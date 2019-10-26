Армия и оружие
ТАССWP: военные США начали прибывать из Ирака в провинцию Дейр-эз-Зор
Американские военные начали прибывать с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:30, Вашингтон
Кино
Стала известна дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»
Студия Warner Bros перенесла выход полнометражного фильма о «Томе и Джерри». Картина выйдет 23 декабря 2020 года.
Мойка78 23:24
Шоу-бизнес
«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление
Как сообщает РИА Новости, в четверг PR-директор Рудовой Дубровская в шоу Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в обнародованный в Сети перечень дам, "с которыми можно встретиться за деньги".
Российская газета 15:15
Армия и оружие
На Украине предложили вернуть призыв в армию с 18 лет
Управление персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ выступило с предложением вернуть в стране призыв на срочную службу в армию с 18 лет.
Известия 05:18
Происшествия
Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку
Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Вести.Ru 12:08
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил, почему Терминатор стареет в «Темных судьбах»
Режиссер Джеймс Кэмерон объяснил изданию Collider, почему Терминатор постарел в фильме «Темные судьбы», который выходит в прокат в этом месяце.
Афиша Daily 24 октября в 20:02
Футбол
Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России
Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Pravda.Ru вчера в 05:32
Наука
Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров
Ученые-палеонтологи показали восстановление биоразнообразия на Земле после глобального вымирания всех динозавров, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.
Ugpressa.ru вчера в 11:56
Фигурное катание
Брайан Орсер: «Горжусь тем, что Медведева не сдалась»
Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер поделился впечатлениями от выступления россиянки в произвольной программе на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс 19:58
Шоу-бизнес
Тимати уехал от недавно родившей сына Анастасии Решетовой
Тимати уехал от Анастасии Решетовой и сына, которого бизнесвумен родила ему чуть больше недели назад.
7Дней.ру 11:12
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор 07:54
Технологии
Поисковик Google начнёт лучше понимать запросы
Если раньше при вводе запроса «Можете ли вы получить лекарство для кого-то в аптеке» поисковик рассматривал фразу по важным словам (лекарство и медицина) и выдавал локальные результаты, то сейчас он понимает весь контекст (возможность получить таблетки по чужому рецепту), показывая более точную информацию.
News.ru вчера в 10:07
Общество
Кардиган Курта Кобейна продан за $334 тысячи
RT на русском 22:44
Общество
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину
Российская газета 10:38
Общество
Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление
Татар-информ 15:56
Здоровье
В Колумбии девушка из-за болезни впадает в сон на месяцы
ToDay News Ufa 14:00
Гаджеты
Redmi K20 и Xiaomi Mi 9T получили глобальную MIUI 11
The GEEK вчера в 10:42
Автоспорт
Ферстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» в Мексике
Голландский пилот Макс Ферстаппен из Red Bull Racing показал лучшее время в квалификации Гран-при Мексики на чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Известия 15:34
Общество
В Ираке за два дня погибли почти 50 протестующих
Интерфакс 20:11
Здоровье
Врач назвал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия
Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
Ugpressa.ru 24 октября в 17:13
Политика
Зеленский приехал в зону разведения сил в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на позиции националистов в зоне разведения сил в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:35
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Коммерсантъ вчера в 08:09
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки.
Известия 24 октября в 22:47
Экономика
Значительный рост цен на красную икру не стоит ожидать на Новый год
Снижение вылова лососевых не окажет значительного влияния на рост цен на красную икру к Новому году.
REGNUM 21:55