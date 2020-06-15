с чего всё началось

Турецкие компании накопили долг в размере около $2 миллиардов за поставки газа перед российским "Газпром" и отказываются платить, сообщила The Wall Street Journal.

Общество Соблюдение дистанции на летних верандах Москвы проверят квадрокоптеры Посетители должны будут носить маски и перчатки, как и в любом общественном месте — масочный режим сохраняется с 12 июня. 7

Энергетика «Газпром» не оставил надежду повысить цены для Польши Представитель компании подчеркнул, что вместе с «Газпромом» они не оставляют надежду обжаловать решение Стокгольмского арбитража, которое касается пересмотра контракта с Польшей от 2014 года. 581

Происшествия Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни». 1,2K

Происшествия Крупное ДТП под Челябинском: двое погибли, семеро пострадали Юрюзань, Челябинская область, 16 июня 2020, 16:15 — REGNUM В Челябинской области на трассе М-5 в результате столкновения грузовика и пяти автомобилей погибли два человека. 15

Энергетика Brent подешевела до $37,65 за баррель К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель. 81

Общество Аскеров заступился за ведущего «Что? Где? Когда?» после скандала Ситуация сложилась следующим образом: ведущий спросил, для чего иногда в салоне самолетов оставляют красные карточки.

Фигурное катание Роднина прокомментировала получение Плющенко статуса тренера Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию, поскольку в сборную попала спортсменка, которую он тренирует, это стандартный процесс, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина. 10

Финансы Фондовые индексы США выросли после заявления ФРС Американские фондовые индексы начали день с понижением, но затем резко развернулись вверх после того, как Федеральная резервная система просигнализировала о новых мерах, направленных на поддержку рынков в условиях пандемии короновируса.

Авто Tesla выпустила электромобиль с рекордным запасом хода Первым автомобилем, запаса аккумулятора которого достаточно, чтобы проехать 647 километров, стал Model S. Инженеры бренда Tesla смогли увеличить этот показатель на 20%, в сравнении с предыдущей версий авто. 5

Политика Иностранцам продлят срок пребывания в России Как сообщили в МВД, для того, чтобы продлить срок пребывания России тем, у кого этот срок истек с 15 марта до 15 июня, нужно обратиться в миграционные подразделения МВД. 43

Общество Лукашенко призвал не отдать Белоруссию «разгильдяям» Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что по итогам нынешних президентских выборов главное не отдать страну "разгильдяям" и не "потерять" ее.

Энергетика Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири» Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». 13

Общество Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка. 1

Происшествия В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня. 26

Политика Путин обещал удивить «партнёров» с гиперзвуковым оружием Ранее Путин заявлял, что появление у России гиперзвукового оружия делает «бессмысленными» огромные ассигнования некоторых западных стран на «сдерживание» Москвы. 3,1K

Энергетика Замглавы Минфина назвал введение НДД самой большой своей ошибкой Заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что введение налога на добавленный доход (НДД) стало самой большой ошибкой за все время его работы в ведомстве. 49