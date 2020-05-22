с чего всё началось

Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа обсуждали вопрос о возобновлении ядерных испытаний впервые с 1992 года. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома и двух бывших чиновников, знакомых с деталями дискуссии.

Политика В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО. 347

Политика Минторг США внес в черный список 33 организации из Китая Уточняется, что 24 правительственные и коммерческие организации КНР вносятся в черный список за причастность к деятельности, "противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США". 14

Общество Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики России Госдума в пятницу, 22 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах поддержки экономики России в период пандемии коронавируса. 19

Политика Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер. 4,2K

Политика Грызлов обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы в Донбассе Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений в течение ближайших двух месяцев. 32

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 912

Общество В Подмосковье начнут штрафовать за нарушение масочного режима Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе будут штрафовать за нарушение масочного режима — в частности, за появление без средств защиты в общественных местах и транспорте. 43

Шоу-бизнес Серябкина рассказала, что именно Фадеев предложил ей уйти из лейбла Популярная российская певица, бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина рассказала, что инициатором ее ухода из лейбла MALFA стал его руководитель Максим Фадеев.

Хоккей Хоккеист Артемий Панарин сделал предложение дочери Олега Знарка Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сделал предложение руки и сердца своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.

Экономика Предпринимателям упростили подачу заявления на субсидию в размере МРОТ Как пояснили в ведомстве, субсидия предоставляется в размере одного МРОТ (12 130 рублей) тем предпринимателям, которые включены в реестр МСП и относятся к одной из пострадавших от коронавируса отраслей при условии, что долги по налогам и страховым взносам на момент подачи заявления у них отсутствуют или не превышают 3 тысяч рублей. 9

Игры Обзор Minecraft Dungeons. Ни mine, ни craft, ни dungeons Story Mode рассказывала совсем банальную историю о борьбе добра со злом и силе дружбы, да и новая Minecraft Dungeons нарративом напоминает сказку.

Кино Эсай Моралес заменит Николаса Холта в новой «Миссии невыполнимой» Пандемия коронавируса внесла коррективы в каст «Миссии невыполнимой 7». Эсай Моралес заменит Николаса Холта в роли главного злодея.

Здоровье Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале. 84