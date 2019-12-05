с чего всё началось

Бывший офицер КГБ Виктор Шеймов, вместе с семьей бежавший из СССР при помощи американских спецслужб в 1980 году, скончался в США в возрасте 73 лет.

В США умер сбежавший из СССР бывший майор КГБ

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