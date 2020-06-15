с чего всё началось

По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета The Wall Street Journal.

Происшествия Чеченцы устроили беспорядки во французском городе Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. 1,8K

Происшествия Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова. 5,4K

Футбол Член исполкома РФС: «Не исключаю, что „Ростову“ присудят поражения» Член исполкома РФС Сергей Анохин считает, что «Ростову», вероятно, засчитают технические поражения после того, как команда ушла на карантин из-за шести случаев заболевания коронавирусом у ее игроков.

Фигурное катание Плющенко стал тренером сборной России Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию. 18

Политика Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии. 1,9K

Технологии Boston Dynamics начала продавать робота-собаку Spot Компания Boston Dynamics начала свободную продажу робота-собаки Spot, который неоднократно появлялся в рекламных роликах компании. 54

Общество Павел Дуров пригрозил Facebook судом По словам предпринимателя, модераторы Facebook и Instagram уже больше года бездействуют, позволяя этим платформам зарабатывать деньги на рекламе запускаемых от его имени мошеннических схем. 28

Общество Попова дала прогноз по минимальному приросту случаев коронавируса Показатель суточного прироста случаев заражения коронавирусом в России может снизиться до минимума через месяц, заявила глава Роспотребнадзора в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

Общество Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах Премьер-министр Михаил Мишустин отменил приказ о меню на внутренних и международных авиарейсах от 1988 года, документ опубликовали на сайте кабмина. 50

Происшествия Внук российского экс-губернатора устроил ДТП в центре Москвы Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь устроил ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Общество В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке» Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы. 1K

Кино Второй сезон «Ведьмака» избавится от временных скачков Хиссрич и в первом сезоне сомневалась в необходимости скачков во времени, но во втором сезоне их убрали, так как главные герои встретились. 13