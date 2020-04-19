Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране. Об этом пишет газета The Washington Post.

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Происшествия Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке. 354

Общество В России за сутки умерли 48 человек с коронавирусом За прошедшие сутки в России зафиксировали 48 смертей пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Общество Почти 3,5 тысячи заболевших коронавирусом выявили в России за последние сутки За последние сутки в России подтверждено 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, зафиксировано 34 летальных исхода.

Здоровье В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. 224

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Политика Путин поздравил православных христиан с Пасхой Москва, 19 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан с праздником Пасхи, сообщили 19 апреля в пресс-службе Кремля. 1,3K

Общество В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля. 30

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Шоу-бизнес Марина Кравец рассекретила имя новорожденной дочери Гарик Харламов, Марина Кравец и Павел Воля Сегодня Марина стала участницей "карантинного" выпуска Comedy Club, который снимают прямо из домов участников. 6

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