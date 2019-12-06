Общество
ТАССWP: в США умер экс-майор КГБ Шеймов, бежавший из СССР в 1980 году
Бывший майор Комитета государственной безопасности СССР Виктор Шеймов, вывезенный из Москвы агентами американского Центрального разведывательного управления в 1980 году, умер в Соединенных Штатах в возрасте 73 лет. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post.
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Технологии
Уникальная функция появилась на смартфонах с Android 9 и 10
В операционных системах Android 9 и 10 разработчики из Google внедрили новую функцию под названием "Режим фокуса".
Экономика
На Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд
Самым позитивным Коболев назвал заключение нового контракта о транзите газа, который «Газпром» может подписать с новым оператором украинской газотранспортной системы, отделенном от «Нафтогаза».
Политика
На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией
Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Космос
Огневые испытания двигателей десантного модуля миссии «ЭкзоМарс» проведут в России
Двигательная установка десантного модуля "ЭкзоМарс" пройдет в 2020 году огневые испытания в Конструкторском бюро химического машиностроения (г. Королев, Московская область).
Футбол
Артем Дзюба: «В Сан-Марино слышал фашистские выкрики»
Капитан сборной России, форвард «Зенита» дал эксклюзивное интервью «СЭ»: о победе над «Спартаком» (1:0), ситуации с фанатами и жеребьевке Евро-2020 Дзюба выиграл бой.
Происшествия
В Перми почтили память жертв трагедии в «Хромой лошади»
В Перми прошли памятные мероприятия, посвящённые годовщине трагедии в ночном клубе «Хромая лошадь».
Политика
Трампу предъявят обвинения с целью импичмента
Слушания по импичменту В конце октября палата представителей, большинство которой составляют демократы, проголосовала за начало формальной процедуры импичмента Трампа.
Политика
Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов
В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.
Шоу-бизнес
Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения
Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
Баскетбол
ЦСКА победил «Жальгирис» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА добились победы над литовским "Жальгирисом" в матче 12-го тура Евролиги.
Экономика
Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году
На первом месте оказалась сфера IT с темпами роста в 6,5%. Отраслью с самыми быстрорастущими зарплатами оказалась сфера IT, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компаний HeadHunter «Банк заработных плат».
Политика
США ввели новые антироссийские санкции
США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.
Происшествия
Медики реанимировали британку с остановившимся на 6,5 часов сердцем
Врачи в Испании вернули к жизни 34-летнюю британку, сердце которой остановилось на 6,5 часов из-зa переохлаждения.
Армия и оружие
ТОФ получит модернизированный фрегат и два корвета в 2020 году
Тихоокеанский флот в 2020 году примет в состав фрегат "Маршал Шапошников", в настоящее время проходящий модернизацию, а также два корвета: "Гремящий" и "Герой России Алдар Цыденжапов".
Общество
Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян
17 октября Росстат объявил, что в третьем квартале 2019 года реальные доходы населения выросли на 3% в годовом выражении, однако экономисты утверждают, что столь резкий рост «не бьется» с другими данными о состоянии экономики.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Общество
ГИБДД изменит правила сдачи экзамена на права
ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав.
Энергетика
Страны ОПЕК договорились о сделке по снижению объёмов добычи нефти
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страны ОПЕК достигли соглашения по сделке, подразумевающей снижение объёмов добычи нефти.
Здоровье
Малышева назвала болезни и виды рака, от которых защищает аспирин
Энергетика
Новак рассказал о цене на топливо в России
Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.
Футбол
«Арсенал» дома проиграл «Брайтону»
«Арсенал» дома уступил «Брайтону» в матче 15-го тура чемпионата Англии (1:2). Безвыигрышная серия «канониров» во всех турнирах достигла девяти встреч.
Здоровье
Медведев призвал учитывать интересы пациентов при увольнении врачей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководству лечебных учреждений в вопросе увольнения врачей в первую очередь следует учитывать интересы пациентов.
Здоровье
Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
Врачи рассказали РИА Новости в преддверии приближающегося сезона корпоративов и предновогодних встреч, как правильно пить спиртные напитки без вреда для здоровья, почему лучше заедать алкоголь жирным мясом и что поможет на утро после празднований.
Футбол
Слуцкий может возглавить греческий АЕК
Экс-тренер ЦСКА и голландского «Витесса» Леонид Слуцки может возглавить греческий АЕК, сообщает «Бизнес Online».
Политика
Песков прокомментировал дело студента Жукова
Студент НИУ ВШЭ Егор Жуков, обвиняемый в призывах к экстремизму, имеет право на обжалование своего приговора.
Политика
Депутат Рады назвал цели Украины на саммите в Париже
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев заявил, что Украина на саммите в «нормандском формате» рассчитывает решить три задачи.
Хоккей
Овечкин починил шлем во время матча паяльной лампой
Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин починил свой шлем паяльной лампой прямо во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз».