Коронавирус
РБКWP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране. Об этом пишет газета The Washington Post.
Читать в источнике
Оценить115
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 02:44, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в мае
На большей части европейской территории России в мае ожидается теплая погода.
Mockva.ru вчера в 05:49
Религия
Путин поздравил христиан с Пасхой
Владимир Путин поздравил православных россиян с Пасхой. Он назвал этот праздник символом очищения, возрождения и продолжения жизни.
RT на русском 02:03
Наука
Соль поможет в приживаемости имплантатов
В целом, за счет введения рекомбинантных белков удалось повысить эффективность приживаемости имплантатов (что выражается в увеличении процентного содержания костной ткани) в 4 – 6 раз.
Индикатор вчера в 09:28
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Космос
Обнаружена очень похожая на Землю экзопланета
Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:00 — REGNUM Ученые из США и Европы обнаружили скалистую экзопланету, которая, похоже, очень похожа на Землю по размеру и температуре.
REGNUM 16 апреля в 05:00
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru вчера в 19:58
Транспорт
В Москве автоматизируют контроль пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил автоматизировать контроль пропускного режима, отказавшись от ручных проверок.
Lenta.ru вчера в 07:03
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность среди россиян от коронавируса
Эффективное выявление легких случаев заражения коронавирусом и своевременная подготовка медицинских учреждений в России позволяют держать уровень смертности на очень низком уровне.
РИА Новости вчера в 18:48
Футбол
Кокорин заявил, что у него есть варианты продолжения карьеры в Италии
Напомним, Кокорин выступает за "Сочи" в качестве аренды. Контракт россиянина принадлежит "Зениту".
Vprognoze.ru вчера в 17:13
Общество
Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски
Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели вчера в 08:25
Гаджеты
В России создан мини-компьютер на базе процессора «Байкал»
Москва, 19 апреля 2020, 07:48 — REGNUM Российская компания «Хамстер роботикс» выпустила опытные образцы персонального компьютера формата mini PC на базе процессора «Байкал», сообщает CNews.
REGNUM 00:48
Религия
Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима
Самолёт с Благодатным огнём, следовавший из Иерусалима, приземлился в Москве. Об этом сообщаете РИА «Новости».
Парламентская газета вчера в 13:05
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33
Футбол
Нойер обеспокоен утечкой информации из «Баварии»
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал информацию, что не может договориться с клубом по условиям продления контракта.
Матч ТВ вчера в 17:44
Общество
Работающие пенсионеры смогут получить оплачиваемый больничный
Сегодня, 17 апреля, глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что работающие россияне старше 65 лет смогут получить оплачиваемый больничный с 20 по 30 апреля.
RuNews24.ru 17 апреля в 04:34
Здоровье
Названы рискующие тяжело перенести коронавирус категории молодых людей
Молодые люди с хроническими заболеваниями входят в группу риска по коронавирусу, рассказала сотрудница Научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Известия вчера в 21:32
Здоровье
В челябинских больницах находятся 48 человек с коронавирусом
Челябинск, 19 апреля 2020, 09:01 — REGNUM В больницах Челябинской области на госпитализации остаются 48 человек с коронавирусом.
REGNUM 02:01
Политика
Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом
Все уровни власти работают организованно и ответственно в связи с распространением коронавируса, ситуация находится под полным контролем.
Известия 02:24
Происшествия
В московской квартире нашли труп сына известного кардиохирурга
Умерший молодой человек является сыном известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Рядом с ним было найдено тело 29-летней девушки.
Lenta.ru 00:15
Происшествия
Адвокат Александр Вершинин помещен на два месяца под домашний арест
Коммерсантъ 17 апреля в 10:45
Музыка
Народный артист Бурятии даст виртуальный сольный концерт
В сольном концерте Народный артист Бурятии представит все грани талантливого музыканта и исполнителя.
Байкал Медиа Консалтинг 01:34
Общество
Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве составило 60%
В Москве пациента считают носителем коронавируса уже после первого положительного анализа.
Известия 02:19
Культура
Умер журналист и писатель Александр Кабаков
Скончался русский писатель и корреспондент издания "Коммерсантъ" Александр Кабаков, сообщил на своей странице в Facebook журналист Андрей Колесников.
Газета.Ru вчера в 17:55
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
Культура
Иван Кургалин из Великого Новгорода стал финалистом шоу «Голос. Дети»
10 апреля, в день своего рождения, Иван Кургалин, ученик новгородской школы №37, приняв участие в состязаниях команды Басты, поначалу не вышел в финал, но на дополнительном этапе, о проведении которого на Первом канале объявил ведущий шоу Дмитрий Нагиев, удача улыбнулась мальчику.
Ревизор.ру вчера в 22:29
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 17 апреля в 05:13
Политика
МВД разъяснило порядок замены паспортов с истекшим сроком действия
В соответствии с указом президента, сегодня опубликованном на портале законодательных актов, для граждан России, у которых срок действия внутреннего паспорта истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, замена паспорта не требуется.
Российская газета вчера в 13:19
Экономика
Названо условие для выплаты пенсий при дефиците денег у ПФР
Разбираемся, что будет с выплатой пенсий пожилым согражданам.
Московский Комсомолец вчера в 10:36