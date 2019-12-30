Самолет А320 авиакомпании EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир, рухнул в море из-за утечки легковоспламеняющегося кислорода в кабине пилота. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на конфиденциальные документы французского судебного расследования.

WSJ: А320 EgyptAir в 2016 году упал в море из-за утечки кислорода

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