РИА НовостиWSJ: Европу привела к энергетическому кризису не Россия, а торговля квотами на выбросы CO2Нынешняя стратегия ЕС по торговле квотами на выбросы углекислого газа не была готова к столь резким трудностям в области энергетики, сообщает The Wall Street Journal.Газета.RuКвоты на выбросы СО2 в системе торговли эмиссиями ЕС резко подорожали, как и цены на ископаемое топливо.Московский КомсомолецЭксперты указали на то, что на самом деле в энергетическом кризисе виноваты сами европейские лидеры, которые активно продвигали собственную политику в области изменения климата.Ореанда-НовостиРост цен на выбросы ведет напрямую к увеличению стоимости электричества для потребителей.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьRuposters.ruRuposters.ruГазета.RuКомсомольская правдаФАНПодробнее о событииWSJ: европейский энергетический кризис спровоцировала не РоссияГазета.Ru10:46WSJ: Россия не виновата в европейском энергетическом кризисеRuposters.ru07:52WSJ: энергокризис спровоцировала не Россия, а ЕвропаМосковский Комсомолец08:02WSJ: В энергокризисе в Европе виновата не Россия, а торговля квотами на выбросы CO2Комсомольская правда08:31WSJ: европейцы сами виноваты в энергетическом кризисеURA.Ru07:48WSJ обвинила ЕС в стимулировании энергетического кризиса квотами и «зеленой» повесткойЭкономика сегодня07:40WSJ: Европу привела к энергетическому кризису не Россия, а торговля квотами на выбросы CO2РИА Новости07:05Показать ещёОценить61Поделиться