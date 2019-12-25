Политика

ТАССТАССWP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России. Об этом газета The Washington Post сообщила в среду со ссылкой на бывших и действующих американских должностных лиц.
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с чего всё началось
Киберкомандование вооруженных сил США разрабатывает тактику по ведению информационной войны против России, пишет The Washington Post
 со ссылкой на американских чиновников.
Известиявчера в 19:45

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WP: США готовятся к кибервойне с Россией

REGNUM00:26

WP: США разрабатывает тактику информационной войны с Россией

Газета.Ruвчера в 17:06

В США подготовили кибератаку против российской элиты

РБКвчера в 19:57

В США начали разрабатывать тактику кибервойны против России

Lenta.ruвчера в 19:52

WP: США разрабатывают тактику информационной войны против России

Коммерсантъвчера в 18:58

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

РИА Новостивчера в 20:42

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

ТАССвчера в 16:57
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Баскетбол

Патрик Беверли сыграет в рождественском матче с «Лейкерс»

Sports.ru 24 декабря в 23:09
Политика

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Министр энергетики Александр Новак в интервью РБК рассказал о переговорах с Украиной, санкциях США против «Северного потока-2», сделке ОПЕК+ и загрязнении нефтепровода «Дружба».
РБК вчера в 23:50
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Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение

Частичное солнечное затмение смогут наблюдать утром в четверг жители Екатеринбурга, сообщил РИА Новости инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.
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На оранжевой ветке метро Москвы произошел сбой

Газета.Ru 00:38
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«Вторжение» Бондарчука впервые показали в Москве

В Москве прошла премьера фантастического фильма Федора Бондарчука «Вторжение» С Александром Петровым и Ириной Старшенбаум в главных ролях.
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Транспорт

Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

Первый поезд из Москвы в Крым, который прошел по железнодорожному мосту между материковой частью России и полуостровом, прибыл на вокзал Симферополя, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:52
Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала нежное фото с Меладзе

Несколько месяцев назад Вера Брежнева удалила почти все совместные с мужем снимки, после этого композитора заподозрили в изменах.
Газета Кемерова вчера в 21:54
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
RT на русском вчера в 23:33
Культура

Джои Бэти рассказал о балладе «Ведьмаку заплатите чеканной монетой»

iReactor вчера в 13:19
Кино

Комедия «Холоп» с Биковичем и Бортич выходит в прокат

Российская комедия про мажора, которого сослали в 19 век, выходит в прокат 26 декабря, главные роли исполнили Милош Бикович и Александра Бортич.
Sibnet Новости вчера в 16:39
Хоккей

Путин рассказал, что в последнее время мало спит

Президент России Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади рассказал, что в последнее время спал по четыре-пять часов.
РИА Новости вчера в 22:32
Общество

Мединский подтвердил отставку главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе

Совет директоров АО «Роскино», занимающегося продвижением российских фильмов за рубежом, действительно решил отправить в отставку гендиректора Екатерину Мцитуридзе, заявил министр культуры Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 00:31
Политика

Письмо Кеннеди о Санта-Клаусе и советской бомбе показали на выставке

iReactor вчера в 21:56
Политика

Глава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.
RT на русском 00:44
Политика

В МИД назвали ответные меры на санкции против «Северного потока-2»

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал о том, какими могут быть ответные меры против санкций, введенных США в отношении газопровода "Северный поток — 2". По его словам, Москва, в частности, может расширить список американских граждан, которым запрещён въезд в РФ.
Московский Комсомолец вчера в 06:27
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком

Газета.Ru вчера в 05:34
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Происшествия

Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 возросло до 15

Число пострадавших в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае возросло до 15.
RT на русском вчера в 04:19
Происшествия

Исполняющего обязанности прокурора Норильска арестовали на два месяца

Исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, подозреваемого в получении взятки, заключили под стражу на два месяца.
РБК 00:49
Авто

Производство внедорожника Aurus Komendant начнется в 2022 году

Старт серийного производства внедорожника Aurus Komendant на мощностях Ford Sollers в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане запланирован на 2022 год.
Автоновости дня вчера в 00:43
Экономика

В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известия вчера в 18:20
Наука

Ученые выявили пользу прерывистого голодания

Ученые американского Национального института по проблемам старения рассказали о пользе прерывистого голодания.
ФАН вчера в 22:28
Футбол

«Никакой он не сбитый летчик». Карпина назвали лучшим тренером первой части сезона РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич и бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сошлись в выборе лучшего тренера по итогам 19-ти туров чемпионата России.
Sportbox.RU вчера в 15:43
Происшествия

Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли в результате разрушений, вызванных тайфуном «Фанфон» на Филиппинах.
РБК 00:37
Происшествия

Суд оставил бывшего мэра Челябинска в СИЗО

REGNUM 00:27
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва вчера в 13:25
Политика

Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
REGNUM вчера в 15:34
Культура

Скульпторы из Нижнего Тагила победили на фестивале ледовых скульптур

Команда скульпторов из Нижнего Тагила победила на фестивале ледовых скульптур, прошедшем в Екатеринбурге.
Качканарское время вчера в 16:18
Общество

Скворцова поспорила с Голиковой об оптимизации здравоохранения

Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.
РИА Новости вчера в 17:28
Происшествия

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник.
Газета.Ru вчера в 23:28
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