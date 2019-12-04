Политика

РИА НовостиРИА НовостиWSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ

Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
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Прокуратура ФРГ склоняется к тому, что к убийству в Берлине грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили может быть причастна Россия, сообщает американская газета The Wall Street Journal
 (WSJ) со ссылкой на источники.
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