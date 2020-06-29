Политика
Газета.RuWP заявила о гибели военных США из-за якобы связи талибов с РФ
Источник заявил, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли "несколько" американских военных. Об этом сообщает газета Washington Post. Собеседник уточнил, что такие данные были получены от военных в США в ходе допроса с боевиками в Афганистане.
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СМИ сообщили о гибели нескольких американских военных из-за «сговора» России и талибов
Московский Комсомолецвчера в 21:55
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 01:26, Ашберн
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ТАСС 27 июня в 11:58
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Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции.
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В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
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По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
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Российская газета вчера в 19:30
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Опубликовано «лучшее фото» НЛО за 40 лет
Житель Польши сделал, по словам уфологов, лучшие снимки НЛО за 40 лет, пишет The Mirror.
Известия вчера в 18:00
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:10
Авто
В Уфе на продажу выставили арестованные за долги автомобили
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Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
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Актер Marvel обвинил в расизме создателей фильма «Черная пантера»
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Армия и оружие
Армия Ливии нанесла авиаудар по войскам правительства
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ИА Красная Весна вчера в 15:08
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Китайское СМИ оценило «смертоносные машины» на параде Победы в Москве
На параде Победы в Москве 24 июня Россия не только отдала дань уважения героям Великой Отечественной войны, продемонстрировав раритетную технику, но и показала новейшие боевые машины, пишет китайское издание «Хуаньцю шибао».
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Футбол
Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве
Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.
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Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля.
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Авто
В продаже появилась редкая Волга за 1,5 млн рублей
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Автоновости дня 00:05
Технологии
Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне
Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
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