Политика

РБКРБКWP узнала о подготовке США санкций против Ирака

Как сообщил один из собеседников, США планируют немного выждать, чтобы узнать, выполнит ли Ирак угрозу вывести американские войска со своей территории.
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с чего всё началось
Администрация США начала разрабатывать возможные санкции против Ирака, однако среди чиновников нет единого мнения на этот счет, сообщила
 газета The Washington Post со ссылкой на трех американских чиновников.
РБКвчера в 23:14

Подробнее о событии

WP: администрация США начала разрабатывать санкции против Ирака

ТАССвчера в 22:29

США начали разрабатывать санкции против Ирака

Lenta.ruвчера в 22:45

WP сообщила, что США начали разработку санкций против Ирака

Интерфаксвчера в 22:45

Администрация Трампа начала разработку санкций против Ирака

Известиявчера в 22:44

WP узнала о подготовке США санкций против Ирака

РБКвчера в 23:14

Власти США начали готовить санкции против Ирака, пишет WP

РИА Новостивчера в 22:19

Главные новости к утру 7 января

Коммерсантъвчера в 23:00
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Футбол

Российский миллиардер может купить украинский футбольный клуб

Российский предприниматель Михаил Фридман изучает возможность покупки львовского футбольного клуба "Карпаты" – об этом сообщил фан-сайт команды, ссылаясь на собственные источники.
Ruposters.ru 06:45
Политика

Путин 8 января посетит церемонию запуска «Турецкого потока»

Известия 07:38
Общество

В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани

Похороны убитого генерала Касема Сулеймани, проходящие в иранском городе Керман, отложены из-за слишком большого количества желающих попрощаться с ним, сообщает телеканал Press TV.
РИА Новости 07:03
Хоккей

Ковальчук высказался о дебюте за «Монреаль»

Форвард "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук поделился впечатлениями от дебютного матча за клуб.
Газета.Ru 04:36
Происшествия

В общежитии Одессы мужчина взорвал гранату, есть пострадавшие

В Одессе в общежитии мужчина во время конфликта взорвал гранату, в результате чего пострадало три человека.
Life.ru 05:58
Общество

В Тюмени три свиньи ворвались в магазин и выпили две бутылки коньяка

REGNUM вчера в 06:19
Политика

В Эстонии заявили об отказе ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая в Эстонии коалиция не намерена ратифицировать договор о государственной границе с Россией, подписанный в 2014 году.
Известия 03:10
Футбол

«Динамо» объявило о трансфере Скопинцева

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о переходе защитника Дмитрия Скопинцева из «Краснодара».
RT на русском 05:03
Политика

Политологи оценили признание Ираном военных США террористами

Политолог Владимир Шаповалов назвал принятый иранским парламентом проект закона политическим шагом в сторону возможного военного ответа США, признав при этом, что ликвидация Вашингтоном генерала Сулеймани в Багдаде действительно попадает под понятие терроризма.
Журналистская правда 07:10
Происшествия

Австралия подсчитывает ущерб от лесных пожаров

Австралия подсчитывает катастрофический ущерб от пожаров. Пламя уничтожило уже более шести миллионов гектаров леса.
Вести.Ru 05 января в 22:21
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Коммерсантъ 04:21
Общество

Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей

Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Российская газета 05:53
Шоу-бизнес

Певица Адель кардинально похудела в два раза

Папарацци заметили экстремально похудевшую Адель на пляже и выложили снимки в Сеть.
Kleo.ru вчера в 03:46
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской вышла на сцену после четвертой операции

После тяжелой травмы челюсти, которую Татьяна Плаксина получила в 2018 году, наследнице певицы пришлось провести ряд сложных хирургических процедур.
StarHit.ru вчера в 08:00
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана

Глава Пентагона Марк Эспер завил, что в вопросе ударов по культурным объектам Ирана военные США будут руководствоваться «законами вооруженного конфликта», сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.
Мой Брянск 07:32
Происшествия

Скорая помощь насмерть сбила ребенка в Карачаево-Черкесии

Скорая помощь насмерть сбила ребенка на автодороге в Карачаево-Черкесии, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
Газета.Ru 05:54
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
Здоровье

Еще 9 человек госпитализировали от неизвестной пневмонии в Гонконге

Красная весна 08:12
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Футбол

«Челси» заплатил больше € 30 млн за увольнение Конте

«Челси» заплатил больше 90 млн фунтов уволенным тренерам в качестве компенсаций с 2004 года.
Sport24.ru 07:23
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Забайкалье южноуральский срочник найден

Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкалье, найден живым и здоровым, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Комитет-совет солдатских матерей России.
Доступ1 вчера в 00:54
Политика

Иран снял ограничения со своей ядерной программы

Тегеран дал первый ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран отказывается от большинства ограничений на развитие своей ядерной программы.
Коммерсантъ 05 января в 17:05
Общество

В Россию пришла аномально теплая погода

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодной аномалии на всей территории России.
РИА Новости вчера в 20:05
Автоспорт

Машина Васильева загорелась на «Дакаре». Россиянин выбыл из ралли

Гонщик команды X-raid G-Energy Team Владимир Васильев, выступающий в зачёте внедорожников, вынужден сняться с ралли «Дакар» 2020 года из-за технических проблем, которые подстерегли его в третий соревновательный день.
Чемпионат 06:04
Происшествия

Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 17:47
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Политика

Россия заняла 51 строчку в рейтинге привлекательности паспортов

Россия заняла 51-ую строчку в обновленном рейтинге привлекательности паспортов, который составляет швейцарская компания Henley&Partners.
Российская газета 07:59
Авто

Компания Sony презентовала электромобиль Vision-S

В рамках международной выставки Consumer Electronic Show представители компании Sony презентовали электромобиль Vision-S.
Anonsens 01:39
Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Известия 03:36
Как работают Яндекс.Новости?
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