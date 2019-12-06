Общество

Газета.RuГазета.RuWP: в США скончался бежавший из СССР бывший майор КГБ

Бежавший из СССР бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США. Об этом сообщает The Washington Post. Экс-майор КГБ скончался 18 октября в штате Виргиния в городе Виенна из-за осложнений, вызванных болезнью легких.
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WP: в США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ Шеймов

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В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ

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В США умер сбежавший на Запад майор КГБ

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Умер бежавший в США бывший офицер КГБ Шеймов

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В США умер перебежчик из СССР, отсудивший у ЦРУ миллион за предательство

REGNUMвчера в 19:44

В США умер сбежавший из СССР бывший майор КГБ

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В США умер бывший майор КГБ Виктор Шеймов, который был вывезен агентами ЦРУ в 1980 году

Эхо Москвы00:17
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Суд признал виновным фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова

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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ 04 декабря в 16:41
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Киев заявил о взыскании с «Газпрома» $2 млрд

В прошлую среду, 27 ноября, суд отказался удовлетворить жалобу "Газпрома" на решение арбитража, который обязал его выплатить "Нафтогазу" $2,6 млрд.
Газета.Ru 01:58
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Медведев назвал решение по пенсионной реформе одним из самых сложных

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных для него.
РБК вчера в 07:03
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
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Общество

Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах

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Общество

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Ранее на вопрос журналистки Светланы Зиминой-Гинтер об отношении к россиянам Раймонд Паулс обратил внимание на то, что его жена русская.
РИА Новости вчера в 23:10
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Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.
Lenta.ru вчера в 15:49
Технологии

Почему сформировался вторичный рынок ключевых элементов сети

Почему сформировался вторичный рынок ключевых элементов сети Увеличение числа интернет-пользователей и устройств привело к исчерпанию одного из основных элементов сети — IP-адресов IPv4, необходимых для доступа к сайтам.
Коммерсантъ вчера в 17:51
Армия и оружие

В Турции испытали российские С-400

Газета.Ru вчера в 08:10
Происшествия

В Миннесоте разбился военный вертолет «Черный ястреб»

В американском штате Миннесота разбился вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), сообщает ABC News.
РБК вчера в 18:26
Наука

Объем мозга полярников уменьшился после месяцев в Антарктиде

Lenta.ru вчера в 23:00
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Названы любимые новогодние фильмы россиян

Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
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Как рассказал изданию замминистра финансов Алексей Моисеев, план переезда ЦБ и покупки «Оружейного» еще в начале года согласовал Национальный финансовый совет.
РБК вчера в 20:04
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Названы самые популярные актеры и актрисы 2019 года по версии IMDb

Кинопортал проанализировал поисковые запросы и на их основе выявил топ-10 самых популярных актеров и актрис уходящего года.
Радио Комсомольская правда 01:18
Происшествия

В Челябинске маршрутка врезалась в остановку

В Челябинске выясняют причины ДТП с маршрутным такси, которое вылетев c дороги и пробив ограждение сбило пешехода.
Российская газета 02:02
Происшествия

Экс-главу Щелковского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

Известия 02:06
Происшествия

В Британии ищут очевидцев ДТП, убившего российского миллиардера

Случайной жертвой произошедшей 25 ноября аварии с участием трёх автомобилей стал выгуливавший рядом собаку Дмитрий Обретецкий, владелец компании "Magnat Trade Enterprise".
Pravda.Ru 01:55
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Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
ТАСС вчера в 13:56
Финансы

Курс валют сегодня: доллар и евро упали утром 5 декабря

В свою очередь, евро в четверг на открытии подешевел на 12 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 70,72 рубля.
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Авто

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В Nissan сообщают, что при условии сертификации и омологации на различных рынках покупатели, вероятнее всего, смогут сесть за руль Nissan GT-R50 от Italdesign в конце 2020 – конце 2021 года.
Движок вчера в 03:53
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В Одессе нашли тело еще одного погибшего при пожаре в колледже

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Футбол

Месси прошел через коридор из игроков «Барселоны» в честь получения «Золотого мяча»

Матч ТВ 01:20
Общество

Названы самые популярные у россиян породы собак

РИА Новости 00:45
Общество

«Ядерный чемоданчик» впервые показали в раскрытом виде

Радио Sputnik вчера в 10:59
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Все участники ОПЕК договорились о снижении добычи нефти

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что между членами ОПЕК достигнута договоренность о снижении добычи нефти.
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Общество

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По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Известия 00:15
Общество

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на водительские права

Количество вопросов по теоретическому экзамену на получение водительского удостоверения значительно увеличится, сообщил заместитель начальника управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
Bash.News вчера в 07:48
Армия и оружие

На позициях ВСУ в Донбассе прогремел взрыв, погибли военные

По данным оборонного ведомства народной республики, в районе Новозвановки на позиции 72-й бригады ВСУ прибыли две единицы БТР-70 и один грузовой автомобиль «Урал» с боеприпасами.
Южный Федеральный вчера в 11:35
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