Политика

Газета.RuГазета.RuWSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине

В газете отмечается, если история действительно связана с правительством России, то Германия будет вынуждена ответить дипломатическими или другими санкциями. Это, в свою очередь, "может поставить под угрозу тесное энергетическое партнерство Германии с Россией", пишет автор статьи.
Читать в источнике
Комментировать122
с чего всё началось
Прокуратура ФРГ склоняется к тому, что к убийству в Берлине грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили может быть причастна Россия, сообщает американская газета The Wall Street Journal
 (WSJ) со ссылкой на источники.
Коммерсантъ00:10

Подробнее о событии

Германия может ввести санкции против России

Эхо Москвы02:02

Стало известно о санкциях Германии против России за убийство соратника Басаева

Lenta.ru01:35

Германия может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине

Фонтанка.Ру00:30

СМИ: России грозят болезненные санкции из-за убийства в Берлине

Московский Комсомолец01:57

Прокуратура Германии заподозрила власти Чечни в причастности к убийству Хангошвили

Кавказский узелвчера в 09:09

Посольство России в Германии не имеет новых данных по убийству гражданина Грузии в Берлине

ТАССвчера в 09:50

ТВ сообщило, что в причастности к громкому убийству в Берлине заподозрили Москву

Интерфаксвчера в 07:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 03:26, Ашберн
Политика

Конгресс США принял резолюцию против участия России в G7

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию против участия России в G7, сообщает РИА Новости.
Народные новости вчера в 20:26
Гаджеты

NVIDIA готовит внезапный анонс 7-нм графических процессоров

В один момент ведущий мероприятия всё же не удержался от вопроса о сроках перехода продуктов NVIDIA на 7-нм технологию, но Колетт Кресс свой ответ начала с привычных для подобной тематики рассуждений о важности архитектуры графических процессоров, а не литографической технологии их производства.
3DNews 01:36
Шоу-бизнес

Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии

ФАН вчера в 09:57
Происшествия

Российский траулер загорелся в порту на севере Норвегии

На борту российского рыболовецкого траулера произошло возгорание, сообщается в Twitter полиции региона Финнмарк на севере Норвегии в среду, 4 декабря.
Известия 01:16
Шоу-бизнес

Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной

Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной Наследница голливудской пары сделала очередной шаг к смене пола.
Экспресс газета вчера в 08:14
Происшествия

В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

Вести.Ru 00:39
Политика

Кремль отреагировал на сообщения о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

Напоминаем, что 24 ноября 2015 года российский Су-24 был сбит ракетой "воздух-воздух", выпущенной с турецкого истребителя F-16.
Капитал страны вчера в 13:51
Наука

Студент разгадал столетнюю физическую загадку

Известия вчера в 21:00
Происшествия

В Приморье троих полицейских подозревают в превышении полномочий

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении троих сотрудников управления МВД по Приморскому краю, которых подозревают в применении недозволенных методов расследования.
RT на русском 02:46
Шоу-бизнес

Певцов в образе Сталина попросил Познера уехать из России

Переодевшийся в Иосифа Сталина актер Дмитрий Певцов назвал телеведущего Владимира Познера предателем родины и попросил его уехать из страны.
VSE42.RU вчера в 23:04
Политика

В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах

Отказ российской делегации в американских визах свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки отгораживаются от России и не хотят вступать в диалог по актуальным вопросам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).
РИА Новости 03:03
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия вчера в 05:04
Экономика

Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти

«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ вчера в 09:30
Происшествия

В Белгородской области произошел взрыв газа в жилом доме

Стена с первого по четвертый этажи обрушилась в жилом доме в результате взрыва бытового газа.
BFM.ru вчера в 12:50
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Саратове

Не менее шести человек пострадали в результате столкновения автобуса со столбом на одной из улиц Саратова.
REGNUM 02:42
Происшествия

В Благовещенске ребенок впал в кому после аквапарка

Московский Комсомолец 01:13
Технологии

Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram через СМС

Мошенники попытались получить доступ пользователей к переписке в мессенджере Telegram, используя перехваченные СМС-сообщения, которые приходят пользователю в момент, когда он собирается зайти в приложение на новом устройстве.
РБК 03:07
Общество

Медведев поручил разобраться в вопросе ограничения скорости

Председатель правительства Дмитрий Медведев даст поручение своему заместителю Максиму Акимову, а также главе МВД Владимиру Колокольцеву продумать возможность изменения норм закона, регулирующих порог превышения скорости, за которое не предусмотрена ответственность.
Газета.Ru вчера в 14:58
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Единоборства

Федор Емельяненко начал спарринги перед боем с Джексоном

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко начал спарринги перед боем с американцем Куинтоном Джексоном.
ТАСС Спорт 01:46
Единоборства

Джошуа и Руис провели открытую тренировку

Газета.Ru 02:57
Космос

Потрясающая фотография первой межзвездной кометы

Команде астрономов из Йельского университета удалось получить потрясающий снимок этой кометы благодаря спектрометру обсерватории на Гавайях: Белый, призрачный саван, окружающий комету, называется комой.
Популярная механика 01 декабря в 16:31
Шоу-бизнес

Фигуристка Ирина Слуцкая родила третьего ребенка

Ирина Слуцкая стала гостьей передачи «Судьба человека». В студии фигуристка рассказала о рождении третьего ребенка.
OAnews 00:47
Авто

С 1 января для водителей в России введут новые штрафы

С Нового 2020 года в России начнут действовать несколько новых штрафов для автомобилистов.
Тема Воронеж вчера в 12:29
Политика

Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай

Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
РИА Новости вчера в 07:38
Общество

Студент Егор Жуков не признал вину по делу об экстремизме

Студент Егор Жуков не признал вину в экстремизме из-за канала роликов на YouTube, передает корреспондент РАПСИ из зала Кунцевского суда Москвы.
РАПСИ вчера в 03:53
Общество

Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:09
Общество

Илон Маск предстал перед судом в США по делу о клевете

Глава компании SpaceX Илон Маск предстал перед американским судом по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта.
iReactor вчера в 23:32
Экономика

РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода

Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.
Ведомости 02:47
Футбол

«Буду пугать бизнесменов»: звезда «Что? Где? Когда?» Максим Поташёв дал откровенное интервью Е1.RU

Максим Поташёв прибыл в Екатеринбург, чтобы выступить с лекцией о бизнесе.
Екатеринбург Онлайн 00:08
Главное