Коронавирус
РБКWP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране. Об этом пишет газета The Washington Post.
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Политика
В Москву доставили гуманитарную помощь из Узбекистана
REGNUM вчера в 13:03
Шоу-бизнес
Собчак назло Галкину сравнила Пугачеву с Нюшей
Ксения Собчак после критики в свой адрес со стороны мужа примадонны российской эстрады Максима Галкина сравнила Аллу Пугачеву с певицей Нюшей.
ФАН вчера в 05:16
Общество
Составлен портрет малолетнего преступника в России
Сотрудники Университета прокуратуры составили криминологическую характеристику типичного малолетнего преступника в России, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Lenta.ru 08:00
Политика
Песков прокомментировал решение Путина о переносе парада Победы
RT на русском 07:25
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
Общество
В Подмосковье за сутки скончались 9 человек с коронавирусом
За прошедшие сутки в Московской области умерли девять пациентов, у которых подтвердился коронавирус, количество скончавшихся с начала пандемии выросло до 49, сообщает региональный оперативный штаб.
РИАМО 09:22
Политика
Захарова призвала оштрафовать BBC за предвзятость к России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала оштрафовать BBC, поскольку британская корпорация «тщательно» подбирает слова, выражения и эмоции для формирования негативного восприятия о России во всем мире.
Комсомольская правда вчера в 09:26
Футбол
РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу
Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.
РБК 09:16
Общество
Заказать на дом карту «Тройка» смогут москвичи в «Яндекс.Лавке»
Заказать карту «Тройка» с доставкой на дом смогут москвичи с помощью сервиса «Яндекс.Лавка», сообщили в официальном Twitter-аккаунте пресс-службы департамента транспорта Москвы.
Агентство Москва 09:21
Происшествия
В Кузбассе зафиксировали еще шесть случаев COVID-19
Заражение коронавирусной инфекцией выявлено еще у шести жителей Кузбасса, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
РИА Новости 00:32
Общество
МЧС советует замачивать овощи для профилактики коронавируса
Овощи и зелень после покупки необходимо замочить в воде и тщательно промыть для профилактики заражения коронавирусом нового типа, рекомендуют специалисты МЧС.
Газета.Ru 03:47
Религия
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь
Говорит Москва вчера в 07:25
Общество
В Гражданском кодексе появятся права соседей
Новый блок поправок в Гражданский кодекс детально пропишет соседские права.
Авторадио 08:18
Здоровье
Врач назвала, для кого из молодых людей особенно опасен коронавирус
Врач рассказала российским СМИ, для кого из молодых людей особенно опасен китайский вирус.
Evo-rus.com вчера в 12:07
Наука
Кольцехвостые лемуры научились привлекать самок цветочным ароматом
Токио, 18 апреля 2020, 10:26 — REGNUM Приятный фруктово-цветочный аромат, используя особые железы на своих запястьях, источают самцы кольцехвостых лемуров с целью привлечения самок в брачный период.
REGNUM вчера в 03:47
Общество
Росстат подсчитал число жителей России старше 100 лет
Народные новости 06:24
Общество
Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России
Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
ТАСС вчера в 10:56
Общество
Профессор РАН спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса
Вторая волна пандемии COVID-19 реальна, если медики не разработают профилактическую вакцину, но она в любом случае будет уже не такой масштабной, считает академик Российской академии наук Сергей Недоспасов.
РИА Новости 10:01
Политика
Путин обратился к россиянам в Пасху
Президент РФ Владимир Путин поздравил православных россиян со Светлым Христовым Воскресением.
РЕН ТВ 02:01
Здоровье
Врачи Покровской больницы Петербурга просят власти о помощи
Медики просят утвердить инфекционный статус стационара, что позволит перестроить больницу — разделить потоки пациентов и создать санитарные пропускники.
НТВ 17 апреля в 10:26
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Павел Прилучный ответил на обвинения в насилии
Прилучный выступил в прямом эфире своего Instagram, заявив, что жену не бил.
Российская газета 08:43
Происшествия
Появилось видео задержания замглавы Хакасии
Российская газета вчера в 05:31
Здоровье
В архангельской психбольнице произошла вспышка коронавируса
Архангельскую государственную клиническую психиатрическую больницу закрыли на карантин из-за коронавируса.
НТВ вчера в 11:19
Общество
В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории
Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе.
Российская газета 09:46
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
Новейший российский танк на платформе "Армата" прошел испытания в Сирийской Арабской Республике, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
РИА Новости 09:47
Армия и оружие
ВСУ на Пасху попытались сбросить бомбу на храм в ДНР
Украинские силовики попытались сбросить бомбу на православный храм в Донецкой народной республике (ДНР).
Московский Комсомолец 06:11
Экономика
Силуанов назвал предполагаемый объем ФНБ к концу года
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года составит около 7 трлн рублей с учетом запланированных расходов.
Известия 09:58
Авто
Как Mitsubishi Pajero Sport умеет разочаровывать
Что касается «Паджерика» третьего поколения, то под его капотом стоит 2,4-литровый «дизель» мощностью 181 лошадиная сила, работающий в паре с «автоматом».
ВладТайм вчера в 23:00