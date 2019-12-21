Политика

РБКРБКWP узнала об отказе Белого дома выделить срочную помощь Украине

Как отмечает WP, Белый дом отказался выделить Киеву военную помощь на фоне скандала вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Администрация Трампа, которая выступила против «санкций из ада» в отношении РФ, сорвала военную помощь Украине

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WP: Белый дом заставил демократов отказаться от планов о немедленной помощи Украине

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СМИ: Белый дом настоял на отказе от срочного выделения помощи Украине

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WP: Белый дом заставил демократов снять требование немедленно выделить помощь Киеву

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