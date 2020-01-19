Технологии

ТАССТАССWSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони

Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.
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Amazon позволит покупателям расплачиваться ладонями вместо карт

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ТАССвчера в 17:26

Amazon разрабатывает способ оплаты по ладони

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