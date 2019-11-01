с чего всё началось

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Киберспорт Blizzard анонсировала Overwatch 2 Blizzard утверждает, что хочет «переизобрести» понятие сиквела, поэтому, например, игроки первой части смогут продолжить играть в неё со всем дальнейшим мультиплеерным контентом сиквела — бесплатными новыми героями и картами.

Политика В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку — 2» Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проект "Северный поток — 2" мог быть реализован и без согласования с Данией.

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