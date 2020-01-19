Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.

Общество Названы самые популярные лечебные курорты России Лечебные курорты Краснодарского и Ставропольского края пользовались в 2019 году наибольшей популярностью у заинтересованных клиентов.

Политика Трамп категорически отвергает все обвинения по импичменту Американский лидер Дональд Трамп категорически отрицает выдвинутые против него обвинения в обеих статьях импичмента, передает РИА "Новости" со ссылкой на распространенный Белым домом официальный ответ стороны защиты на предписание явиться на процесс в верхнюю палату американского законодательного органа.

Политика Названы российские артисты, которые имеют право выступать на Украине Названы российские артисты, которые имеют право выступать на Украине Украинский продюсер Игорь Кондратюк назвал фамилии российских артистов, которые имеют право выступать на Украине.