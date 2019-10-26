Американские военные начали прибывать с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post.

WP: военные США начали прибывать из Ирака в провинцию Дейр-эз-Зор

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