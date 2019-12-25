Политика
РИА НовостиWP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России
Киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Киберкомандование вооруженных сил США разрабатывает тактику по ведению информационной войны против России, пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.Известиявчера в 19:45
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Московский Комсомолецвчера в 18:49
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено вчера в 23:43, Ашберн
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