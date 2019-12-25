Политика

ТАССТАССWP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России. Об этом газета The Washington Post сообщила в среду со ссылкой на бывших и действующих американских должностных лиц.
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с чего всё началось
Киберкомандование вооруженных сил США разрабатывает тактику по ведению информационной войны против России, пишет The Washington Post
 со ссылкой на американских чиновников.
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