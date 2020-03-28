Общество
Российская газетаWSJ: Из-за коронавируса возник дефицит золота в США
В США из-за коронавируса резко вырос спрос на золото, в результате чего возник дефицит. Дилеры распродали все и закрылись. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
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Общество
Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
Происшествия
При тушении горящего камыша в Ростове-на-Дону погиб пожарный
Пожарный погиб при тушении крупного пожара, возникшего в камышах в Ростове-на-Дону.
Общество
В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики
Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Общество
Лукашенко назвал хоккей лучшим противовирусным лекарством
Политика
Россия закроет границу с Белоруссией
Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
Происшествия
Детский врач вернулась из Австрии в РФ и вышла на работу
У мужа Ашеровой взяли повторные тесты на коронавирус. Правоохранительные органы должны будут дать оценку действиям врача.
Общество
Bloomberg: мэрия Москвы всерьез обсуждает идею закрытия города
Власти Москвы всерьез рассматривают возможность закрытия города, сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех человек, знающих о том, что такие дискуссии ведутся.
Происшествия
В Петербурге задержали сбежавшего с карантина
«Полиция задержала жителя Петербурга, сбежавшего с карантина», — сказал собеседник.
Общество
Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса
Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
Общество
В России за нарушение карантина хотят штрафовать
Как сообщает lenta.ru, максимальный штраф для граждан, которые нарушат карантин в России составит 300 тысяч рублей.
Общество
Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок
Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Политика
Украина напрочь отказалась закреплять за Донбассом особый статус
Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев напрочь отказывается закреплять особый статус Донбасса в Конституции.
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Общество
Жена Лещенко рассказала о его состоянии
Музыкант Игорь Крутой рассказал, что получил сообщение от жены певца Льва Лещенко, который находится в инфекционной больнице в Коммунарке.
Общество
В Башкирии на рынке заражённый коронавирусом мужчина продавал мясо
Людей, которые покупали 22 марта продукцию в мясном павильоне №37 рынка «Воскресный» в Сибае, на улице Матросова, 4, просят позвонить на горячую линию минздрава или Сибая.
Общество
Митрополит Иларион допустил послабления в великий пост из-за пандемии
Пандемия — не самое лучшее время для строгого поста, и послабления возможны, заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) 28 марта в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
В Петербурге умер первый пациент с коронавирусом
В Петербурге умер первый пациент, у которого диагностировали коронавирус, об этом сообщил губернатор Александр Беглов, пишет РИА "Новости".
Экономика
Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Общество
Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
Происшествия
Подтвердился ещё один случай коронавируса в Челябинской области
Сегодня, 28 марта, из лаборатории "Вектор" в Новосибирске пришёл результат анализа на коронавирус ещё одного жителя Челябинской области.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян
Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Общество
Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт
В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
Общество
Врач из Италии попросила россиян оставаться дома во время пандемии
Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, в настоящее время работающая в Италии, в эфире передачи "60 минут" призвала россиян соблюдать карантин во время "выходной" недели.
Происшествия