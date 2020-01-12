с чего всё началось

Ирак рассматривает вопрос о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на членов иракского парламента. По их словам, переговоры начались из-за опасений, что США могут отказаться от поддержки Багдада.

Общество Год свинины: глобальная эпидемия оставит мир без мяса Крупнейшая в истории эпидемия африканской чумы уничтожила четверть свиного поголовья в мире, а некоторые страны за год потеряли больше половины животных и уже столкнулись с острым дефицитом мяса.

Политика Путин высказался о «российских наемниках» в Ливии Если в Ливии и есть российские граждане, то они не представляют интересы РФ и не получают деньги от российского государства.

Происшествия В Австралии акулы съели немецкого футболиста Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.

Экономика В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".

Политика Посла Британии в Иране задержали на акции протеста Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан на несколько часов за организацию протестов, которые прошли в субботу, 11 января, в Тегеране.

Политика Семь стран лишили права голоса в ООН Семь государств — членов Организации Объединенных Наций (ООН) лишили права голоса в Генассамблее из-за неуплаты взносов в бюджет организации.

Общество В школьных аттестатах появится оценка «зачтено» Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.

Хоккей Гол Ковальчука принес «Монреалю» победу над «Оттавой» Команда Ильи Ковальчука на выезде оказалась сильнее хозяев льда в овертайме со счетом 2:1. Автором победной шайбы стал 36-летний россиянин.

Общество Ученые объяснили резкое потепление климата в России Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по всей планете, рассказали специалисты Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова.

Общество Горбачев призвал отменить длинные выходные в России Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.

Общество Во время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты В ходе плановых учений Министерства обороны России в Актюбинской области Казахстана было зафиксировано падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест.

Футбол «По-вашему, я идиот». Конте разозлил вопрос журналистов о Санчесе Главного тренера "Интера" Антонио Конте разозлил вопрос журналистов, почему форвард команды Алексис Санчес не принимал участия в матче 19-го тура чемпионата Италии с "Аталантой" (1:1).

Шоу-бизнес Вера Брежнева порадовала фанатов «небритым» фото Брежнева сделала селфи с «небритым» лицом. Певица выложила в сториз в Instagram снимок, который она сделала во время отдыха.

Шоу-бизнес СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в сентябре прошлого года. По данным СМИ, у неё рак четвёртой стадии.

Политика ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов президента По итогам слушаний Верховного суда (ВС) Абхазии, прошедших 9 января, суд признал незаконным решение Центризбиркома о результатах повторного голосования на выборах и постановил назначить новые.