Политика

РИА НовостиРИА НовостиWP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Киберкомандование вооруженных сил США разрабатывает тактику по ведению информационной войны против России, пишет The Washington Post
 со ссылкой на американских чиновников.
Известиявчера в 19:45

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WP: США разрабатывают тактику информационной войны против России

Коммерсантъвчера в 18:58

В США подготовили кибератаку против российской элиты

РБКвчера в 19:57

В США начали разрабатывать тактику кибервойны против России

Lenta.ruвчера в 19:52

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

РИА Новостивчера в 20:42

Источники сообщают о разработке США тактики информационной войны против РФ

Московский Комсомолецвчера в 18:49

WP: США разрабатывает тактику информационной войны с Россией

Газета.Ruвчера в 17:06

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

ТАССвчера в 16:57
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено вчера в 23:43, Ашберн
Политика

В Германии уверены в успешном завершении «Северного потока-2»

В правительство Германии считают, что несмотря на санкции США против "Северного потока-2", проект будет успешно реализован.
Комсомольская правда 22 декабря в 18:48
Общество

Астролог рассказала, на что надеяться знакам зодиака в 2020 году

Ведущая рубрики Алена Прокина по просьбе наших читателей вместе с известными астрологами рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем позаботиться всем знакам зодиака в 2020 году Белой Металлической Крысы.
Вечерняя Москва 24 декабря в 07:41
Культура

В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

КиноПоиск вчера в 08:10
Космос

200 изделий для космической отрасли выпущены в калужском Обнинске

REGNUM 24 декабря в 08:59
Политика

Новак заявил о возможности Allseas достроить «Северный поток-2»

Американские санкции в отношении «Северного потока-2», который планировалось достроить в начале 2020 года, скажутся на сроках завершения строительства, на это понадобится «чуть больше времени», сказал в понедельник, 23 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБК вчера в 16:00
Политика

Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев, раскритиковал решение некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем.
РИА Новости вчера в 19:19
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва вчера в 13:25
Общество

QIWI продала свою сеть постаматов

QIWI продала сеть постаматов — QIWI Box — логистическому оператору PickPoint, сообщил представитель платежного сервиса и подтвердила представитель PickPoint.
РБК вчера в 22:00
Финансы

Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.
РИА Новости вчера в 20:23
Наука

Ученые выявили пользу прерывистого голодания

Ученые американского Национального института по проблемам старения рассказали о пользе прерывистого голодания.
ФАН вчера в 22:28
Политика

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
РИА Новости вчера в 09:47
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Кино

«КиноПоиск» составил список лучших фильмов 2019 года

Аналитики учитывали оценки, которые пользователи ставили вышедшим в 2019 году фильмам, и назвали самые лучшие картины уходящего года.
iReactor 23 декабря в 12:45
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

REGNUM вчера в 05:22
Экономика

Лукашенко заявил о несогласии РФ продавать газ за российские рубли

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Москва не соглашается продавать Минску газ за российские рубли, хотя белорусская сторона неоднократно предлагала расплачиваться этой валютой.
News.ru 24 декабря в 06:58
Происшествия

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник.
Газета.Ru вчера в 23:28
Происшествия

В Приморье мальчик застрелил младшую сестру из ружья

В Приморье в среду мальчик во время игры с ружьём застрелил свою младшую сестру.
Владивосток-Новости вчера в 22:18
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском 24 декабря в 16:26
Общество

«Ъ»: россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Россияне смогут зарегистрировать новый автомобиль в автосалоне без посещения ГИБДД, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Газета.Ru вчера в 22:43
Армия и оружие

Двое курдских террористов подорвались на мине на севере Сирии

ПолитРоссия вчера в 02:22
Шоу-бизнес

Максим Галкин прокомментировал слухи о нетрадиционной ориентации

Российский телеведущий Максим Галкин отреагировал на слухи о своей якобы нетрадиционной сексуальной ориентации.
Мойка78 24 декабря в 18:52
Здоровье

48 сахалинцев стали в этом году студентами Тихоокеанского государственного медицинского университета

48 сахалинцев — выпускников школ — стали в этом году студентами Тихоокеанского государственного медицинского университета.
Сахалин.Инфо вчера в 21:33
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о расставании Пелагии с мужем

СМИ сообщили о расставании певицы Пелагии со своим супругом хоккеистом Иваном Телегиным.
iReactor вчера в 20:51
Общество

Бывший муж принцессы Норвегии покончил с собой

Тёплые слова в адрес Бена выразили также наследный принц Хокон и наследная принцесса, также премьер-министр страны и другие известные люди.
Life.ru вчера в 17:10
Авто

Chery представила новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro

Компания Chery официально представила новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro.
Новые автомобили 22 декабря в 23:32
Шоу-бизнес

Максим Фадеев высказался по поводу Наргиз и ее отношения к России

Певица поддерживает их жизненную позицию. Максим Фадеев высказался по поводу ее отношения к стране, где она построила карьеру.
OAnews вчера в 08:24
Общество

В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси

Интерфакс 24 декабря в 13:57
Гаджеты

Эксперт рассказал, как не следует заряжать смартфон

По словам эксперта, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30-50%.
РИА Новости вчера в 21:11
Хоккей

Путин рассказал, что в последнее время мало спит

Президент России Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади рассказал, что в последнее время спал по четыре-пять часов.
РИА Новости вчера в 22:32
Армия и оружие

Израиль ответил ударами по объектам ХАМАС на ракетный обстрел

Самолеты израильских ВВС нанесли удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на официальной странице в Twitter.
REGNUM вчера в 20:12
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