с чего всё началось

Как сообщил один из собеседников, США планируют немного выждать, чтобы узнать, выполнит ли Ирак угрозу вывести американские войска со своей территории.

WP узнала о подготовке США санкций против Ирака

Футбол Российский миллиардер может купить украинский футбольный клуб Российский предприниматель Михаил Фридман изучает возможность покупки львовского футбольного клуба "Карпаты" – об этом сообщил фан-сайт команды, ссылаясь на собственные источники.

Общество В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани Похороны убитого генерала Касема Сулеймани, проходящие в иранском городе Керман, отложены из-за слишком большого количества желающих попрощаться с ним, сообщает телеканал Press TV.

Политика Политологи оценили признание Ираном военных США террористами Политолог Владимир Шаповалов назвал принятый иранским парламентом проект закона политическим шагом в сторону возможного военного ответа США, признав при этом, что ликвидация Вашингтоном генерала Сулеймани в Багдаде действительно попадает под понятие терроризма.

Происшествия Австралия подсчитывает ущерб от лесных пожаров Австралия подсчитывает катастрофический ущерб от пожаров. Пламя уничтожило уже более шести миллионов гектаров леса.

Армия и оружие Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана Глава Пентагона Марк Эспер завил, что в вопросе ударов по культурным объектам Ирана военные США будут руководствоваться «законами вооруженного конфликта», сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Происшествия Скорая помощь насмерть сбила ребенка в Карачаево-Черкесии Скорая помощь насмерть сбила ребенка на автодороге в Карачаево-Черкесии, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Происшествия Сбежавший из воинской части в Забайкалье южноуральский срочник найден Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкалье, найден живым и здоровым, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Комитет-совет солдатских матерей России.

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Общество В Россию пришла аномально теплая погода Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодной аномалии на всей территории России.

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Авто Компания Sony презентовала электромобиль Vision-S В рамках международной выставки Consumer Electronic Show представители компании Sony презентовали электромобиль Vision-S.