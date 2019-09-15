Саудовская Аравия собирается к 16 сентября на треть восстановить нефтедобычу, потерянную из-за атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников.

WSJ: Эр-Рияд намерен к 16 сентября на треть восстановить нефтедобычу

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