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WSJ: Европу привела к энергетическому кризису не Россия, а торговля квотами на выбросы CO2

Нынешняя стратегия ЕС по торговле квотами на выбросы углекислого газа не была готова к столь резким трудностям в области энергетики, сообщает
 The Wall Street Journal.
Газета.Ru
Квоты на выбросы СО2 в системе торговли эмиссиями ЕС резко подорожали, как и цены на ископаемое топливо.
Московский Комсомолец
Эксперты указали на то, что на самом деле в энергетическом кризисе виноваты сами европейские лидеры, которые активно продвигали собственную политику в области изменения климата.
Ореанда-Новости
Рост цен на выбросы ведет напрямую к увеличению стоимости электричества для потребителей.
Московский Комсомолец

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WSJ: европейский энергетический кризис спровоцировала не Россия
Газета.Ru10:46
WSJ: Россия не виновата в европейском энергетическом кризисе
Ruposters.ru07:52
WSJ: энергокризис спровоцировала не Россия, а Европа
Московский Комсомолец08:02
WSJ: В энергокризисе в Европе виновата не Россия, а торговля квотами на выбросы CO2
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WSJ: европейцы сами виноваты в энергетическом кризисе
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WSJ обвинила ЕС в стимулировании энергетического кризиса квотами и «зеленой» повесткой
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