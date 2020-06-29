Политика
Телеканал 360°WP: военные США погибли в Афганистане из-за связи талибов с Россией
Именно сговор России с боевиками движения «Талибан»* привел к гибели военных, сообщила газета Washington Post со ссылкой на близкие к американским военнослужащим источники. Эти данные, отмечено в материале, получены в ходе допросов пленных, которые военные США провели в последние месяцы.
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СМИ сообщили о гибели нескольких американских военных из-за «сговора» России и талибов
Московский Комсомолецвчера в 21:55
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Общество
Ещё 78 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Омской области
В Омской области подтверждено 78 новых случаев коронавируса. Теперь общее количество заболевших от начала пандемии - 3 533 человека.
АиФ Омск 01:53
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
Общество
Греф назвал «манипуляцией» заявления Михалкова в «Бесогоне»
Глава Сбербанка Герман Греф назвал «провокацией и манипуляцией» заявления режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи «Бесогон» и подчеркнул, что цитата, на которой основывался ведущий, была вырвана из контекста.
ФАН 02:38
Общество
Минкомсвязи предложило сделать портал госуслуг окном для жалоб россиян
Минкомсвязи России предложило сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений россиян в органы власти.
Ведомости вчера в 21:29
Общество
Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение
Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта.
Primpress.ru вчера в 16:30
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС вчера в 05:13
Армия и оружие
Власти Египта планируют закупить 500 российских танков Т-90МС
Стоимость сделки оценивается в 156 млрд рублей. Власти Египта планируют закупить 500 российских танков Т-90МС.
Piter.tv 01:46
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 27 июня в 12:11
Космос
Канада планирует построить манипулятор для изучения Луны к 2025 году
Получить готовые изделия агентство планирует к 2025 году, а запуск будет зависеть от графика работы лунного шлюза.
ИА Красная Весна вчера в 14:07
Происшествия
В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
В больнице в Коммунарке в Москве, где лечат больных коронавирусной инфекцией, находятся более 300 пациентов.
RT на русском 01:59
Здоровье
В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре зараженных коронавирусом пациента скончались в Алтайском крае за сутки, количество летальных исходов достигло 67, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 27 июня в 05:11
Общество
В РФ готовят нововведение пенсионерам, получающим выплаты на карту
Активисты предлагают людям пожилого возраста самим выбирать, будет ли банковская карта иметь функцию бесконтактной оплаты или нет.
Evo-rus.com 02:25
Экономика
За либерализацию малой авиации выступила интернет-торговля
За либерализацию малой авиации выступила интернет-торговля Малая авиация предпринимает очередную попытку ослабить ограничения на участие малого бизнеса в коммерческих перевозках.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Гаджеты
Мобильный оператор раскрыл названия будущих iPhone
На официальном сайте мобильного оператора T-Mobile Netherland созданы страницы аксессуаров для новой линейки смартфонов iPhone 12.
Anonsens 02:15
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
39-летняя блогер и экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева родила в США четвертого ребенка.
Летидор вчера в 13:05
Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 27 июня в 10:56
Музыка
Blackpink официально побили исторический рекорд BTS в YouTube
Blackpink, которые сегодня официально вернулись с новой творческой эрой, побили исторический рекорд мальчиков из BTS на хостинге YouTube.
Popcake 26 июня в 12:39
Авто
Российские тюнеры создали «дикий» образ Toyota Land Cruiser 200
Специалисты российского ателье SCL Global создали ряд доработок для внешнего вида Toyota Land Cruiser 200.
Car.ru вчера в 08:53
Общество
Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК вчера в 06:04
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Политика
Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске
Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
Экономика
Делягин рассказал, как отберут сбережения россиян
Накопленные средства в банках, лежащие на счетах россиян, можно с легкостью отобрать, считает экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru вчера в 04:45
Футбол
Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу
Vprognoze.ru 27 июня в 15:27
Общество
Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем
Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:28
Энергетика
Bloomberg: в Китае может быть создан крупнейший в мире покупатель нефти
Планы по консолидируемой покупке углеводородов разрабатывают крупнейшие нефтяные компании КНР, 28 июня со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.
ИА Красная Весна 00:31
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
С 1 июля на территории Российской Федерации вступит в силу целый ряд нововведений для водителей и владельцев автомобилей.
Новые автомобили вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 27 июня в 06:17
Кино
Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры
Создатели американского мультсериала "Симпсоны" заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать темнокожих персонажей.
Piter.tv 02:19
Общество
Российские туроператоры отменяют и переносят туры на июль
В мае министр транспорта РФ Евгений Дитрих допустил, что международные авиаперевозки могут быть возобновлены в июле.
Слово и Дело 27 июня в 23:59