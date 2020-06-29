Источник заявил, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли "несколько" американских военных. Об этом сообщает газета Washington Post. Собеседник уточнил, что такие данные были получены от военных в США в ходе допроса с боевиками в Афганистане.

WP заявила о гибели военных США из-за якобы связи талибов с РФ

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