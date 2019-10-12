Вооруженные силы Турции могли намеренно вести артиллерийский обстрел позиций американских военных в районе сирийского города Кобани, чтобы оттеснить их от сирийско-турецкой границы. Об этом со ссылкой на нескольких анонимных представителей властей США сообщила газета The Washington Post.

ВС Турции могли намеренно вести огонь по военным США в Сирии

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