Политика
РИА НовостиWSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ
Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
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с чего всё началось
Прокуратура ФРГ склоняется к тому, что к убийству в Берлине грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили может быть причастна Россия, сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.Коммерсантъ00:10
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ТВ сообщило, что в причастности к громкому убийству в Берлине заподозрили Москву
Интерфаксвчера в 07:23
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Экономика
В России упали продажи вина и водки
В России снизились продажи вина и водки, сообщает RT со ссылкой на информацию платформ фискальных данных.
Происшествия
В Приморье задержали трех полицейских за превышение полномочий
Трое полицейских в Приморье задержаны за превышение должностных полномочий при расследовании убийства, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
Игры
В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3
Шоу-бизнес
В Южной Корее умерла третья за два месяца звезда K-pop
В Южной Корее умер 27-летний Чха Ин Ха из поп-группы Surprise U, тело певца нашли в его доме. Об этом сообщает издание The Guardian.
Политика
МИД Украины раскрыл нюансы итогового документа «нормандского саммита»
Руководитель МИД Украины добавил, что это пока общие фразы, которые лишь по завершении встречи глав стран будут указаны в документе.
Технологии
Group-IB сообщила о случаях перехвата переписки в Telegram
Компания Group-IB, специализирующаяся на информационной безопасности, сообщила о случаях получения нелегального доступа к содержимому переписки в Telegram.
Политика
Кремль отверг причастность России к убийству в Берлине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютно беспочвенными утверждения о причастности российских властей к убийству в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
Политика
Казахстан отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией
Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году, аннексией.
Музыка
Солист группы «Грибы» раскрыл смысл песни «Тает лед»
Политика
Экс-депутат Рады признал вину в нападении на посольство России в Киеве
В феврале 2017 года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что шестерым фигурантам уголовных дел о нападениях на российское посольство в Киеве предъявлено заочное обвинение.
Футбол
Протасовицкий: Кокорин и Мамаев однозначно вернутся на свой уровень
По словам Протасовицкого, Кокорин и Мамаев однозначно вернутся на свой уровень.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 первым получит SoC Snapdragon 865
Xiaomi заявила, что одним из первых смартфонов, работающих на этом процессоре станет смартфон Mi 10.
Футбол
Лионель Месси получил «Золотой мяч» лучшего футболиста мира
Ранее Месси становился обладателем "Золотого мяча" в 2009 году.
Происшествия
СК завершил расследование дела в отношении сестер Хачатурян
Политика
Киевский эксперт назвал СССР виновником «оглупления» украинцев
В своем блоге в издании "Новое время", которое, по слухам, финансирует Джордж Сорос, Компан посетовал, что уровень образования украинцев "удручает и даже пугает".
Происшествия
Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Политика
В Кремле прокомментировали рост оборонных расходов НАТО
Решение об увеличении оборонных расходов стран НАТО лишь подтверждает обеспокоенность Москвы экспансионистской деятельностью альянса, однако ни в какие гонки в этой сфере РФ ввязываться не будет.
Общество
В Москве начался снос киноцентра «Соловей»
Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Транспорт
Оператор отправил тестовые поезда по Крымскому мосту без пассажиров
Очевидцы опубликовали видеозапись проезда двухэтажного пассажирского поезда по Крымском мосту. Видео появилось в Twitter «Крыминформ».
Политика
В бундестаге пообещали ответить на санкции США против Nord Stream 2
Германия примет ответные меры, если Вашингтон введет санкции против «Северного потока – 2», заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью «РИА Новости».
Общество
Мосгорсуд отменил арест квартиры Майкла Калви
Мосгорсуд принял решение об отмене ареста квартиры основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный", передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ в выдаче виз США делегации из России
Отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Экономика
Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти
«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.
Политика
Опасность «Турецкого потока» для Киева объяснили на Украине
Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский рассказал, какую угрозу для Киева несёт запуск газопровода «Турецкий поток».
Недвижимость
Вторичное жилье поставило рекорд
В четвертом квартале 2019 года средняя стоимость вторичного жилья (без учета многокомнатных квартир, элитной недвижимости и корпусов, сданных за последние полтора года) в Москве составила 200,5 тыс. руб. за 1 кв. м, в Санкт-Петербурге — 124,6 тыс. руб. за 1 кв. м, свидетельствуют данные ЦИАН.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.