Армия и оружие
ТАССWP: военные США начали прибывать из Ирака в провинцию Дейр-эз-Зор
Американские военные начали прибывать с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:56, Вашингтон
Происшествия
Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку
Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Технологии
Представлен отечественный планшет с процессором «Эльбрус»
Общество
Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре
Шоу-бизнес
«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление
Как сообщает РИА Новости, в четверг PR-директор Рудовой Дубровская в шоу Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в обнародованный в Сети перечень дам, "с которыми можно встретиться за деньги".
Авто
Представлен Volkswagen Golf нового поколения
Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.
Армия и оружие
Первые российско-египетские учения войск ПВО начались в Египте
Автоспорт
Ферстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» в Мексике
Голландский пилот Макс Ферстаппен из Red Bull Racing показал лучшее время в квалификации Гран-при Мексики на чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Политика
Лукашенко отказался от Великой Отечественной войны
Отечественная война 1812 года, Наполеон прошелся до Москвы и назад вернулся через Белоруссию.
Шоу-бизнес
Дэвид Бекхэм и Кортни Кокс снялись в сериале «Американская семейка»
Футболист Дэвид Бекхэм опубликовал фото с актрисой Кортни Кокс на съемках сериала "Американская семейка" на своей странице в Instagram.
Политика
Российский политолог предложил два варианта решение проблемы Донбасса
Синельников-Оришак предложил два варианта развития событий, если Украина откажется выполнять "формулу Штайнмайера" и Минские соглашения.
Политика
Бутина заявила, что зря считала США правовым государством
Бутина рассказала в интервью Sputnik и RT, что жила в иллюзии, что находится в правовом государстве и не ждала ареста.
Происшествия
В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку
В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.
Гаджеты
В скандале с сканерами отпечатков пальцев Samsung ставит точку
В предыдущем официальном заявлении Samsung указывалось, что пользователям смартфонов серии Galaxy S10 и Note 10 рекомендуется снять защитную пленку, удалить все старые отпечатки пальцев и заново зарегистрировать отпечатки пальцев.
Единоборства
Звезду фильмов для взрослых нокаутировали в её дебюте в ММА в Bellator
Американская актриса фильмов для взрослых Ребекка Бриггман, известная под псевдонимом Орион Старр, проиграла своей соотечественнице Элизе Рид в своем дебютном бою в смешанных единоборствах (ММА), который прошел на турнире Bellator 231 в Коннектикуте.
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
Ранее в соцсетях появилось видео разговора на повышенных тонах между Зеленским и одним из радикалов.
Шоу-бизнес
Тимати уехал на Мальдивы от недавно родившей Анастасии Решетовой
В ближайшие дни мать скончавшегося начинающего певца приедет к Решетовой навестить мальчика, а пока его отец отдыхает на Мальдивах и катается на доске по волнам.
Кино
Киностудии назвали актеров-претендентов на «Оскар»
Футбол
«Зенит» вылетел в Самару на матч с «Крыльями Советов»
Происшествия
В Нолинском районе в аварии с микроавтобусом погибли четыре человека
В Нолинском районе произошло ДТП, в котором погибли четыре человека.
Политика
Грузия потеряла $350 млн после авиационного запрета России
Бюджету Грузии был нанесен ущерб в размере $350 млн после того, как в июле Россия ввела запрет на авиасообщение, заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Шоу-бизнес
Певица Адель после развода с мужем похудела до размера XS
Напомним, в апреле нынешнего года Адель развелась со своим мужем Саймоном Конески.
Футбол
Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча
Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.