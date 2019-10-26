Американские военные начали прибывать с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post.

WP: военные США начали прибывать из Ирака в провинцию Дейр-эз-Зор

Общество Дональд Трамп расстроился, что в новом iPhone нет кнопки В своем официальном аккаунте в Twitter Дональд Трамп написал, что кнопка внизу корпуса, по его мнению, была гораздо удобнее пришедшего на смену смахивания.

Недвижимость Вторичный рынок пополнился спросом В ЦИАН отмечают менее заметную динамику: согласно расчетам аналитиков сервиса, в октябре вторичные квартиры в 15 городах-миллионниках подорожали только на 0,6%. Такую динамику руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет стагнацией, которая продолжается на рынке второй месяц.

Армия и оружие Эрдоган предупредил о новой военной операции в Сирии Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил очистить северо-восток Сирии от курдских формирований "Силы народной самообороны"(СНС), если власти не выведут оттуда своих бойцов в течение 150 часов.

Общество Врачи назвали минусы возвращения ежегодного перехода на зимнее время Терапевт Елена Тихомирова согласилась с ним и добавила, что во время адаптации, в случае возвращения зимнего времени, у людей может возникать психологический дискомфорт.

Наука Установлено, что неандертальцы первым из древних людей добыли огонь Учеными-антропологами из Университета Коннектикута (Соединенные Штаты Америки) доказано, что неандертальцы первыми из древних людей научились разводить огонь, а не просто брать его от природных лесных пожаров.

Политика В КНДР призвали США не спекулировать на дружбе Трампа и Ким Чен Ына Председатель комитета КНДР за мир в АТР Ким Ён Чхоль заявил, что отношения между Пхеньяном и Вашингтоном могли бы уже неоднократно испортиться из-за действий США, но сохраняются благодаря дружеским отношениям лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Общество Один строгий запрет Параскевы: это категорически нельзя делать 27 октября 27 октября Православная церковь чтит память Параскевы Сербской - христианской святой, которая после смерти родителей, раздав наследство нуждающимся, выбрала аскетический образ жизни, приняла постриг и отправилась на Святую землю.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1» Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.