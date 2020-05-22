с чего всё началось

Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа обсуждали вопрос о возобновлении ядерных испытаний впервые с 1992 года. Об этом сообщает газета The Washington Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома и двух бывших чиновников, знакомых с деталями дискуссии.

Политика Венесуэла может стать для США «новой Сирией» Венесуэла Иван Шилов © ИА REGNUM Главы МИД Ирана и Венесуэлы Мохаммад Джавад Зариф и Хорхе Арреаз почти одновременно выступили с заявлениями относительно возможностей американских ВМС перехватить направляющиеся из Ирана в Венесуэлу иранские танкеры. 3

Общество В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. 102

Общество Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке. 104

Экономика Госдума приняла закон о поддержке граждан и бизнеса Депутаты Госдумы сразу в двух чтениях приняли закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавируса. 62

Политика МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 673

Футбол Кикнадзе объяснил решение «Локомотива» расстаться с Семиным Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, когда у него созрело решение уволить Юрия Сёмина с поста главного тренера. 3

Кино Продюсер «Мира Юрского периода 3»: фильм станет «началом новой эры» Лос-Анджелес, США, 22 мая 2020, 22:03 — REGNUM Продюсер Фрэнк Маршалл в очередном интервью журналистам дал понять, что создатели картины «Мир Юрского периода 3» вовсе не собираются делать её концом франшизы.

Футбол «Ньюкасл» нацелился на защитника «Баварии» Защитник "Баварии" Люка Эрнандес попал в сферу интересов "Ньюкасла", утверждают немецкие СМИ.

Происшествия Суд отклонил апелляцию Анатолия Быкова «Сегодня Красноярский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Анатолия Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об избрании меры пресечения Быкову в виде заключения под стражу на срок в течение 1 месяца 26 суток до 4 июля 2020 г. и оставил его без изменения». 151

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Здоровье Депутат зачитала на видео жуткое письмо больной коронавирусом Депутат Ольга Секачева принесла на заседание Ярославской областной Думы и зачитала там письмо заболевшей коронавирусом женщины. 40

Кино Sony снимет еще один фильм Marvel о супергероине Производство новой картины о супергероине по имени Джекпот запустила киностудия Sony, 20 мая сообщает издание Deadline.

Спорт WADA не признает связь между терапевтическими исключениями и победами Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по итогам исследования пришло к выводу, что терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) не имеет значительной связи с победами на Олимпиаде.

Футбол Суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня Мосгорсуд пересмотрит приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые были осуждены за хулиганство, 17 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. 1

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 1,2K