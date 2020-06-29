Политика
Телеканал 360°WP: военные США погибли в Афганистане из-за связи талибов с Россией
Именно сговор России с боевиками движения «Талибан»* привел к гибели военных, сообщила газета Washington Post со ссылкой на близкие к американским военнослужащим источники. Эти данные, отмечено в материале, получены в ходе допросов пленных, которые военные США провели в последние месяцы.
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СМИ сообщили о гибели нескольких американских военных из-за «сговора» России и талибов
Московский Комсомолецвчера в 21:55
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Финансы
Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня
В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
BFM.ru 05:14
Здоровье
В Алтайском крае сохраняется нестабильная ситуация по коронавирусу
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае остается неустойчивой и неблагоприятной. Идет масштабная циркуляция коронавируса.
Алтайская правда 04:15
Авто
Skoda лидирует по дороговизне обслуживания в Москве и Петербурге
Автомобили чешского производителя Skoda возглавили рейтинг по дороговизне технического обслуживания в Москве и Северной столице.
Экономика сегодня вчера в 05:38
Общество
Кинотеатры в России откроются 15 июля
С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
Вести.Ru 05:35
Энергетика
В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК 05:46
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 27 июня в 16:54
Авто
Названы 5 «неубитых» премиальных кроссоверов не дороже 500 тыс. рублей
Новые автомобили 05:51
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
Путешествия
Coral Travel планирует дополнительные рейсы в Сочи и Анапу
В "Интуристе" спрогнозировали, что популярные отели Сочи, Крыма и Анапы после 1 июля будут загружены на 100%, поскольку с июля по сентябрь будут принимать и тех, кто планировал путешествие в апреле-июне.
Интерфакс 05:40
Политика
Памфилова напомнила о просьбе не публиковать экзитполы на плебисците
Единственное, наша просьба была, чтобы не оглашали свои результаты, данные экзитполов, по крайней мере до того момента, когда закончится голосование.
РБК 05:29
Общество
«Роскосмос» объяснил высокую стоимость ракеты «Ангара»
РИА Новости 02:41
Армия и оружие
Подлодки «Казань» и «Князь Олег» войдут в состав ВМФ РФ в 2020 году
3 марта министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Объединенная судостроительная корпорация передаст ВМФ России в 2020 году головные атомные подводные лодки «Казань» и «Князь Владимир», первые серийные атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск», а также дизельную субмарину «Волхов».
Известия 05:55
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал, чем актер занимается под домашним арестом
Актер Михаил Ефремов, который находится под домашним арестом, смотрит спортивные телеканалы и канал "Культура", но избегает новостей.
РИА Новости 05:14
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
Учитель подчеркнул, что Асмус прекрасно с ней справилась.
Evo-rus.com 01:38
Происшествия
Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РБК 27 июня в 15:29
Авто
Kia остановила продажи кроссовера Seltos в России
Известия 04:36
Спорт
Казань примет зимние Специальные Олимпийские игры 2022 года
Казань станет официальной столицей Всемирных зимних Игр Специальной Олимпиады в 2022 году.
Матч ТВ 05:57
Авто
Ford представил новый пикап F-150
В салоне автомобиля установлена обновленная мультимедийная система. Отмечается, что пикап начнут продавать осенью следующего года.
Evo-rus.com 02:58
Общество
Общая явка на голосование по поправкам к Конституции достигла 37,2%
Более 40 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции за четыре дня, общая явка составила 37,2%, сообщает Центризбирком.
RT на русском 05:24
Политика
Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.
RT на русском 01:19
Футбол
Капитан «Сельты» подверг критике Смолова за игру против «Барселоны»
Российская газета вчера в 08:15
Общество
Житель польской деревни сделал лучшие фото НЛО за последние 40 лет
Житель польской деревни Ястрово сделал лучшие фотографии НЛО за 40 лет.
МИР 24 вчера в 18:43
Здоровье
На Среднем Урале вылечили более 7300 человек, переболевших COVID-19
За минувшие сутки выписаны по выздоровлению 90 человек, переболевших инфекцией.
REGNUM 04:28
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Здоровье
Названы продукты, провоцирующие преждевременное старение
Какие именно, рассказала диетолог консультативно-диагностического центра Здоровое и спортивное питание ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева.
iReactor вчера в 04:54
Путешествия
Власти Туниса объявили об открытии туристического сезона и границ
ИА Красная Весна 27 июня в 13:07
Политика
В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
Lenta.ru 05:03