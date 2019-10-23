Политика

РБКРБКWP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
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Посол США на Украине сдал Трампа

URA.Ru00:15

Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе

RT на русскомвчера в 17:25

И.о. посла США на Украине дал показания против Трампа

Взгляд.рувчера в 18:58

WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа

РБКвчера в 17:56

Американский посол на Украине подтвердил давление Трампа на Зеленского

Телеканал 360°вчера в 20:11

И.о. посла США назвал причину задержки разморозки военной помощи Украине

РИА Новостивчера в 16:58

Битва за импичмент

Ъ-Огонек21 октября в 04:44
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Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет

Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Политика

Российско-африканский саммит в Сочи соберет глав более 40 стран

Рекордное количество глав африканских государств примут участие в саммите Россия-Африка в Сочи 23-24 октября.
Вести.Ru 21 октября в 14:57
Политика

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Экономика

В резком росте доходов россиян усомнились

Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
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Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

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Sport24.ru 20 октября в 17:10
Политика

В Москве назначили нового главу департамента соцзащиты

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Евгения Стружака, который ранее занимал пост заместителя руководителя аппарата мэра, на должность главы департамента труда и соцзащиты населения столицы.
ТАСС 02:16
Происшествия

В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
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Армия и оружие

В России разработали новый боевой модуль в калибре 57 мм

В России разработали боевой модуль в калибре 57 мм, который пока нигде не демонстрировали.
RT на русском 21 октября в 19:42
Армия и оружие

NBC: Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана

Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
ТАСС 21 октября в 17:41
Политика

Зеленский рассчитывает на скорую встречу в «нормандском формате»

Украина выполнила условия для проведения встречи в «нормандском формате» и ожидает ответных шагов со стороны партнёров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщили 23 октября в пресс-службе президента Украины.
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Шоу-бизнес

Анастасия Решетова через два дня после родов надела корсет

Напомним, роды Анастасии Решетовой проходили в подмосковном госпитале Лапино.
Вечерний курьер 20 октября в 10:08
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Общество

Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова

Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
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Шоу-бизнес

Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа

Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
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Общество

Россия строит специальный космический корабль для туристов

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Шоу-бизнес

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Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета вчера в 06:55
Футбол

«Ривер Плейт» вышел в финал Кубка Либертадорес

В финале Кубка Либертадорес "Ривер Плейт" сыграет с победителем бразильского противостояния между "Гремио" и "Фламенго" (первый матч 1:1).
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Пострадавшие в перестрелке под Ростовом остаются в реанимации

РИА Новости 01:46
Экономика

AliExpress Russia снабдили кошельком

Новая структура обеспечит обработку платежей электронных кошельков и сможет оказывать финансовые услуги для клиентов СП AliExpress Russia.
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Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
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Российская военная полиция начала патрулирование у сирийского Манбиджа

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Мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, выстрелил в участкового, прибывшего на вызов в Санкт-Петербурге.
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Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе

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Армия и оружие

Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма

Стратегические бомбардировщики США отработали тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 20:58
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Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском 21 октября в 17:51
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Украинскому депутату предложили нарядиться матрешкой

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко объяснил причину своего участия в программе российского телевидения.
Lenta.ru вчера в 20:35
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Самозанятые смогут зарегистрироваться еще в 13 регионах России

В 2020 году зарегистрироваться в качестве самозанятых смогут жители 13 новых регионов, ранее не участвовавших в эксперименте.
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Армия и оружие

Турция заявила об окончании военной операции в Сирии

Курдские вооруженные формирования подтвердили вывод своих подразделений в письме вице-премьеру США Майклу Пенсу .
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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