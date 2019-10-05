с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп "заискивал" перед российским лидером Владимиром Путиным во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу на первой полосе газеты The Washington Post, которая ссылается на источники в Белом доме.

WP: Трамп «заискивал» перед Путиным во время их первого телефонного разговора

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