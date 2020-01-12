Политика
КоммерсантъWSJ: Ирак рассматривает вопрос о покупке российских комплексов С-400
Ирак рассматривает вопрос о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на членов иракского парламента. По их словам, переговоры начались из-за опасений, что США могут отказаться от поддержки Багдада.
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с чего всё началось
Ирак рассматривает вопрос о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на членов иракского парламента.Коммерсантъвчера в 17:27
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Общество
Год свинины: глобальная эпидемия оставит мир без мяса
Крупнейшая в истории эпидемия африканской чумы уничтожила четверть свиного поголовья в мире, а некоторые страны за год потеряли больше половины животных и уже столкнулись с острым дефицитом мяса.
Политика
Путин высказался о «российских наемниках» в Ливии
Если в Ливии и есть российские граждане, то они не представляют интересы РФ и не получают деньги от российского государства.
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа жилого дома в центре Москвы.
Экономика
В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Политика
Посла Британии в Иране задержали на акции протеста
Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан на несколько часов за организацию протестов, которые прошли в субботу, 11 января, в Тегеране.
Политика
Семь стран лишили права голоса в ООН
Семь государств — членов Организации Объединенных Наций (ООН) лишили права голоса в Генассамблее из-за неуплаты взносов в бюджет организации.
Политика
Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
Происшествия
Из ФСБ уволены сотрудники, снимавшие стрельбу на Лубянке
Вечером 19 декабря в Москве неподалёку от здания ФСБ, расположенного на Лубянке, неизвестный открыл стрельбу.
Шоу-бизнес
Подруга Меган Маркл рассказала о ее романе с принцем Гарри
Джина поведала читателям об интересных фактах романа Маркл и принца Гарри. Знакомство девушек состоялось в 2014 году.
Общество
В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Политика
СМИ Германии обсуждают итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель
Итоги вчерашней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель активно обсуждает немецкая пресса.
Политика
Украина выплатит по $8,3 тыс. семьям погибших при крушении Boeing
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что страна выплатит по $8,3 тыс. семьям погибших в катастрофе Boeing 737 в Иране.
Гаджеты
Полноэкранный смартфон на Snapdragon 855 за $190? Это реально
Речь о Lenovo Z5 Pro GT (в Китае модель называют Lenovo Z5 Pro 855 Edition).
Футбол
На Мальте футболист арестован после нападения на судью во время матча
Матч второго дивизиона чемпионата Мальты по футболу между командами "Оратой Юс" и "Саннат Лайонс" не был доигран из-за нападения одного из игроков на судью.
Хоккей
Гол Ковальчука принес «Монреалю» победу над «Оттавой»
Команда Ильи Ковальчука на выезде оказалась сильнее хозяев льда в овертайме со счетом 2:1. Автором победной шайбы стал 36-летний россиянин.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по всей планете, рассказали специалисты Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова.
Общество
В Москве и области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
В Москве и Московской области до 04:00 воскресенья, 12 января, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, передаёт Гидрометцентр.
Общество
Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
Общество
Во время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты
В ходе плановых учений Министерства обороны России в Актюбинской области Казахстана было зафиксировано падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест.
Футбол
«По-вашему, я идиот». Конте разозлил вопрос журналистов о Санчесе
Главного тренера "Интера" Антонио Конте разозлил вопрос журналистов, почему форвард команды Алексис Санчес не принимал участия в матче 19-го тура чемпионата Италии с "Аталантой" (1:1).
Космос
На Венере еще могут существовать активные вулканы
Шоу-бизнес
Вера Брежнева порадовала фанатов «небритым» фото
Брежнева сделала селфи с «небритым» лицом. Певица выложила в сториз в Instagram снимок, который она сделала во время отдыха.
Армия и оружие
Система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк
О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в сентябре прошлого года. По данным СМИ, у неё рак четвёртой стадии.
Политика
ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов президента
По итогам слушаний Верховного суда (ВС) Абхазии, прошедших 9 января, суд признал незаконным решение Центризбиркома о результатах повторного голосования на выборах и постановил назначить новые.
Авто
В России подняли цены на новые автомобили
Модельный ряд Mercedes-Benz стал дороже на 3,5%, а BMW переписала цены на свои автомобили на 1,5-4,0%. Увеличились ценники и на модели «АвтоВАЗа».
Общество