Армия и оружие
РИА НовостиWP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного
По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции. Сулеймани возглавлял этот корпус.
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с чего всё началось
В тот день, когда США в Багдаде ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением «Аль-Кудс», американские военные пытались убить еще одного высокопоставленного иранского военачальника — Абдула Резу Шахлаи, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.РБКвчера в 15:03
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The Washington Post: США планировали убить еще одного иранского командира в Йемене
Коммерсантъвчера в 15:47
Появились данные о неудачном покушении США на высокопоставленного иранского военного
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