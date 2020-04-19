Коронавирус

РБКРБКWP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране. Об этом пишет газета The Washington Post.
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WP: госдолг США вырастет до рекордных размеров из-за пандемии

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WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

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СМИ: внешний долг в США из-за пандемии вырастет до рекордных цифр

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США предрекли рекордный рост госдолга из-за коронавируса

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Госдолг США из-за пандемии вырастет до рекордной цифры

РЕН ТВвчера в 22:28

WP: государственный и частный долги в США из-за пандемии вырастут до рекордных цифр

ТАССвчера в 22:22
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Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
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Онищенко рассчитал сроки снятия карантина

Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
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Здоровье

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News.ru 06:42
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Общество

В Подмосковье за сутки скончались 9 человек с коронавирусом

За прошедшие сутки в Московской области умерли девять пациентов, у которых подтвердился коронавирус, количество скончавшихся с начала пандемии выросло до 49, сообщает региональный оперативный штаб.
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Захарова призвала оштрафовать BBC за предвзятость к России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала оштрафовать BBC, поскольку британская корпорация «тщательно» подбирает слова, выражения и эмоции для формирования негативного восприятия о России во всем мире.
Комсомольская правда вчера в 09:26
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Футбол

РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу

Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.
РБК 09:16
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Общество

Заказать на дом карту «Тройка» смогут москвичи в «Яндекс.Лавке»

Заказать карту «Тройка» с доставкой на дом смогут москвичи с помощью сервиса «Яндекс.Лавка», сообщили в официальном Twitter-аккаунте пресс-службы департамента транспорта Москвы.
Агентство Москва 09:21
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В Кузбассе зафиксировали еще шесть случаев COVID-19

Заражение коронавирусной инфекцией выявлено еще у шести жителей Кузбасса, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
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Общество

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Овощи и зелень после покупки необходимо замочить в воде и тщательно промыть для профилактики заражения коронавирусом нового типа, рекомендуют специалисты МЧС.
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В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь

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Новый блок поправок в Гражданский кодекс детально пропишет соседские права.
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Врач назвала, для кого из молодых людей особенно опасен коронавирус

Врач рассказала российским СМИ, для кого из молодых людей особенно опасен китайский вирус.
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Токио, 18 апреля 2020, 10:26 — REGNUM Приятный фруктово-цветочный аромат, используя особые железы на своих запястьях, источают самцы кольцехвостых лемуров с целью привлечения самок в брачный период.
REGNUM вчера в 03:47
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Общество

Росстат подсчитал число жителей России старше 100 лет

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Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России

Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
ТАСС вчера в 10:56
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Общество

Профессор РАН спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса

Вторая волна пандемии COVID-19 реальна, если медики не разработают профилактическую вакцину, но она в любом случае будет уже не такой масштабной, считает академик Российской академии наук Сергей Недоспасов.
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Политика

Путин обратился к россиянам в Пасху

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных россиян со Светлым Христовым Воскресением.
РЕН ТВ 02:01
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Здоровье

Врачи Покровской больницы Петербурга просят власти о помощи

Медики просят утвердить инфекционный статус стационара, что позволит перестроить больницу — разделить потоки пациентов и создать санитарные пропускники.
НТВ 17 апреля в 10:26
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Шоу-бизнес

Звезда «Мажора» Павел Прилучный ответил на обвинения в насилии

Прилучный выступил в прямом эфире своего Instagram, заявив, что жену не бил.
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Происшествия

Появилось видео задержания замглавы Хакасии

Российская газета вчера в 05:31
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Здоровье

В архангельской психбольнице произошла вспышка коронавируса

Архангельскую государственную клиническую психиатрическую больницу закрыли на карантин из-за коронавируса.
НТВ вчера в 11:19
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Общество

В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории

Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе.
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Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

Новейший российский танк на платформе "Армата" прошел испытания в Сирийской Арабской Республике, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
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Армия и оружие

ВСУ на Пасху попытались сбросить бомбу на храм в ДНР

Украинские силовики попытались сбросить бомбу на православный храм в Донецкой народной республике (ДНР).
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Силуанов назвал предполагаемый объем ФНБ к концу года

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года составит около 7 трлн рублей с учетом запланированных расходов.
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Как Mitsubishi Pajero Sport умеет разочаровывать

Что касается «Паджерика» третьего поколения, то под его капотом стоит 2,4-литровый «дизель» мощностью 181 лошадиная сила, работающий в паре с «автоматом».
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