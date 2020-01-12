Политика

КоммерсантъКоммерсантъWSJ: Ирак рассматривает вопрос о покупке российских комплексов С-400

Ирак рассматривает вопрос о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на членов иракского парламента. По их словам, переговоры начались из-за опасений, что США могут отказаться от поддержки Багдада.
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с чего всё началось
Ирак рассматривает вопрос о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает газета The Wall Street Journal
 со ссылкой на членов иракского парламента.
Коммерсантъвчера в 17:27

Подробнее о событии

Парламентарии Ирака сообщили о консультациях с РФ о покупке Багдадом С-400

News.ruвчера в 15:48

Ирак задумался о покупке российских С-400

Lenta.ruвчера в 20:48

WSJ: Ирак рассматривает вопрос о покупке российских комплексов С-400

Коммерсантъвчера в 17:27

Ирак хочет купить С-400 несмотря на мнение США

Красная веснавчера в 16:05

Ирак задумался о покупке С-400 на фоне опасений о потере поддержи США

РБК02:42

Парламентарии Ирака сообщили о консультациях с Россией по покупке Багдадом С-400

ТАССвчера в 15:30

Ирак захотел получить С-400

Взгляд.рувчера в 15:28
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Общество

Год свинины: глобальная эпидемия оставит мир без мяса

Крупнейшая в истории эпидемия африканской чумы уничтожила четверть свиного поголовья в мире, а некоторые страны за год потеряли больше половины животных и уже столкнулись с острым дефицитом мяса.
РИА Новости 00:00
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Путин высказался о «российских наемниках» в Ливии

Если в Ливии и есть российские граждане, то они не представляют интересы РФ и не получают деньги от российского государства.
Росбалт вчера в 11:33
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В Австралии акулы съели немецкого футболиста

Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
BFM.ru вчера в 16:43
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Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа жилого дома в центре Москвы.
Газета.Ru 05:18
Экономика

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Российская газета 10 января в 22:00
Политика

Посла Британии в Иране задержали на акции протеста

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан на несколько часов за организацию протестов, которые прошли в субботу, 11 января, в Тегеране.
ТК Звезда вчера в 19:16
Политика

Семь стран лишили права голоса в ООН

Семь государств — членов Организации Объединенных Наций (ООН) лишили права голоса в Генассамблее из-за неуплаты взносов в бюджет организации.
Lenta.ru 04:46
Политика

Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

РИА Новости вчера в 08:05
Происшествия

Из ФСБ уволены сотрудники, снимавшие стрельбу на Лубянке

Вечером 19 декабря в Москве неподалёку от здания ФСБ, расположенного на Лубянке, неизвестный открыл стрельбу.
Live24 10 января в 06:44
Шоу-бизнес

Подруга Меган Маркл рассказала о ее романе с принцем Гарри

Джина поведала читателям об интересных фактах романа Маркл и принца Гарри. Знакомство девушек состоялось в 2014 году.
Народные новости 04:35
Общество

В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
РИА Новости вчера в 01:34
Политика

СМИ Германии обсуждают итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель

Итоги вчерашней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель активно обсуждает немецкая пресса.
Вести.Ru 00:45
Политика

Украина выплатит по $8,3 тыс. семьям погибших при крушении Boeing

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что страна выплатит по $8,3 тыс. семьям погибших в катастрофе Boeing 737 в Иране.
Известия вчера в 13:52
Гаджеты

Полноэкранный смартфон на Snapdragon 855 за $190? Это реально

Речь о Lenovo Z5 Pro GT (в Китае модель называют Lenovo Z5 Pro 855 Edition).
iXBT.com 01:50
Футбол

На Мальте футболист арестован после нападения на судью во время матча

Матч второго дивизиона чемпионата Мальты по футболу между командами "Оратой Юс" и "Саннат Лайонс" не был доигран из-за нападения одного из игроков на судью.
РИА Новости 05:15
Хоккей

Гол Ковальчука принес «Монреалю» победу над «Оттавой»

Команда Ильи Ковальчука на выезде оказалась сильнее хозяев льда в овертайме со счетом 2:1. Автором победной шайбы стал 36-летний россиянин.
Вести.Ru вчера в 22:26
Общество

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по всей планете, рассказали специалисты Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова.
Известия вчера в 22:30
Общество

В Москве и области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области до 04:00 воскресенья, 12 января, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, передаёт Гидрометцентр.
RT на русском 10 января в 01:57
Общество

Горбачев призвал отменить длинные выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
РИА Новости вчера в 16:36
Общество

Во время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты

В ходе плановых учений Министерства обороны России в Актюбинской области Казахстана было зафиксировано падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест.
РБК вчера в 04:51
Футбол

«По-вашему, я идиот». Конте разозлил вопрос журналистов о Санчесе

Главного тренера "Интера" Антонио Конте разозлил вопрос журналистов, почему форвард команды Алексис Санчес не принимал участия в матче 19-го тура чемпионата Италии с "Аталантой" (1:1).
Чемпионат 03:25
Космос

На Венере еще могут существовать активные вулканы

Полит.ру 09 января в 03:30
Шоу-бизнес

Вера Брежнева порадовала фанатов «небритым» фото

Брежнева сделала селфи с «небритым» лицом. Певица выложила в сториз в Instagram снимок, который она сделала во время отдыха.
Московский Комсомолец 10 января в 06:17
Армия и оружие

Система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету

Аргументы и Факты вчера в 06:05
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк

О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в сентябре прошлого года. По данным СМИ, у неё рак четвёртой стадии.
Говорит Москва 04:47
Политика

ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов президента

По итогам слушаний Верховного суда (ВС) Абхазии, прошедших 9 января, суд признал незаконным решение Центризбиркома о результатах повторного голосования на выборах и постановил назначить новые.
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Автоспорт

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб на седьмом этапе «Дакара»

РИА Новости 05:20
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Украина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство

РБК вчера в 10:26
Авто

В России подняли цены на новые автомобили

Модельный ряд Mercedes-Benz стал дороже на 3,5%, а BMW переписала цены на свои автомобили на 1,5-4,0%. Увеличились ценники и на модели «АвтоВАЗа».
Tvoe-avto.com 09 января в 09:58
Общество

Ночь на воскресенье в Москве стала самой холодной с начала зимы

Коммерсантъ вчера в 23:28
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