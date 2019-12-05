Общество
Газета.RuВ США умер сбежавший из СССР бывший майор КГБ
Бывший офицер КГБ Виктор Шеймов, вместе с семьей бежавший из СССР при помощи американских спецслужб в 1980 году, скончался в США в возрасте 73 лет.
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Бывший майор КГБ Виктор Шеймов, бежавший в США вместе с женой и дочерью при помощи американских спецслужб, скончался на 74-м году жизни, сообщает The Washington Post.Газета.Ru02:21
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