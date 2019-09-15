Энергетика
RT на русскомWSJ: Эр-Рияд намерен к 16 сентября на треть восстановить нефтедобычу
Саудовская Аравия собирается к 16 сентября на треть восстановить нефтедобычу, потерянную из-за атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников.
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Экономика
Предлагается ввести внесудебный порядок признания гражданина банкротом
Если за год ничего не изменится, то внесудебный порядок завершится наступлением банкротства гражданина в силу закона.
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Джеймс Ганн раскрыл актёрский состав «Отряда самоубийц 2»
Часть актерского состава изменилось. Постановщик второй части "Отряда Самоубийц" Джеймс Ганн опубликовал актерский состав картины.
Piter.tv вчера в 06:53
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Джонсон сравнил Британию с Халком
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, говоря о Brexit, сравнил Соединенное Королевство с героем киновселенной Marvel Халком.
Взгляд.ру 08:16
Политика
Почему США обвинили Иран в атаке на саудовские НПЗ, объяснили СМИ
Высокопоставленный чиновник США заявил, что масштаб и точность атак беспилотников на саудовские нефтяные объекты позволяют предположить, что они совершались не со стороны Йемена, а с северо-запада.
Газета.Ru 16:49
Футбол
«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства
В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
Вести.Ru 00:50
Общество
Официальное сообщение мэрии Якутска по застройщику
Застройщик может умышленно затягивать время с целью вынудить администрацию города на противозаконные действия по выдаче разрешения на строительство – путем давления со стороны владельцев квартир в данном доме.
SakhaLife.ru 08:51
Общество
На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов»
В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".
Газета.Ru вчера в 22:29
Энергетика
Цены на нефть взлетели на 19% на открытии торгов
Максимум рост вырос до 19%, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $71,62 за баррель.
Газета.Ru 18:59
Армия и оружие
Военные США и Канады выполнят наблюдательный полет над Россией
Американские и канадские военные выполнят на этой неделе в рамках Договора по открытому небу наблюдательный полет над территорией России, в то время как специалисты из РФ - над территорией Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Португалии.
ТАСС 18:04
Наука
Создан наноматериал из молекул, закрученных одновременно в противоположные стороны
Научная Россия 15:07
Футбол
ЦСКА победил «Тамбов» благодаря двум красивым голам
ЦСКА на выезде победил "Тамбов" в девятом туре РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0. По голу забили Кристиан Бистрович и Хердур Магнуссон.
Pravda.Ru 14:21
Волейбол
Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова стала мамой
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в ночь на воскресенье стала мамой, у нее родился сын, сообщил РИА Новости муж прославленной спортсменки Михаил Мукасей.
РИА Новости 09:55
Политика
СМИ: в Грецию перебежали 22 сторонника Гюлена из Турции и попросили убежища
22 сторонника лидера организации фетхуллахистов Фетхуллаха Гюлена перебежали из Турции в Грецию и попросили там убежища.
ТАСС 17:13
Технологии
Huawei запустил 5G-сеть в «Лужниках»
Экономика сегодня вчера в 10:58
Единоборства
Тайсон Фьюри победил Отто Уаллина
В главном бою вечера профессионального бокса, который прошел в Лас-Вегасе сегодня ночью, Тайсон Фьюри победил Отто Уаллина единогласным решением судей.
Metaratings 03:02
Здоровье
Регуляторы проверяют безопасность препарата от изжоги
Регуляторы из Европы и США проверяют безопасность препарата от изжоги.
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Общество
На следующей неделе в Москве ожидаются первые заморозки
Первые ночные заморозки будут в Москве уже на следующей неделе, сообщает портал «Метеоновости».
Вести Подмосковья 06:05
Политика
Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 продемонстрировали возможности в небе над Стамбулом, сообщило агентство Anadolu.
РИА Новости 10:59
Политика
Пушков оценил позицию Киева по амнистии в Донбассе
Позицию Киева Пушков оценил в Twitter. Отметим, что Киев отказался предоставлять амнистию и наделять Донбасс особым статусом.
Мойка78 вчера в 23:57
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Медики рассказали, какие продукты могут вредить сердцу
Пиво вымывает из организма полезные микроэлементы, а колбаса и вовсе содержит канцерогены, которые вредят сердцу.
Московский Комсомолец 02:23
Экономика
В Минфине оценили идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Программа ипотеки под 2% на Дальнем Востоке потребует в 2020 году 5—10 млрд рублей из бюджета, заявил в кулуарах форума АБР «Банки России — XXI век» замминистра финансов России Алексей Моисеев.
RT на русском 13 сентября в 02:20
Футбол
«Милан» обыграл «Верону» благодаря единственному голу с пенальти
Единственный гол в матча на 68-й минуте забил форвард миланцев Кшиштоф Пёнтек, реализовав пенальти.
Красная весна 17:08
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru 13 сентября в 03:40