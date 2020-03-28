Общество

Российская газетаРоссийская газетаWSJ: Из-за коронавируса возник дефицит золота в США

В США из-за коронавируса резко вырос спрос на золото, в результате чего возник дефицит. Дилеры распродали все и закрылись. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Читать в источнике
Комментировать787

Подробнее о событии

WSJ: В США из-за кризиса скуплено почти всё золото

RT на русскомвчера в 20:58

В США раскупили почти все золото

Lenta.ruвчера в 23:06

WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса

РБКвчера в 23:04

Американские банкиры в панике: в США распродано почти все золото

Вести.Ruвчера в 21:47

WSJ сообщила о дефиците золота в США и Европе из-за коронавируса

Газета.Ru02:31

WSJ сообщила об остром дефиците золота в США из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 20:39

WSJ: пандемия привела к дефициту золота в свободной продаже в США

ТАССвчера в 19:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 11:48, Ашберн
Общество

Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 14:58
Происшествия

При тушении горящего камыша в Ростове-на-Дону погиб пожарный

Пожарный погиб при тушении крупного пожара, возникшего в камышах в Ростове-на-Дону.
ТАСС 11:24
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики

Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Pravda.Ru 09:47
Общество

Лукашенко назвал хоккей лучшим противовирусным лекарством

Российская газета 10:54
Политика

Россия закроет границу с Белоруссией

Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
РБК 10:15
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Evo-rus.com 08:08
Происшествия

Детский врач вернулась из Австрии в РФ и вышла на работу

У мужа Ашеровой взяли повторные тесты на коронавирус. Правоохранительные органы должны будут дать оценку действиям врача.
Pravda.Ru вчера в 14:22
Общество

Bloomberg: мэрия Москвы всерьез обсуждает идею закрытия города

Власти Москвы всерьез рассматривают возможность закрытия города, сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех человек, знающих о том, что такие дискуссии ведутся.
Ведомости 07:47
Общество

В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

РИА Новости 02:31
Происшествия

В Петербурге задержали сбежавшего с карантина

«Полиция задержала жителя Петербурга, сбежавшего с карантина», — сказал собеседник.
RT на русском 11:15
Общество

Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса

Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
Московский Комсомолец вчера в 02:52
Общество

В России за нарушение карантина хотят штрафовать

Как сообщает lenta.ru, максимальный штраф для граждан, которые нарушат карантин в России составит 300 тысяч рублей.
ТИА вчера в 02:24
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС 07:55
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Политика

Украина напрочь отказалась закреплять за Донбассом особый статус

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев напрочь отказывается закреплять особый статус Донбасса в Конституции.
Lenta.ru 09:50
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Общество

Жена Лещенко рассказала о его состоянии

Музыкант Игорь Крутой рассказал, что получил сообщение от жены певца Льва Лещенко, который находится в инфекционной больнице в Коммунарке.
RT на русском вчера в 19:04
Общество

В Башкирии на рынке заражённый коронавирусом мужчина продавал мясо

Людей, которые покупали 22 марта продукцию в мясном павильоне №37 рынка «Воскресный» в Сибае, на улице Матросова, 4, просят позвонить на горячую линию минздрава или Сибая.
ToDay News Ufa 09:28
Общество

Митрополит Иларион допустил послабления в великий пост из-за пандемии

Пандемия — не самое лучшее время для строгого поста, и послабления возможны, заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) 28 марта в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
Красная весна 10:48
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

В Петербурге умер первый пациент с коронавирусом

В Петербурге умер первый пациент, у которого диагностировали коронавирус, об этом сообщил губернатор Александр Беглов, пишет РИА "Новости".
Агентство Телеграф 10:47
Экономика

Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 08:46
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК 09:29
Происшествия

Сразу пять домов загорелись во Владимирской области

BFM.ru 09:48
Общество

В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

Известия 06:03
Происшествия

Подтвердился ещё один случай коронавируса в Челябинской области

Сегодня, 28 марта, из лаборатории "Вектор" в Новосибирске пришёл результат анализа на коронавирус ещё одного жителя Челябинской области.
Челябинск Сегодня 06:53
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
Общество

Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт

В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
ИА Клерк.Ру вчера в 06:37
Общество

Врач из Италии попросила россиян оставаться дома во время пандемии

Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, в настоящее время работающая в Италии, в эфире передачи "60 минут" призвала россиян соблюдать карантин во время "выходной" недели.
Discover24 05:30
Происшествия

Задержан экс-начальник МЧС России по Курганской области

Российская газета вчера в 12:53
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное