Технологии
ТАССWSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони
Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.
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Армия и оружие
Турецкие производители продолжат выпускать детали F-35 в 2020 году
Политика
В Пушкинском музее назвали голословными претензии Польши на картины
Претензии Варшавы на некоторые произведения искусства, которые находятся в Пушкинском музее, голословны.
Здоровье
Ученые увеличили охват заразившихся новым коронавирусом из Китая
Число потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае может превышать 1,7 тыс. человек.
Политика
Тимошенко заявила о «ликвидации» Украины
Оппозиционный украинский политик Юлия Тимошенко заявила о "ликвидации" Украины.
Общество
Названы самые популярные лечебные курорты России
Лечебные курорты Краснодарского и Ставропольского края пользовались в 2019 году наибольшей популярностью у заинтересованных клиентов.
Единоборства
Глава UFC: возможный бой Макгрегор — Нурмагомедов пройдет не в Москве
Глава UFC Дана Уайт заявил, что возможный реванш Конора Макгрегрора и Хабиба Нурмагомедова пройдет не в Москве.
Политика
Трамп категорически отвергает все обвинения по импичменту
Американский лидер Дональд Трамп категорически отрицает выдвинутые против него обвинения в обеих статьях импичмента, передает РИА "Новости" со ссылкой на распространенный Белым домом официальный ответ стороны защиты на предписание явиться на процесс в верхнюю палату американского законодательного органа.
Хоккей
Сборная России по хоккею обыграла Канаду на юношеской Олимпиаде
Политика
Названы российские артисты, которые имеют право выступать на Украине
Названы российские артисты, которые имеют право выступать на Украине Украинский продюсер Игорь Кондратюк назвал фамилии российских артистов, которые имеют право выступать на Украине.
Происшествия
В Чехии при пожаре в доме престарелых погибли восемь человек
Армия и оружие
Украинские военные собрались минировать побережье Азовского моря
Авто
Suzuki Jimny получит пятидверное исполнение
Отмечается, что одной из ближайших новинок является пятидневная модификация Suzuki Jimny.
Шоу-бизнес
Композитор Дунаевский объявил о разводе с седьмой женой
Композитор Максим Дунаевский сообщил о разводе с седьмой супругой Мариной Рождественской.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Шоу-бизнес
Больничные фото выпавшей из окна модели Кристины Пунтус слили в Сеть
Больничные фото выпавшей из окна модели Кристины Пунтус слили в Сеть Возлюбленная внука Никиты Михалкова пришла в себя после произошедшего.
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление.
Технологии
ВВС США впервые показали полет беспилотника «Гремлина» X-61A
ВВС США впервые показали полет беспилотника X-61A, созданного компанией Dynetics в рамках программы «Гремлины».
Армия и оружие
Минобороны обнародовало документы об освобождении Варшавы
Происшествия
Двое полицейских и задержанный погибли в ДТП на Ямале
Авто
В интернете напомнили о перспективном УАЗ-3972
Впоследствии разработали опытные экземпляры УАЗ-3972, представляющие собой бескапотные машины третьей генерации перспективной линейки.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Нове-Место
Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Армия и оружие
Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
Футбол
Глушаков искупался и поздравил всех с Крещением
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков в своем Instagram поздравил всех с Крещением.
Политика
Путин и Эрдоган на конференции по Ливии. Что решат в Берлине
Берлинская мирная конференция по урегулированию в Ливии готовилась далеко не в мирных условиях.
Музыка
Григорий Лепс опроверг, что Михаил Мишустин писал музыку к его песням
Происшествия
МВД начало проверку из-за драки в ТЦ в Подмосковье
Отмечается, что в соцсетях были размещены видео и информация о том, что охранник во время драки двух подростков в ТЦ «МЕГА Химки» попытался разнять их, после чего ударил одного из них в голову, в результате чего юноша некоторое время пролежал на полу.