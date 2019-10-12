Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВС Турции могли намеренно вести огонь по военным США в Сирии

Вооруженные силы Турции могли намеренно вести артиллерийский обстрел позиций американских военных в районе сирийского города Кобани, чтобы оттеснить их от сирийско-турецкой границы. Об этом со ссылкой на нескольких анонимных представителей властей США сообщила газета The Washington Post.
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ВС Турции могли намеренно вести огонь по военным США в Сирии

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Коммерсантъ00:34

WP: вооруженные силы Турции могли намеренно вести огонь по военным США в Сирии

ТАССвчера в 20:06
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 01:12, Ашберн
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