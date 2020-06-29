Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°WP: военные США погибли в Афганистане из-за связи талибов с Россией

Именно сговор России с боевиками движения «Талибан»* привел к гибели военных, сообщила газета Washington Post со ссылкой на близкие к американским военнослужащим источники. Эти данные, отмечено в материале, получены в ходе допросов пленных, которые военные США провели в последние месяцы.
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Washington Post: Предполагаемый сговор России с талибами привел к гибели американских военнослужащих в Афганистане

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Газета.Ruвчера в 22:51

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ТАССвчера в 21:32
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