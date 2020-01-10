Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиWP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного

По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции. Сулеймани возглавлял этот корпус.
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось
В тот день, когда США в Багдаде ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением «Аль-Кудс», американские военные пытались убить еще одного высокопоставленного иранского военачальника — Абдула Резу Шахлаи, сообщает
 The Washington Post со ссылкой на источники.
РБКвчера в 15:03

Подробнее о событии

СМИ узнали о неудачной операции США против еще одного командира КСИР

Известиявчера в 14:22

Washington Post: Американцы готовились уничтожить еще одного иранского командира

URA.Ruвчера в 15:42

WP узнала о провалившемся покушении США на еще одного иранского командира

РБКвчера в 15:03

The Washington Post: США планировали убить еще одного иранского командира в Йемене

Коммерсантъвчера в 15:47

WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного

РИА Новостивчера в 13:53

Появились данные о неудачном покушении США на высокопоставленного иранского военного

Взгляд.рувчера в 13:28

WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военачальника

ТАССвчера в 13:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 00:43, Ашберн
Гаджеты

В России рекордно подешевел iPhone 7

В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.
UfaTime.ru 09 января в 15:54
Политика

Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing

ТАСС вчера в 23:52
Политика

Facebook и Instagram удалили записи в поддержку Сулеймани

Американская компания Facebook удалила из одноименной социальной сети и принадлежащей ей Instagram записи, сделанные в поддержку устраненного иранского генерала Касема Сулеймани.
Lenta.ru вчера в 23:49
Общество

Суд постановил снести постройки мусорного полигона в Шиесе

Деловое.ТВ 09 января в 10:12
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Газета.Ru вчера в 13:28
Хоккей

«Питтсбург» обыграл «Колорадо», на счету Малкина гол и передача

РИА Новости вчера в 23:56
Авто

Опубликованы фото концепта Lada Vesta Premium

Первое фото новинки показал портал Car.ru.
Автоновости дня 08 января в 11:09
Финансы

Курс доллара в России опустился ниже 61 рубля

В последний раз стоимость доллара США снижалась ниже 61 рубля в мае 2018 года.
RuNews24.ru вчера в 12:43
Происшествия

Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Известия вчера в 06:31
Происшествия

Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае

По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
RT на русском вчера в 08:54
Политика

Помпео заявил о намерении развивать конструктивные отношения с Россией

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона стремится выстраивать конструктивные и продуктивные отношения с Россией.
RT на русском вчера в 19:21
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая показала голый торс своего 82-летнего мужа

Юлия была на снимках в белой тунике, а ее супруг был в шортах и расстегнутой рубашке, показав свой оголенный торс, который привел в восторг многих фанатов пары.
RuNews24.ru вчера в 04:22
Шоу-бизнес

Елизавета II могла настоять на уходе принца Гарри и Меган Маркл

Рамблер вчера в 06:44
Шоу-бизнес

«Когда лень бриться»: Вера Брежнева «отрастила» усы в отпуске

Lisa.ru вчера в 08:40
Политика

США передали Зеленскому важные данные по авиакатастрофе в Иране

Как сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, украинская сторона получила "важные данные" по катастрофе с украинским Boeing в Иране.
Московский Комсомолец вчера в 06:18
Общество

Умер правивший 50 лет султан Омана

Lenta.ru вчера в 19:27
Авто

В России на автомобили подскочили цены

Автоновости дня 08 января в 23:36
Общество

Жители России увидят первое в этом году лунное затмение

Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
REGNUM 09 января в 23:20
Технологии

Цукерберг спрогнозировал изменения в мире на ближайшие 10 лет

Основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг дал прогноз развития технологий и общества на ближайшие 10 лет.
ФАН вчера в 06:53
Культура

Телешоу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире

Московский Комсомолец вчера в 07:38
Космос

На космодроме Восточный начали сборку ракеты-носителя «Союз-2.1б»

Сборку ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1б" начали на космодроме Восточный в Амурской области, ее старт запланирован в рамках пусковой кампании OneWeb в 2020 году, сообщает Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
РИА Новости вчера в 21:20
Политика

Видео экс-депутата Рады с угрозой в адрес Путина высмеяли в Сети

Невские Новости вчера в 22:33
Происшествия

В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
РБК вчера в 22:13
Футбол

«Пацаны на колени падали». Милевский рассказал, как Алиев бегал по ночному клубу с автоматом

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал о забавных историях с участием своего экс-партнера по команде Александра Алиева.
Sport24.ru вчера в 16:58
Музыка

Участник BTS представил клип на трек Shadow

Участник группы BTS рэпер Мин Юнги (Sugar) опубликовал на YouTube клип на трек Shadow, который вошел в новый альбом K-pop коллектива Map of the soul: 7.
РИА Новости вчера в 18:16
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета 09 января в 07:49
Политика

Трамп заявил о необходимости налаживания торговых отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп вновь высказался в пользу налаживания отношений с Россией, в том числе в торговле.
Российская газета 00:26
Армия и оружие

Украинский эксперт заявил, что у России «нет надводного флота»

РИА Новости вчера в 20:51
Спорт

МОК подтвердил возможность пересмотра дел российских спортсменов

В Международном олимпийском комитете подтвердили возможность пересмотра дел в отношении российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом в 2017 году, в связи с открывшимися обстоятельствами по подмене проб в московской антидопинговой лаборатории.
РБК вчера в 16:05
Общество

Синоптики ожидают температурных рекордов на следующей неделе

Погода в Москве на следующей неделе приблизится к рекордным значениям.
RT на русском 00:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-майор и командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции, предназначенного для проведения спецопераций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани помогал правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. 3 января 2020 года был убит в Багдаде в результате целенаправленного авиаудара ВВС США.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное