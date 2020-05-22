Политика
РБКWP узнала об обсуждении властями США проведения ядерных испытаний
Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа обсуждали вопрос о возобновлении ядерных испытаний впервые с 1992 года. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома и двух бывших чиновников, знакомых с деталями дискуссии.
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа обсуждала возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания, сообщила The Washington post (WP) со ссылкой на источники.Коммерсантъвчера в 21:53
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В США обсуждали возможность проведения первого за почти 30 лет ядерного испытания
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СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
Московский Комсомолецвчера в 22:34
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