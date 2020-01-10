с чего всё началось

По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции. Сулеймани возглавлял этот корпус.

WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного

Гаджеты В России рекордно подешевел iPhone 7 В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.

Политика Facebook и Instagram удалили записи в поддержку Сулеймани Американская компания Facebook удалила из одноименной социальной сети и принадлежащей ей Instagram записи, сделанные в поддержку устраненного иранского генерала Касема Сулеймани.

Шоу-бизнес Юлия Высоцкая показала голый торс своего 82-летнего мужа Юлия была на снимках в белой тунике, а ее супруг был в шортах и расстегнутой рубашке, показав свой оголенный торс, который привел в восторг многих фанатов пары.

Политика США передали Зеленскому важные данные по авиакатастрофе в Иране Как сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, украинская сторона получила "важные данные" по катастрофе с украинским Boeing в Иране.

Общество Жители России увидят первое в этом году лунное затмение Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Космос На космодроме Восточный начали сборку ракеты-носителя «Союз-2.1б» Сборку ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1б" начали на космодроме Восточный в Амурской области, ее старт запланирован в рамках пусковой кампании OneWeb в 2020 году, сообщает Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Происшествия В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.

Музыка Участник BTS представил клип на трек Shadow Участник группы BTS рэпер Мин Юнги (Sugar) опубликовал на YouTube клип на трек Shadow, который вошел в новый альбом K-pop коллектива Map of the soul: 7.