Экономика
News.ruWSJ: Deutsche Bank назвал сделку с сыном экс-министра РФ сомнительной
Недвижимость в Силиконовой долине была продана известному бизнесмену, сыну экс-министра России Виталию Юсуфову, несмотря на возражения репутационного комитета Deutsche Bank AG в США.
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с чего всё началось
Продажа офиса в Кремниевой долине бизнесмену и сыну экс-министра энергетики России Виталию Юсуфову вызвала конфликт между американским и немецким офисами банка, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документы, которые оказались в распоряжении издания, и источники, знакомые с ситуацией.Forbes01 ноября в 08:11
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NYT: Deutsche Bank назвал подозрительной свою сделку, связанную с бизнесменом из РФ
ТАСС31 октября в 15:39
СМИ: Deutsche Bank продал недвижимость в Калифорнии сыну экс-главы Минэнерго РФ, несмотря на угрозу репутации
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