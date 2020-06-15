с чего всё началось

Американская газета The Wall Street Journal сообщила о задолженности семи турецких компаний перед российским «Газпромом» в размере $2 млрд. Как пишет издание со ссылкой на источники, компании не смогли выполнить платёжные обязательства по контрактам «бери или плати».

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Общество В России предложили законсервировать мусоропроводы в многоэтажках Москва, 18 июня 2020, 06:18 — REGNUM Законсервировать мусоропроводы в российских многоэтажных домах предложили в Общественной палате России, Всероссийском обществе охраны природы и Институте развития правового общества, пишет 18 июня газета «Известия». 133