рейсом из Москвы в Крым, сообщила пресс-служба аэропорта Симферополя.
РИА Новости 06:29
Политика
В Кремле не исключили новых решений по коронавирусу в течение недели
Власти могут принять решение о дальнейшем режиме борьбы с коронавирусной инфекцией в течение недели, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:04
Авто
Lada Vesta могла получить ультрабюджетную версию
Вся суть – в блоке переключателей на водительской двери, который, согласно руководству по эксплуатации семейства LADA Vesta, мог иметь сразу три версии, в том числе с ручной регулировкой боковых зеркал.
Автоновости дня 17 апреля в 08:37
Общество
В Минтруде рассказали о больничных работающим россиянам старше 65 лет
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что работающие граждане в возрасте старше 65 лет в период самоизоляции смогут получить больничный с 20 по 30 апреля.
RT на русском 17 апреля в 07:24
Общество
Охлобыстина заметили на пасхальной службе «для избранных» в Москве
В Москве в ночь на воскресенье, 19 апреля, провели пасхальную службу «для избранных», несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия.
Lenta.ru 06:16
Происшествия
В московской квартире нашли труп сына известного кардиохирурга
Умерший молодой человек является сыном известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Рядом с ним найдено тело 29-летней девушки.
Lenta.ru 00:15
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
Шоу-бизнес
Mash: Заворотнюк идет на поправку
По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
Общество
В Москве назвали причину роста числа заражений коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве назвал причину роста числа заражений.
Lenta.ru 01:49
Политика
Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru вчера в 19:19