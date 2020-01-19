Технологии
ТАССWSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони
Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.
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Наука
У шизофреников нашли недостаток белка в синапсах
В результате авторы работы пришли к выводу, что у людей с шизофренией людей в синапсах оказалось меньше белка SV2A, чем у здоровых участников опытов.
Происшествия
В Москве трое мужчин провалились под лед
Футбол
Гвардиола прокомментировал вечеринку своих игроков с 22 моделями
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал вечеринку своих игроков с 22 моделями. Его слова приводит The Daily Mail.
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Политика
Помпео прибыл на конференцию по Ливии в Берлине
Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл на конференцию по Ливии, которая пройдет в воскресенье в Берлине.
Космос
SpaceX перенесла испытание системы спасения корабля Crew Dragon
Испытание системы экстренной эвакуации пилотируемой капсулы космического корабля Crew Dragon перенесено на 19 января.
Политика
Трамп отвергает обвинения по обеим статьям импичмента
«Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента», — говорится в документе.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
Здоровье
Лечивший Стива Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни
Лечивший основателя Apple Стива Джобса врач рассказал о правилах долгой жизни, сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
Общество
Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила чрезвычайное положение
Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) объявила чрезвычайное положение в связи с закрытием силами Ливийской национальной армии (ЛНА) ряда портов для экспорта нефти.
Общество
В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону
В Федеральной антимонопольной службе рассказали "Российской газете", как бороться со звонками и СМС-сообщениями с рекламными предложениями.
Шоу-бизнес
44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами
Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
Политика
Путин назвал нацпроекты ключом к росту реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин назвал развитие нацпроектов и достижение национальных целей «реальным планом улучшения жизни россиян».
Политика
Трамп привел новое объяснение убийства Сулеймани
Президент США Дональд Трамп раскритиковал тех, кто постоянно спрашивает о причинах убийства Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и нашел новое объяснение уничтожения военачальника.
Общество
У принца Гарри и принцессы Меган отнимут королевские титулы
По некоторым данным, Гарри и Меган намерены перебраться в Канаду, где ранее проживала Маркл.
Здоровье
В 2019 году витамины «Витрум» были изъяты из российских аптек, а Росздравнадзор признал недоброкачественной партию «Омез», поступившую в омские аптеки
Количество аптек растет с каждым годом, и тема качества лекарств по-прежнему актуальна.
Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Армия и оружие
Беспилотник США провёл разведку у границ Крыма
Стратегический беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk провёл разведку возле границ Крыма.
Происшествия
В Самаре локализовали пожар в ресторане
Пожар в ресторане в Самаре локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.
Хоккей
Сборная дивизиона Харламова выиграла мастер-шоу Матча звезд КХЛ
Здоровье
Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств
После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Нове-Место
Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Авто
Стала известна дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300
В основу внедорожника ляжет платформа «TNGA». Производитель обещает сохранить Land Cruiser 300 рамную конструкцию.
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Политика
В Госдуме оценили обвинения Украины и Грузии в адрес России
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.