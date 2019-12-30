Происшествия

Газета.RuГазета.RuWSJ: А320 EgyptAir в 2016 году упал в море из-за утечки кислорода

Самолет А320 авиакомпании EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир, рухнул в море из-за утечки легковоспламеняющегося кислорода в кабине пилота. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на конфиденциальные документы французского судебного расследования.
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СМИ: причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода

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Эксперты назвали причину крушения самолета EgyptAir в 2016 году

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Названа причина падения в море самолета EgyptAir

Lenta.ru21:47

СМИ: А320 EgyptAir в 2016 году рухнул в море из-за утечки кислорода

Life.ru20:09

WSJ: А320 EgyptAir в 2016 году упал в море из-за утечки кислорода

Газета.Ru21:07

Причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода — WSJ

Аргументы и Факты19:10
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Захарова рассказала, почему посла России вызвали в МИД Польши

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Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
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Путин продлил срок выплаты накопительной пенсии на полгода

Российский президент Владимир Путин подписал закон об увеличении срока выплаты накопительной пенсии на полгода с 1 января следующего года.
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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом под Псковом

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В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
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Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.
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Американские СМИ назвали «Авангард» новой главой в гонке вооружений

Гиперзвуковой блок «Авангард» только заступил на боевое дежурство, но американские СМИ уже успели рассказать об этом событии, пишет RT.
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Администрацию Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва

Как сообщает Интерфакс, по три детских сада в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре были эвакуированы из-за сообщений о минировании.
RT на русском 21:04
Футбол

Нападающий «Краснодара» Игнатьев стал игроком «Рубина»

Нападающий Иван Игнатьев перешел из "Краснодара" в "Рубин", сообщается на официальном сайте казанского футбольного клуба.
РИА Новости вчера в 03:13
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Ведомости 20:14
Космос

Космонавт Падалка назвал причины отставания России в космосе

Нынешняя стагнация в области космической промышленности в России началось ещё в начале двухтысячных годов, заявляет космонавт Геннадий Падалка.
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Наука

Российские и эстонские учёные начали исследования сахарного диабета

Проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал сообщил, что исследователи из Псковского (ПсковГУ) и Санкт-Петербургского (СПГУ) университетов и их коллеги из Тартуского университета (Эстония) начали работу в сфере ранней диагностики диабета второго типа.
News.ru 13:42
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В Хабаровском крае задержали подозреваемого в вербовке террористов

РИА Новости 21:49
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Капитан сборной Канады извинился за инцидент во время гимна России

Rambler News Service 05:19
Общество

Песков назвал слухом версию о теракте при взрыве дома в Магнитогорске

Версия террористического акта в качестве причины прошлогоднего взрыва в жилом доме в Магнитогорске является слухом.
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Экономика

Правительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Правительство, «Ростех», Росавиация, ВТБ и Сбербанк обсуждают вопрос создания и развития на Дальнем Востоке новой авиакомпании, пишут «Известия» со ссылкой на письмо замминистра транспорта Александра Юрчика члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову.
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«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа

Стороны отказались от существующих исков и взаимных претензий и согласовывают контракт на транзит российского газа в Европу сроком на пять лет.
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Футбол

Роналду стал футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий туринского «Ювентуса» португалец Криштиану Роналду стал игроком года по версии Globe Soccer Awards.
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Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
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Авто

Продажи автомобилей в Петербурге упали на 3%

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Жители Дальнего Востока активно берут льготную ипотеку под 2%

14 банков включились в программу льготной ипотеки и готовы выдавать кредиты под 2%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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Политика

В Минске рассказали об отмене роуминга с Россией в сентябре 2020 года

Роуминг между Россией и Белоруссией будет отменен с 1 сентября 2020 года.
Известия 14:28
Армия и оружие

При ударе ВВС США по базе «Хезболлы» в Ираке погибли 19 человек

По меньшей мере 19 человек погибли в результате авиаудара ВВС США по базе шиитского движения «Хезболла» в Ираке.
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Аэропорт опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы в Алма-Ате

Телеканал 360° 02:30
Культура

Музыкальный критик рассказал о «еле дышащей на сцене» Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что некоторые артисты, в частности Алла Пугачева, выступая на сцене, показывают "очень печальное зрелище".
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Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 27 декабря в 04:15
Космос

Напечатанный на 3Д принтере ракетный двигатель испытали в Красноярске

Политическая Экспертиза 10:35
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Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост

При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
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Охлобыстин извинился перед проститутками после критики Водонаевой

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