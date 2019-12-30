Происшествия
Газета.RuWSJ: А320 EgyptAir в 2016 году упал в море из-за утечки кислорода
Самолет А320 авиакомпании EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир, рухнул в море из-за утечки легковоспламеняющегося кислорода в кабине пилота. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на конфиденциальные документы французского судебного расследования.
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Политика
Захарова рассказала, почему посла России вызвали в МИД Польши
Вызов российского посла Сергея Андреева в МИД Польши является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
Биатлон
Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»
Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
Общество
Путин продлил срок выплаты накопительной пенсии на полгода
Российский президент Владимир Путин подписал закон об увеличении срока выплаты накопительной пенсии на полгода с 1 января следующего года.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Фигурное катание
Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы
Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.
Армия и оружие
Американские СМИ назвали «Авангард» новой главой в гонке вооружений
Гиперзвуковой блок «Авангард» только заступил на боевое дежурство, но американские СМИ уже успели рассказать об этом событии, пишет RT.
Общество
Администрацию Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва
Как сообщает Интерфакс, по три детских сада в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре были эвакуированы из-за сообщений о минировании.
Футбол
Нападающий «Краснодара» Игнатьев стал игроком «Рубина»
Нападающий Иван Игнатьев перешел из "Краснодара" в "Рубин", сообщается на официальном сайте казанского футбольного клуба.
Космос
Космонавт Падалка назвал причины отставания России в космосе
Нынешняя стагнация в области космической промышленности в России началось ещё в начале двухтысячных годов, заявляет космонавт Геннадий Падалка.
Наука
Российские и эстонские учёные начали исследования сахарного диабета
Проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал сообщил, что исследователи из Псковского (ПсковГУ) и Санкт-Петербургского (СПГУ) университетов и их коллеги из Тартуского университета (Эстония) начали работу в сфере ранней диагностики диабета второго типа.
Политика
Обмен пленными в Донбассе состоялся
Хоккей
Капитан сборной Канады извинился за инцидент во время гимна России
Общество
Песков назвал слухом версию о теракте при взрыве дома в Магнитогорске
Версия террористического акта в качестве причины прошлогоднего взрыва в жилом доме в Магнитогорске является слухом.
Экономика
Правительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Правительство, «Ростех», Росавиация, ВТБ и Сбербанк обсуждают вопрос создания и развития на Дальнем Востоке новой авиакомпании, пишут «Известия» со ссылкой на письмо замминистра транспорта Александра Юрчика члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову.
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа
Стороны отказались от существующих исков и взаимных претензий и согласовывают контракт на транзит российского газа в Европу сроком на пять лет.
Футбол
Роналду стал футболистом года по версии Globe Soccer Awards
Нападающий туринского «Ювентуса» португалец Криштиану Роналду стал игроком года по версии Globe Soccer Awards.
Единоборства
Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Авто
Продажи автомобилей в Петербурге упали на 3%
Недвижимость
Жители Дальнего Востока активно берут льготную ипотеку под 2%
14 банков включились в программу льготной ипотеки и готовы выдавать кредиты под 2%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Политика
В Минске рассказали об отмене роуминга с Россией в сентябре 2020 года
Роуминг между Россией и Белоруссией будет отменен с 1 сентября 2020 года.
Армия и оружие
При ударе ВВС США по базе «Хезболлы» в Ираке погибли 19 человек
По меньшей мере 19 человек погибли в результате авиаудара ВВС США по базе шиитского движения «Хезболла» в Ираке.
Происшествия
Аэропорт опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы в Алма-Ате
Культура
Музыкальный критик рассказал о «еле дышащей на сцене» Пугачевой
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что некоторые артисты, в частности Алла Пугачева, выступая на сцене, показывают "очень печальное зрелище".
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
Космос
Напечатанный на 3Д принтере ракетный двигатель испытали в Красноярске
Политика
Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост
При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.