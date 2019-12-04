Политика
Газета.RuWSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине
В газете отмечается, если история действительно связана с правительством России, то Германия будет вынуждена ответить дипломатическими или другими санкциями. Это, в свою очередь, "может поставить под угрозу тесное энергетическое партнерство Германии с Россией", пишет автор статьи.
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с чего всё началось
Прокуратура ФРГ склоняется к тому, что к убийству в Берлине грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили может быть причастна Россия, сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.Коммерсантъ00:10
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Прокуратура Германии заподозрила власти Чечни в причастности к убийству Хангошвили
Кавказский узелвчера в 09:09
ТВ сообщило, что в причастности к громкому убийству в Берлине заподозрили Москву
Интерфаксвчера в 07:23
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В один момент ведущий мероприятия всё же не удержался от вопроса о сроках перехода продуктов NVIDIA на 7-нм технологию, но Колетт Кресс свой ответ начала с привычных для подобной тематики рассуждений о важности архитектуры графических процессоров, а не литографической технологии их производства.
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Переодевшийся в Иосифа Сталина актер Дмитрий Певцов назвал телеведущего Владимира Познера предателем родины и попросил его уехать из страны.
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Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти
«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.
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В Белгородской области произошел взрыв газа в жилом доме
Стена с первого по четвертый этажи обрушилась в жилом доме в результате взрыва бытового газа.
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Не менее шести человек пострадали в результате столкновения автобуса со столбом на одной из улиц Саратова.
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Общество
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко начал спарринги перед боем с американцем Куинтоном Джексоном.
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Джошуа и Руис провели открытую тренировку
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Команде астрономов из Йельского университета удалось получить потрясающий снимок этой кометы благодаря спектрометру обсерватории на Гавайях: Белый, призрачный саван, окружающий комету, называется комой.
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Ирина Слуцкая стала гостьей передачи «Судьба человека». В студии фигуристка рассказала о рождении третьего ребенка.
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С Нового 2020 года в России начнут действовать несколько новых штрафов для автомобилистов.
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РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода
Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.
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«Буду пугать бизнесменов»: звезда «Что? Где? Когда?» Максим Поташёв дал откровенное интервью Е1.RU
Максим Поташёв прибыл в Екатеринбург, чтобы выступить с лекцией о бизнесе.