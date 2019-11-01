Экономика

News.ruNews.ruWSJ: Deutsche Bank назвал сделку с сыном экс-министра РФ сомнительной

Недвижимость в Силиконовой долине была продана известному бизнесмену, сыну экс-министра России Виталию Юсуфову, несмотря на возражения репутационного комитета Deutsche Bank AG в США.
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Продажа офиса в Кремниевой долине бизнесмену и сыну экс-министра энергетики России Виталию Юсуфову вызвала конфликт между американским и немецким офисами банка, пишет
 The Wall Street Journal со ссылкой на документы, которые оказались в распоряжении издания, и источники, знакомые с ситуацией.
Forbes01 ноября в 08:11

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