Бывший майор Комитета государственной безопасности СССР Виктор Шеймов, вывезенный из Москвы агентами американского Центрального разведывательного управления в 1980 году, умер в Соединенных Штатах в возрасте 73 лет. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post.

WP: в США умер экс-майор КГБ Шеймов, бежавший из СССР в 1980 году

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