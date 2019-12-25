с чего всё началось

Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России. Об этом газета The Washington Post сообщила в среду со ссылкой на бывших и действующих американских должностных лиц.

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

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Политика Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина Ранее Владимир Путин рассказал в фильме "Миропорядок 2018", что идею сотрудничества России и Европы, высказанную в ходе выступления в 2001 году в бундестаге, он перенял у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, когда присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.

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Технологии Microsoft упростит установку драйверов и обновлений в Windows 10 Как пишет источник, компания Microsoft работает над новыми и более простыми путями установки драйверов и обновлений, не связанных с безопасностью, в Windows 10.