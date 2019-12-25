Политика
ТАССWP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России
Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России. Об этом газета The Washington Post сообщила в среду со ссылкой на бывших и действующих американских должностных лиц.
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с чего всё началось
Киберкомандование вооруженных сил США разрабатывает тактику по ведению информационной войны против России, пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.Известия19:45
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Источники сообщают о разработке США тактики информационной войны против РФ
Московский Комсомолец18:49
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Культура
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Во вторник, 24 декабря, появилась информация, что за возвращением сериала Павла Костомарова "Эпидемия" в ротацию онлайн-сервиса PREMIER стоит министр культуры РФ Владимир Мединский.
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Нейросеть научили наводить телескопы на космический мусор
Китайские исследователи упростили эту задачу, создав систему искусственного интеллекта, которая может очень точно наводить лазерные телескопы-дальномеры на частицы космического мусора, которые вращаются на низкой околоземной орбите.
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Напомним, что Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что программа оптимизации в области здравоохранения во многих регионах РФ была проведена «ужасно».
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Русский Tesla Cybertruck продают за 666 тысяч рублей
Учитывая всероссийский "хайп" и собственные трудозатраты на реализацию проекта, авторы решили продать свой "шедевр" за 666 666 рублей.
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Фёдор Емельяненко прокомментировал свой бой с Джексоном
Поединок Емельяненко — Джексон пройдёт в японской Сайтаме 29 декабря в рамках турнира Bellator 237.
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Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
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Анфиса Чехова показала, как тренирует интимные мышцы
42-летняя телеведущая призналась, что с некоторых пор практикует процедуры по укреплению интимных мышц, сопроводив откровения визуальным рядом.
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Рогозин: Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия вернется к переговорам в проекте окололунной станции США Gateway.
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы
Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.
Общество
Истребитель Су-57 разбился при испытаниях в Хабаровском крае
Как сообщается, инцидент произошел в 120 километрах от аэродрома Дзёмги во время испытания двигателя.
Общество
В России утвердили новые правила экзамена на водительские права
Правительство России утвердило новые правила проведения экзамена на водительские права.
Происшествия
Хакеры, взломавшие базу РЖД, получили от 10 до 13 лет колонии
Басманный суд Москвы в среду приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов, сообщили РИА Новости в суде.
Технологии
Microsoft упростит установку драйверов и обновлений в Windows 10
Как пишет источник, компания Microsoft работает над новыми и более простыми путями установки драйверов и обновлений, не связанных с безопасностью, в Windows 10.
Гаджеты
Появился список смартфонов Xiaomi, которые получат Android 10
Если большинство получило MIUI 11, то основана она на базе Android 9. Участники сообщества XDA Developers обнаружили в исходном коде прошивки на базе Android 10 данные о смартфонах, которые получат последнюю версию Android.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о расставании Пелагии с мужем
СМИ сообщили о расставании певицы Пелагии со своим супругом хоккеистом Иваном Телегиным.
Политика
Россияне назвали Путина политиком года
Большинство россиян назвали политиком года президента РФ Владимира Путина.
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Эксперты поведали, какие алкогольные напитки можно разбавлять водой
Основной совет заключается в том, что алкоголь разбавлять вообще не следует в подавляющем большинстве случаев.
Происшествия
В Якутии при провале под лед двух большегрузов погибли два человека
Семейная пара погибла при провале под лед двух большегрузов на реке Лена в Якутии, сообщил РИА Новости заместитель главы Жиганского района Валерий Сергеев.
Политика
Путин уволил пятерых генералов МВД, СК и МЧС
О причинах увольнения не сообщается. Президент России Владимир Путин уволил пятерых генералов МВД, Следственного комитета и МЧС.
Шоу-бизнес
Галкин прокомментировал слухи о своей сексуальной ориентации
Телеведущий Максим Галкин рассказал, откуда пошли слухи о его гомосексуальности.
Транспорт
Первый поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь
Первый пассажирский поезд, отправившийся в Севастополь из Санкт-Петербурга через Крымский мост, прибыл в пункт назначения в среду, 25 декабря.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка» спустя 50 лет
К 50-летию со дня выхода первого мультфильма «Умка» «Союзмультфильм» представляет продолжение любимой миллионами истории о трогательном белом медвежонке – «Умка на елке».