Армия и оружие

ТАССТАССWP: военные США начали прибывать из Ирака в провинцию Дейр-эз-Зор

Американские военные начали прибывать с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post.
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