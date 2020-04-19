Коронавирус
РБКWP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране. Об этом пишет газета The Washington Post.
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Общество
В Москве за сутки выявили 3570 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число заболевших коронавирусом зафиксировано в Москве - 3570, Подмосковье - 709 и Нижегородской области - 129, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 04:13
Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
Общество
В России за сутки умерли 48 человек с коронавирусом
За прошедшие сутки в России зафиксировали 48 смертей пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
РБК 04:33
Общество
Почти 3,5 тысячи заболевших коронавирусом выявили в России за последние сутки
За последние сутки в России подтверждено 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, зафиксировано 34 летальных исхода.
Магсити74 16 апреля в 04:43
Здоровье
В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС вчера в 00:34
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Политика
В США назвали технологическим чудом российские двигатели РД-180
Технологическим чудом назвал российские двигатели РД-180 Тори Бруно, президент американской компании United Launch Alliance, производящей ракеты-носители Atlas.
Российская газета вчера в 22:06
Общество
Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Московские власти распорядились ввести стимулирующие выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
Газета.Ru 03:06
Футбол
Лунин станет вторым вратарём «Реала»
По информации источника, «Реал» намерен дать шанс украинцу Андрею Лунину – он будет вторым голкипером команды после Тибо Куртуа.
Евро-футбол.ру вчера в 15:57
Происшествия
В Красноярском крае умерли первые два пациента с коронавирусом
В Красноярском крае зарегистрированы первые случаи смерти пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщил региональный оперштаб в Telegram.
Коммерсантъ 00:56
Музыка
Мировые звёзды дали восьмичасовой онлайн-концерт в поддержку медиков
Говорит Москва 02:46
Политика
Путин поздравил православных христиан с Пасхой
Москва, 19 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан с праздником Пасхи, сообщили 19 апреля в пресс-службе Кремля.
REGNUM 03:42
Наука
Вирусологи не нашли в «немецком Ухане» случаев заражения в супермаркетах, ресторанах и парикмахерских
Хайнсберг с населением в 250 тысяч человек называют "немецким Уханем", там было зафиксировано более 1400 случаев заражения, а 46 человека умерли от Covid-19.
Комсомольская правда вчера в 10:04
Общество
В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса
Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля.
REGNUM вчера в 12:42
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33
Общество
Глава дома Романовых переболела коронавирусом
Глава Российского императорского дома княгиня Мария Романова переболела коронавирусом, сообщил РБК директор канцелярии Дома Александр Закатов.
РБК 04:27
Шоу-бизнес
Марина Кравец рассекретила имя новорожденной дочери
Гарик Харламов, Марина Кравец и Павел Воля Сегодня Марина стала участницей "карантинного" выпуска Comedy Club, который снимают прямо из домов участников.
Вокруг ТВ вчера в 12:18
Общество
В Москве число госпитализированных с коронавирусом не увеличивается
Количество госпитализированных с коронавирусом в Москве не увеличивается, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 01:48
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
Общество
В Ленобласти подтвердили 29 новых случаев заражения коронавирусом
По данным Роспотребнадзора на 19 апреля, в Ленинградской области за последние сутки коронавирусная инфекция подтверждена ещё у 29 человек.
Реквизит 04:07
Кино
BadComedian раскритиковал новый фильм с Егором Кридом
Live24 вчера в 01:32
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Шоу-бизнес
Возлюбленная Данилы Козловского рассекретила необычное имя дочери
Данила Козловский и Ольга Зуева рассказали, как назвали первенца. Информация появилась в Instagram возлюбленной актера.
Московский Комсомолец 04:11
Культура
Умер писатель и журналист Александр Кабаков
Ведомости 03:25
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Армия и оружие
На севере Сирии появится новая российская авиабаза
ГЛАС.RU 17 апреля в 11:18
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM 17 апреля в 16:52
Шоу-бизнес
Прилучный прокомментировал обвинения в избиении жены
Актер Павел Прилучный прокомментировал обвинения своей жены, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении.
Lenta.ru 03:57