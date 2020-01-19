Технологии

ТАССТАССWSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони

Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Amazon позволит покупателям расплачиваться ладонями вместо карт

Forbes11:20

Покупатели «Amazon» смогут расплачиваться ладонями

ГЛАС.RU11:53

WSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони

ТАСС17:26

Amazon экспериментирует с оплатой простым взмахом руки, сообщили СМИ

РИА Новости14:21

Amazon хочет внедрить оплату через ладонь

Коммерсантъ14:55

Amazon развивает технологию оплаты по отпечатку ладони

Телеканал 360°15:59

WSJ узнала о разработке Amazon способа оплаты по ладони

РБК13:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 20:04, Ашберн
Наука

У шизофреников нашли недостаток белка в синапсах

В результате авторы работы пришли к выводу, что у людей с шизофренией людей в синапсах оказалось меньше белка SV2A, чем у здоровых участников опытов.
МедиаПоток вчера в 03:46
Происшествия

В Москве трое мужчин провалились под лед

РИА Новости 18:43
Футбол

Гвардиола прокомментировал вечеринку своих игроков с 22 моделями

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал вечеринку своих игроков с 22 моделями. Его слова приводит The Daily Mail.
Lenta.ru 17:30
Экономика

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Ведомости 07:09
Политика

Помпео прибыл на конференцию по Ливии в Берлине

Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл на конференцию по Ливии, которая пройдет в воскресенье в Берлине.
ТАСС 18:09
Космос

SpaceX перенесла испытание системы спасения корабля Crew Dragon

Испытание системы экстренной эвакуации пилотируемой капсулы космического корабля Crew Dragon перенесено на 19 января.
REGNUM 07:22
Политика

Трамп отвергает обвинения по обеим статьям импичмента

«Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента», — говорится в документе.
RT на русском 18:51
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

RT на русском 15:44
Здоровье

Лечивший Стива Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни

Лечивший основателя Apple Стива Джобса врач рассказал о правилах долгой жизни, сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
Вечерняя Москва 09:47
Общество

Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила чрезвычайное положение

Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) объявила чрезвычайное положение в связи с закрытием силами Ливийской национальной армии (ЛНА) ряда портов для экспорта нефти.
Ведомости 11:52
Общество

В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону

В Федеральной антимонопольной службе рассказали "Российской газете", как бороться со звонками и СМС-сообщениями с рекламными предложениями.
РИА Новости 03:15
Шоу-бизнес

44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами

Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
Родной город вчера в 13:08
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в штате Юта

Известия 00:27
Происшествия

Самолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске

РБК 14:27
Политика

Путин назвал нацпроекты ключом к росту реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин назвал развитие нацпроектов и достижение национальных целей «реальным планом улучшения жизни россиян».
News.ru 10:21
Политика

Трамп привел новое объяснение убийства Сулеймани

Президент США Дональд Трамп раскритиковал тех, кто постоянно спрашивает о причинах убийства Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и нашел новое объяснение уничтожения военачальника.
Газета.Ru 11:38
Общество

Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

РИА Новости 13:47
Общество

У принца Гарри и принцессы Меган отнимут королевские титулы

По некоторым данным, Гарри и Меган намерены перебраться в Канаду, где ранее проживала Маркл.
Российская газета 15:37
Здоровье

В 2019 году витамины «Витрум» были изъяты из российских аптек, а Росздравнадзор признал недоброкачественной партию «Омез», поступившую в омские аптеки

Количество аптек растет с каждым годом, и тема качества лекарств по-прежнему актуальна.
Коммерческие Вести 02:52
Общество

Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

Lenta.ru 06:58
Происшествия

Во Владивостоке установили причину крупного пожара в ТЦ «Максим»

РИА Новости 18:39
Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru 12:13
Армия и оружие

Беспилотник США провёл разведку у границ Крыма

Стратегический беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk провёл разведку возле границ Крыма.
RT на русском 03:01
Происшествия

В Самаре локализовали пожар в ресторане

Пожар в ресторане в Самаре локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.
РИА Новости 13:03
Хоккей

Сборная дивизиона Харламова выиграла мастер-шоу Матча звезд КХЛ

Советский спорт 12:42
Здоровье

Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств

После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Вечерний курьер вчера в 04:58
Спорт

Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Нове-Место

Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Чемпионат 06:30
Авто

Стала известна дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300

В основу внедорожника ляжет платформа «TNGA». Производитель обещает сохранить Land Cruiser 300 рамную конструкцию.
ГЛАС.RU 16 января в 01:40
Экономика

Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Газета.Ru 08:17
Политика

В Госдуме оценили обвинения Украины и Грузии в адрес России

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
RT на русском 07:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное