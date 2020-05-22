Политика
РБКWP узнала об обсуждении властями США проведения ядерных испытаний
Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа обсуждали вопрос о возобновлении ядерных испытаний впервые с 1992 года. Об этом сообщает газета The Washington Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома и двух бывших чиновников, знакомых с деталями дискуссии.
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа обсуждала возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания, сообщила The Washington post (WP) со ссылкой на источники.Коммерсантъвчера в 21:53
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В США обсуждали возможность проведения первого за почти 30 лет ядерного испытания
Известиявчера в 22:56
СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
Московский Комсомолецвчера в 22:34
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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Игрок сборной Франции продал золотую медаль чемпионата мира-2018
Матч ТВ вчера в 20:33
Политика
Венесуэла может стать для США «новой Сирией»
Венесуэла Иван Шилов © ИА REGNUM Главы МИД Ирана и Венесуэлы Мохаммад Джавад Зариф и Хорхе Арреаз почти одновременно выступили с заявлениями относительно возможностей американских ВМС перехватить направляющиеся из Ирана в Венесуэлу иранские танкеры.
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Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 01:06
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
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Гаджиев поддержал бойца Хаитова, заявившего, что ЛГБТ «хуже собак»
Известный промоутер Камил Гаджиев поддержал бойца смешанных единоборств из Казахстана Куата Хамитова, который оскорбил представителей представителей ЛГБТ-сообщество.
Чемпионат вчера в 17:46
Экономика
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Депутаты Госдумы сразу в двух чтениях приняли закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавируса.
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Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости вчера в 08:57
Космос
Компания «Космокурс» разрабатывает сверхлёгкую ракету-носитель
Ореанда-Новости 21 мая в 09:16
Политика
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Ранее Путин заявил, что в патриотизме заключается национальная идея страны, но, по словам президента, патриотизм не должен быть "квасным, затхлым и кислым".
Snob.ru вчера в 07:20
Киберспорт
Во что мы играли 5, 10, 15 и 20 лет назад: «Ведьмак 3», Prince of Persia: The Forgotten Sands, Forza Motorsport, Vagrant Story
5 лет назад — The Witcher 3: Wild Hunt (19 мая 2015) Трудно поверить, но у «Дикой охоты» в этом году первый юбилей: 19 мая проекту стукнуло пять лет.
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Общество
Сотрудники избиркомов будут обходить граждан перед голосованием по поправкам в Конституцию
Как пишет интернет-издание, такие обходы избиркомы должны были начать примерно за месяц до голосования.
Эхо Москвы вчера в 05:04
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 21 мая в 11:06
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана
Salt Mag вчера в 05:41
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Кикнадзе объяснил решение «Локомотива» расстаться с Семиным
Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, когда у него созрело решение уволить Юрия Сёмина с поста главного тренера.
Metaratings вчера в 04:33
Кино
Продюсер «Мира Юрского периода 3»: фильм станет «началом новой эры»
Лос-Анджелес, США, 22 мая 2020, 22:03 — REGNUM Продюсер Фрэнк Маршалл в очередном интервью журналистам дал понять, что создатели картины «Мир Юрского периода 3» вовсе не собираются делать её концом франшизы.
REGNUM вчера в 15:03
Футбол
«Ньюкасл» нацелился на защитника «Баварии»
Защитник "Баварии" Люка Эрнандес попал в сферу интересов "Ньюкасла", утверждают немецкие СМИ.
Soccer.ru вчера в 23:06
Гаджеты
Xiaomi представила 43-дюймовый умный телевизор
Astera вчера в 04:07
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Суд отклонил апелляцию Анатолия Быкова
«Сегодня Красноярский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Анатолия Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об избрании меры пресечения Быкову в виде заключения под стражу на срок в течение 1 месяца 26 суток до 4 июля 2020 г. и оставил его без изменения».
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Шоу-бизнес
Лариса Гузеева запустила новое шоу
На днях известная актриса Лариса Гузеева приоткрыла тайну новой программы, которая выйдет на Первом канале.
Bimru.ru вчера в 06:41
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Политика
Белорусский эксперт сказал, какую политику должен занять Минск в отношениях с Польшей и Балтией
Белоруссия пытается заниматься экономической прагматикой и снижать в элитах и обществах Польши и стран Прибалтики градус конфликтности по отношению к Минску и Москве.
Украина.ру вчера в 23:35
Здоровье
Депутат зачитала на видео жуткое письмо больной коронавирусом
Депутат Ольга Секачева принесла на заседание Ярославской областной Думы и зачитала там письмо заболевшей коронавирусом женщины.
Московский Комсомолец вчера в 14:32
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
Кино
Sony снимет еще один фильм Marvel о супергероине
Производство новой картины о супергероине по имени Джекпот запустила киностудия Sony, 20 мая сообщает издание Deadline.
ИА Красная Весна 21 мая в 16:58
Спорт
WADA не признает связь между терапевтическими исключениями и победами
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по итогам исследования пришло к выводу, что терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) не имеет значительной связи с победами на Олимпиаде.
Ruposters.ru вчера в 12:26
Футбол
Суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня
Мосгорсуд пересмотрит приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые были осуждены за хулиганство, 17 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Аргументы и Факты вчера в 08:29
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 20 мая в 08:21
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Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Газета.Ru 21 мая в 17:15
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МЧС предложило ужесточить ответственность за пожары по неосторожности
МЧС направило в правительство предложения по ужесточению уголовной ответственности за неосторожное обращение с огнем, в том числе при сжигании травы.
Коммерсантъ вчера в 22:20
Музыка
Клип на песню Uno группы Little Big установил рекорд на YouTube
Российская рейв-группа Little Big установила рекорд.
NewInform 21 мая в 21:02